Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, năm 2025 đã xác lập về kỷ lục thành tích, kỷ lục các dự án có ý nghĩa lịch sử, là nền tảng cho kỷ nguyên mới của Bộ Xây dựng.

Ngày 21/12/2025, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy trong năm 2025, Bộ Xây dựng đã hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 9%, các ngành kinh tế thuộc phạm vi quản lý của Bộ ước đạt tỷ trọng khoảng 17,23% GDP cả nước; góp phần quan trọng đưa tăng trưởng kinh tế cả nước đạt trên 8% trong năm 2025 và tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo.

ĐỘT PHÁT TRONG ĐẦU TƯ HẠ TẦNG

“Trong năm 2025, Bộ Xây dựng đã tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trên mọi lĩnh vực quản lý của ngành và đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Bộ đã triển khai thực hiện, hoàn thành 53 dự án, gồm 15 dự án khởi công, 38 dự án khánh thành. Con số trên cao hơn rõ rệt so với các năm gần đây và so với các giai đoạn trước, phản ánh kết quả tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, góp phần sớm phát huy hiệu quả đầu tư, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới", Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng cho biết.

Trong đó, lĩnh vực đường bộ khởi công 13 dự án, hoàn thành 28 dự án. Đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành 3.345km tuyến chính cao tốc, 458km nút giao và đường dẫn; 1.701km đường bộ ven biển, đánh dấu bước tiến lớn, thể hiện kết quả của phong trào thi đua "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc" và việc huy động tổng lực nguồn lực cho cao tốc, các dự án cao tốc khác đang triển khai thi công cơ bản bám sát tiến độ đề ra.

Cùng với sự đột phá trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường bộ, lĩnh vực đường sắt đã khởi công 2 dự án, hoàn thành 7 dự án; Hàng không hoàn thành 1 dự án. Trong giai đoạn 2020 - 2025, tổng công suất khai thác các trung tâm đầu mối vận tải hàng không cả nước từ 92,4 triệu hành khách/năm được nâng lên 155 triệu hành khách/năm, tăng 1,6 lần; Hàng hải và đường thủy nội địa có 2 dự án được hoàn thành. Trong 5 năm (2020 - 2025), năng lực hệ thống cảng biển tăng 1,3 lần, từ 730 triệu tấn lên khoảng 900 triệu tấn, góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu và phát triển kinh tế biển.

Trong công tác quản lý nhà ở và thị trường bất động sản, hàng loạt cơ chế, chính sách đột phá được ban hành đã mang lại cho lĩnh vực này những chuyển biến tích cực.

Cụ thể, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”; tổ chức các đoàn công tác trực tiếp làm việc với 29 địa phương kiểm tra, rà soát, tháo gỡ khó khăn cho từng dự án và đôn đốc công tác triển khai thực hiện Đề án; tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện chỉ đạo và tổ chức 05 Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm thúc đẩy các địa phương, doanh nghiệp phát triển nhà ở xã hội. Kết quả là trong năm 2025, cả nước đã hoàn thành 102.633/100.275 căn nhà ở xã hội, đạt khoảng 102% kế hoạch năm…

ĐÃ THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO 136 DỰ ÁN

Nhằm ổn định và tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng đang khẩn trương hoàn thiện các văn bản đề án để trình cơ quan có thẩm quyền như: Thí điểm mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập; dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản, Nghị quyết về việc ban hành một số cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật về phát triển nhà ở xã hội...

