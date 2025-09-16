Xây dựng xã hội học tập: Định hướng mới trong công tác khuyến học

Ngày 16/9, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì buổi gặp mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tại Trụ sở Trung ương Đảng. Sự kiện này không chỉ mang tính chất kỷ niệm mà còn là dịp để nhìn nhận lại những thành tựu và thách thức trong công tác khuyến học, khuyến tài tại Việt Nam.

Báo cáo về hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam trong tình hình mới, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, cho biết Hội Khuyến học Việt Nam được thành lập vào ngày 2/10/1996, với ba nhiệm vụ chính: khuyến khích phong trào học tập thường xuyên trong nhân dân, hỗ trợ hoạt động dạy và học trong hệ thống giáo dục, và gắn kết các lực lượng xã hội để xây dựng xã hội học tập.

BỐN ĐỊNH HƯỚNG TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC

Theo Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Hội hiện có hơn 27 triệu hội viên, đây là lực lượng nòng cốt trong triển khai nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. Những người tham gia công tác khuyến học đều là người tâm huyết, thấu hiểu vai trò của giáo dục, khuyến học khuyến tài nên đều thể hiện trách nhiệm cao, đam mê với sự nghiệp trồng người.

Hội có mạng lưới thông tin tuyên truyền tương đối rộng; kịp thời triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị về giáo dục, khoa học công nghệ... Đây là luồng sinh khí mới, vừa nhắc nhở, vừa động viên, vừa yêu cầu tất cả mọi người phải học tập suốt đời để phụng sự đất nước, phát triển bản thân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Quỹ Khuyến học Việt Nam và các cấp được hình thành 100% từ nguồn xã hội hóa. Các cấp hội đã trao học bổng cho hàng triệu người lớn và trẻ em có thành tích học tập xuất sắc, học sinh vươn lên trong học tập, tạo cơ hội cho hàng ngàn học sinh nghèo tiếp tục có cơ hội đến trường.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những hoạt động và kết quả đã đạt được của Hội Khuyến học trong cả nước những năm qua. Tổng bí thư nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, Hội cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, khơi dậy văn hóa học tập trong toàn dân. Đặc biệt, ông đã gợi mở bốn định hướng trọng tâm cho Hội trong thời gian tới.

Đầu tiên, Hội cần khẳng định vai trò của mình trong việc xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời. Đây là nền tảng để hình thành quốc gia học tập, quốc gia đổi mới sáng tạo, gắn liền với khát vọng phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Khuyến học, khuyến tài không chỉ là nhiệm vụ của riêng Hội mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Mỗi công dân, đặc biệt là những cán bộ, nhân viên trong hệ thống chính trị, cần "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm" để góp phần vào sự phát triển chung.

Thứ hai, Hội cần đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác khuyến học. Trong bối cảnh phát triển khoa học công nghệ mạnh mẽ, việc xây dựng hồ sơ học tập suốt đời cho công dân là cần thiết. Mỗi trung tâm học tập cộng đồng cần được nâng cấp thành trung tâm học tập số, có Internet và học liệu mở, gắn kết với nhu cầu học tập của người dân. Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng học tập mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người tiếp cận tri thức.

Thứ ba, Hội Khuyến học Việt Nam cần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội. Việc kết nối doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và cộng đồng quốc tế sẽ hình thành nguồn lực bền vững, minh bạch trong công tác khuyến học. Hội cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động để góp phần thiết thực vào mục tiêu xây dựng xã hội học tập, khơi dậy văn hóa học tập trong toàn dân.

Cuối cùng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của sự lãnh đạo, chỉ đạo từ các cấp ủy, chính quyền. Mỗi bộ, ngành, địa phương cần đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch xây dựng xã hội học tập và coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên. Các cơ quan Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phối hợp theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả với Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

MỖI GIA ĐÌNH TRỞ THÀNH MỘT TẾ BÀO HỌC TẬP

Tổng Bí thư cũng đề nghị các cơ quan chức năng cần đánh giá các quy định liên quan đến hoạt động của Hội, đặc biệt là Chỉ thị số 11-CT/TW về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học". Việc này sẽ giúp nhìn nhận rõ những kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế và đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn.

ổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu - Ảnh: TTXVN

Trong bối cảnh hiện nay, khi xã hội đang đối mặt với nhiều thách thức, việc xây dựng một xã hội học tập trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh dân tộc Việt Nam có truyền thống hiếu học, coi trọng nhân tài. Đồng thời nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu".

Với tinh thần xây dựng xã hội học tập, khuyến học, khuyến tài, Tổng Bí thư mong muốn mỗi gia đình trở thành một tế bào học tập, mỗi người dân là một công dân học tập suốt đời.

Đây là con đường tất yếu để Việt Nam vươn lên mạnh mẽ, thực hiện khát vọng hùng cường, thịnh vượng. Sự phát triển của đất nước không thể tách rời khỏi sự phát triển của con người. Chỉ khi mỗi công dân đều có cơ hội học tập, phát triển, chúng ta mới có thể xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ.

Công tác khuyến học tại Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. Việc đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng công nghệ, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội và tăng cường sự lãnh đạo từ các cấp ủy, chính quyền sẽ là những yếu tố quyết định cho sự thành công của công tác khuyến học trong thời gian tới.