Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được giới thiệu 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chiều 19/12, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

KHỐI MẶT TRẬN TỔ QUỐC GIỚI THIỆU 25 NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thống nhất hiệp thương dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu ứng cử tại các cơ quan, tổ chức ở Trung ương; kiến nghị Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung thêm số lượng để có thêm cơ cấu, thành phần là đại diện thành phần kinh tế tư nhân, doanh nhân, trí thức, người khuyết tật... tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, điều chỉnh về số lượng, cơ cấu, thành phần khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

Theo Nghị quyết, phân bổ cho Liên hiệp Hội người khuyết tật Việt Nam giới thiệu tại địa phương 1 người khuyết tật. Phân bổ Liên đoàn thương mại Công nghiệp Việt Nam (tổ chức thành viên của Mặt trận) trong cơ cấu, thành phần, số lượng của Hiệp hội, tập đoàn kinh tế lớn.

Phân bổ giới thiệu 4 ứng cử làm đại biểu chuyên trách Quốc hội, gồm Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 2 lãnh đạo cấp vụ thuộc Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng Ban chỉ đạo công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Mặt trận.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã trình bày Tờ trình về dự kiến phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Việc phân bổ đại biểu dựa trên một số nguyên tắc như: phân bổ đại biểu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là đại diện cho Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cá nhân tiêu biểu đại diện cho các giai tầng, tầng lớp trong xã hội.

Việc phân bổ đối với các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có cùng lĩnh vực hoạt động thì lựa chọn lĩnh vực tiêu biểu. Các cơ quan, tổ chức thành viên được phân bổ giới thiệu phải đảm bảo đại biểu có đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội theo quy định.

Đảm bảo cơ cấu đại biểu của khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được giới thiệu có đại biểu phụ nữ, đại biểu người dân tộc thiểu số, đại biểu tôn giáo, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu ngoài Đảng, đại biểu tái cử, đại biểu trí thức, đại biểu doanh nhân, văn nghệ sỹ tiêu biểu.

Dự kiến số lượng phân bổ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 25 người. Trong đó, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu 3 đại biểu là đại diện lãnh đạo của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà trình bày Tờ trình. Ảnh: Mặt trận.

Cùng với đó, giới thiệu 3 đại biểu đại diện các lĩnh vực. Trong đó, 1 cá nhân tiêu biểu, đại diện doanh nghiệp lớn của Nhà nước có nhiều đóng góp cho ngân sách Nhà nước; thường xuyên phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thực hiện an sinh xã hội, trong các hoạt động chăm lo cho người có công với cách mạng, người nghèo, người yếu thế …; có vai trò chủ đạo trong lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế và đời sống xã hội; phạm vi hoạt động rộng trong đó có vùng sâu, vùng xa, miền núi khó khăn, biên giới, hải đảo; là doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, quản trị tiên tiến;

1 cá nhân tiêu biểu đại diện hội, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân, doanh nhân trẻ, hoạt động có uy tín, thực hiện tốt các quy định của pháp luật Nhà nước, có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội, tiên phong trong lĩnh vực áp dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hợp tác quốc tế, bảo vệ môi trường phù hợp với định hướng phát triển của đất nước;

1 cá nhân tiêu biểu là trí thức có học hàm, học vị Phó giáo sư, tiến sỹ trở lên, có kinh nghiệm trong đào tạo, quản lý trường Đại học hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, quản lý kinh tế, tài chính, ngân sách…

CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN GIỚI THIỆU ĐẠI DIỆN ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Đối với các tổ chức thành viên, tờ trình nêu rõ, hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cấp Trung ương có 50 tổ chức thành viên, trong đó có 2 tổ chức là Đảng Cộng sản Việt Nam và Quân đội Nhân dân Việt Nam đã được phân bổ cơ cấu trong khối cơ quan Trung ương; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam được phân bổ trong cơ cấu Hiệp hội kinh tế, tập đoàn, doanh nghiệp.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị. Ảnh: Mặt trận.

Với 47 tổ chức thành viên, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị 19 tổ chức thành viên giới thiệu người đại diện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, gồm: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Hội cựu Công an nhân dân Việt Nam; Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam; Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam; Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Trung ương Hội Người Cao tuổi Việt Nam; Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; Hội Thuỷ sản Việt Nam; Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Hội Y tế công cộng Việt Nam; Hội Liên lạc với Người Việt Nam ở nước ngoài; Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tờ trình cũng nêu rõ, đại biểu văn nghệ sỹ là đại diện của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; đại biểu tôn giáo là đại diện của 2 tổ chức thành viên: Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại biểu ngoài Đảng được cơ cấu trong đại diện của tổ chức tôn giáo. Đại biểu dân tộc thiểu số và đại biểu tái cử được cơ cấu kết hợp trong số đại biểu cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các tổ chức thành viên.

Từ nội dung tờ trình, đại biểu tham dự đã cho ý kiến về phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và các cá nhân tiêu biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài, sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ hoàn thiện, gửi văn bản tới các tổ chức thành viên, cơ quan đơn vị, về việc phân bổ cơ cấu, thành phần, người được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo quy định.