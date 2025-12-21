Việt Nam chính thức khởi động Trung tâm Tài chính quốc tế

Công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển tài chính quốc gia, đồng thời phát đi thông điệp rõ ràng về quyết tâm hội nhập sâu rộng và nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu…

Sáng ngày 21/12/2025, tại Văn phòng Chính phủ, Hội nghị Công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đã diễn ra với sự tham dự của Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương; Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ; các cơ quan ngoại giao, hiệp hội, tổ chức, định chế tài chính, quỹ đầu tư, tập đoàn lớn cùng các chuyên gia uy tín trong nước và quốc tế.

Hội nghị này được đánh giá là dấu mốc có ý nghĩa chiến lược, mở ra một chương mới trong tiến trình phát triển kinh tế – tài chính của Việt Nam, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong việc nâng tầm hội nhập với hệ thống tài chính toàn cầu. Hội nghị này tập trung vào ba trọng tâm lớn:

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị “Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đang từng bước triển khai, cùng sự phối hợp của hai thành phố là TP. Hồ Chí Minh và TP.Đà Nẵng dựa tinh thần bổ trợ lẫn nhau, không cạnh tranh cục bộ. Sự thành công của hai thành phố này sẽ là động lực quan trọng để Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam bứt phá, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ tài chính toàn cầu”

Thứ nhất, chính thức công bố các văn bản pháp lý hoàn thiện khung thể chế cho Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam

Thứ hai, khẳng định cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc kiến tạo môi trường tài chính ổn định, an toàn và thân thiện với nhà đầu tư.

Thứ ba, gửi đi thông điệp rõ ràng đến cộng đồng quốc tế về sự sẵn sàng hợp tác, đồng hành và chia sẻ cơ hội phát triển của Việt Nam.

Liên quan đến tổ chức bộ máy điều hành, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 2755/QĐ-TTg ngày 18/12/2025 về việc thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình được phân công giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng điều hành.

Các Phó Chủ tịch Hội đồng bao gồm: (i) Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng; (ii) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng; (iii) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được và (iv) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TP.Đà Nẵng Phạm Đức Ấn.

Ngoài ra, Hội đồng điều hành còn có sự tham gia của lãnh đạo một số bộ, cơ quan ngang bộ, bao gồm: (i) Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh; (ii) Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương; (iii) Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân và (iv) Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp.

Theo đó, Quyết định cũng nêu rõ Hội đồng điều hành được sử dụng con dấu riêng mang hình Quốc huy; đồng thời giao cơ quan giúp việc quản lý, sử dụng con dấu theo đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, Hội đồng có trách nhiệm xây dựng và ban hành chiến lược, lộ trình cùng các kế hoạch phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, trên cơ sở đánh giá đầy đủ điều kiện thực tiễn, tiềm năng và nhu cầu phát triển của TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng.

Cùng với đó, Hội đồng điều hành sẽ ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế theo đề xuất của cơ quan điều hành tại hai địa phương; cho ý kiến về công tác nhân sự, bao gồm việc bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm Chủ tịch cơ quan điều hành tại mỗi thành phố; đồng thời xem xét, quyết định các vấn đề phát sinh chưa đạt được sự thống nhất giữa hai đầu mối điều hành.

Đáng chú ý, Quyết định cũng đặt ra việc thành lập Hội đồng tư vấn gồm các chuyên gia tài chính, pháp lý có uy tín trong nước và quốc tế, nhằm tham mưu, tư vấn cho Hội đồng điều hành trong quá trình xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế.

Trên cơ sở đó, Hội đồng điều hành có trách nhiệm theo dõi sát tình hình, bảo đảm Trung tâm Tài chính quốc tế được xây dựng, vận hành và phát triển hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong hệ thống tài chính toàn cầu và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Cuối cùng, trong trường hợp phát sinh các vấn đề vượt thẩm quyền hoặc khi được yêu cầu, Hội đồng điều hành sẽ định kỳ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình hình xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, đồng thời đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp.

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành của các đối tác quốc tế với những đóng góp thực chất, giàu chiều sâu và tầm nhìn dài hạn trong suốt quá trình xây dựng Đề án trình Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội cũng như các Nghị định của Chính phủ. Qua đó, đặt nền móng cho giai đoạn vận hành chính thức của Trung tâm Tài chính quốc tế.

Riêng đối với TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, hai địa phương được xác định là những “cứ điểm then chốt” của Trung tâm Tài chính quốc tế, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát, bố trí đồng bộ hạ tầng, nguồn nhân lực, nền tảng công nghệ và hệ sinh thái tài chính; sớm hoàn thiện Quy chế hoạt động để trình Hội đồng điều hành phê duyệt.

Việc triển khai tại hai thành phố cần bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ và nhất quán về mục tiêu, quy trình và thủ tục, nhằm kiến tạo một sân chơi tài chính mang tầm vóc quốc tế..