Đến nay, đã giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc được 136/788 dự án bất động sản (đạt 17,3%); đang tiếp tục giải quyết tháo gỡ cho 652/788 dự án bất động sản (chiếm 82,7%). Trong đó có: 255 dự án vướng mắc trong lĩnh vực đất đai (chiếm 39,1%); 189 dự án vướng mắc trong lĩnh vực đầu tư (chiếm 29,0%); 115 dự án vướng mắc trong lĩnh vực quy hoạch (chiếm 17,6%); 33 dự án vướng mắc trong lĩnh vực xây dựng (chiếm 5,1%); 20 dự án vướng mắc trong thực hiện Kết luận thanh tra đối với dự án (chiếm 3,1%); 16 dự án gặp vướng mắc khác (chiếm 2,5%); 12 dự án gặp khó khăn về nguồn vốn thực hiện dự án (chiếm 1,8%) và 12 dự án vướng mắc trong lĩnh vực nhà ở (chiếm 1,8%).

“Trong các dự án còn khó khăn, vướng mắc chưa giải quyết thì có 621 dự án thuộc thẩm quyền của các địa phương (chiếm 95%). Bộ Xây dựng đã và đang phối hợp tích cực cùng Bộ Tài chính (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 75142) để rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng”, lãnh đạo Bộ Xây dựng chia sẻ.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đã, đang và sẽ thường xuyên theo sát diễn biến tình hình thị trường bất động sản, tăng cường công tác thông tin dự báo, kịp thời có giải pháp ứng phó khi thị trường có biến động bất thường, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh; Đồng thời, tăng cường tổ chức tập huấn, phổ biến pháp luật về kinh doanh bất động sản; thực hiện hướng dẫn trả lời địa phương, doanh nghiệp các nội dung liên quan đến pháp luật kinh doanh bất động sản.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng hệ thống phần mềm dùng chung của hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; thực hiện bàn giao tài khoản và hướng dẫn sử dụng cho các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương để thực hiện chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; định kỳ thực hiện công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản và có báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định.

CHỈ BÀN LÀM, KHÔNG BÀN LÙI

Ghi nhận thành công, tâm huyết toàn của ngành Xây dựng trong thời gian khó khăn vừa qua (khi cả nước phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hiện tượng thời tiết cực đoan, mưa bão, lũ lụt...), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định năm 2025 đã xác lập về kỷ lục thành tích, kỷ lục các dự án có ý nghĩa lịch sử, là nền tảng cho kỷ nguyên mới của Bộ Xây dựng.

Theo Phó Thủ tướng, những dự án hạ tầng nói chung triển khai trong thời gian qua Bộ Xây dựng tuy không trực tiếp làm tất cả song, mỗi dự án đều mang dấu ấn của ngành Xây dựng. Đó là dấu ấn của công tác quy hoạch, đầu tư, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn... Bộ Xây dựng đã ghi tên mình vào những cột mốc lịch sử chưa từng có ở sự kiện khởi công, khánh thành các công trình, dự án dịp 19/4 , dịp 19/8 và 19/12. Cũng chưa ngành nào có công trình vươn tầm thiên niên kỷ như ngành Xây dựng.

"Tôi biết các đồng chí đã rất vất vả và áp lực. Thế nhưng, áp lực đã chuyển biến thành động lực. Động lực đã chuyển biến thành kết quả. Với trái tim người lính, tác phong người lính từ người đứng đầu, ngành Xây dựng đã có những người lính hết sức quả cảm trong thực hiện nhiệm vụ. Bước vào giai đoạn kế tiếp (2026 - 2030), tôi kỳ vọng Bộ Xây dựng sẽ có những giải pháp lớn hơn để đạt thành tựu cao hơn, lập những kỳ tích lớn hơn", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu.

Chia sẻ về kế hoạch trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cam kết: Bộ Xây dựng và toàn ngành xác định năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 – 2031, là bước khởi đầu quan trọng cho một giai đoạn mới. Với phương châm hành động “Kỷ cương, trách nhiệm; chủ động, kịp thời; tinh gọn, hiệu quả; tăng tốc, bứt phá”, toàn ngành sẽ tiếp tục tăng cường đoàn kết, thống nhất, tập trung phấn đấu trên tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “làm hết việc không làm hết giờ làm việc”, nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt, khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ, thuận lợi bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2026, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.