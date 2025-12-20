Giá vàng tăng nhẹ, giá bạc lập kỷ lục mới

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (19/12) nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ lãi suất trong năm 2026, hoàn tất một tuần đi lên. Giá bạc tăng mạnh hơn, thiết lập kỷ lục mới, nhờ nhu cầu đầu tư lớn và tình trạng thắt chặt nguồn cung trên toàn cầu.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ tăng 6 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 0,14%, đạt 4.339,7 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 138 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với sáng hôm qua.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao sau tăng 0,5%, chốt ở mức 4.387,3 USD/oz.

Cả tuần, giá vàng giao ngay tăng khoảng 0,9% và giá vàng giao ngay quy đổi tăng khoảng 1,3 triệu đồng/lượng.

Giá bạc tăng gần 2,6% khi đóng cửa phiên ngày thứ Sáu, đạt mức chốt phiên cao chưa từng thấy 67,22 USD/oz. Ngoài ra, giá bạc cũng lập một kỷ lục nội phiên nữa là 67,5 USD/oz.

Cả tuần, giá bạc tăng hơn 8%.

“Giá vàng và giá bạc có mối quan hệ cùng chiều rất cao, và vàng thường dẫn dắt bạc. Nhưng trong 2 tháng trở lại đây, bạc giữ vai trò dẫn dắt. Bất kỳ khi nào giá bạc tăng vượt trội như vậy so với giá vàng, mọi người sẽ bắt đầu mua nhiều vàng hơn trong ngắn hạn”, nhà giao dịch Michael Matousek của công ty US Global Investors nhận định với hãng tin Reuters.

Năm nay, giá bạc đã tăng 132%, vượt xa mức tăng 65% của giá vàng. Ngoài nhu cầu lớn của giới đầu tư, giá bạc còn được hỗ trợ bởi tình trạng khan hiếm nguồn cung bạc.

“Việc các quỹ ETF bạc tiếp tục mua mạnh đang là chủ đề chính trên thị trường bạc. Nhiều nhà đầu tư cá nhân cũng đầu cơ bạc”, chiến lược gia Phillip Streible của công ty Blue Line Futures nhận xét.

Các số liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ trong tuần này đã làm giới đầu tư gia tăng hy vọng rằng Fed sẽ tiếp tục giảm lãi suất trong năm tới.

Số liệu từ Bộ Lao động Mỹ hôm thứ Năm cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn nhiều so với dự báo của các nhà kinh tế là tăng 3,1%. Trước đó trong tuần, báo cáo việc làm phi nông nghiệp từ bộ này cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức 4,6% trong tháng 11, mức cao nhất kể từ tháng 9/2021.

“Chúng ta đã thấy số liệu lạm phát thấp hơn và số liệu việc làm yếu đi. Những con số này thực sự khẳng định rằng Fed sẽ tiếp tục nới lỏng, và đó là một trong những động lực chính cho thị trường kim loại quý. Thứ hai, giá kim loại quý cũng sẽ được hỗ trợ bởi sự bất định liên quan tới chính sách của ngân hàng trung ương”, ông Streible nói thêm.

Theo dữ liệu từ LSEG, các nhà giao dịch đang đặt cược Fed có ít nhất 2 lần giảm lãi suất trong năm tới, mỗi lần giảm 0,25 điểm phần trăm.

Diễn biến giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới trong tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Đồng USD tăng giá trong phiên ngày thứ Sáu, có thể là nguyên nhân khiến mức tăng của giá vàng bị hạn chế. Chỉ số Dollar Index tăng 0,3%, đóng cửa ở mức 98,72 điểm. Tuần này, chỉ số tăng 0,32%, nhưng trong 1 tháng trở lại đây, chỉ số vẫn giảm gần 1,5% do áp lực từ triển vọng Fed hạ lãi suất.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua bán ròng nào trong phiên này, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức hơn 1.052,5 USD/oz. Cả tuần, quỹ bán ròng 0,6 tấn vàng.

Báo giá USD tại Vietcombank, theo dữ liệu từ website của ngân hàng này, chốt tuần ở mức 26.095 đồng (mua vào) và 26.405 đồng (bán ra), không thay đổi so với mức đóng cửa của tuần trước.

Trong một báo cáo mới công bố, Goldman Sachs đưa ra kịch bản chính cho giá vàng năm 2026 là đạt tới mức 4.900 USD/oz, tức là tăng thêm 14% so với hiện tại.

Theo Goldman Sachs, giá vàng sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi xu hướng đa dạng hóa danh mục đầu tư của nhà đầu tư tư nhân, nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương và việc Fed hạ lãi suất. Trên cơ sở đó, ngân hàng Mỹ này tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư nắm giữ vàng.