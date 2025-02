10 “anh tài” tham gia Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Ban Tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 cho biết kể từ khi công bố khởi động vào đầu tháng 1/2025 vừa qua, DIFF 2025 đã trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi trên mọi diễn đàn, khi hứa hẹn sẽ có những điểm nhấn chưa từng có trong lịch sử tổ chức. Trong đó, việc tăng từ 5 lên 6 đêm thi với tổng số đội thi từ 8 lên 10 đội tranh tài đã biến DIFF 2025 trở thành mùa pháo hoa “dài nhất trong lịch sử”, kéo dài gần 2 tháng, từ 31/5 đến 12/7/2025.

Bên cạnh việc chờ đợi những live concert, những ứng dụng công nghệ thực tế ảo… sẽ ra mắt trong mùa DIFF 2025, khán giả rất tò mò về những “anh tài” của làng pháo hoa thế giới sẽ hội ngộ tại đại tiệc ánh sáng bên sông Hàn mùa hè này.

Năm nay, nước chủ nhà Việt Nam sẽ có tới hai đại diện tham dự. Ngoài đội tuyển Đà Nẵng (Danang Fireworks Team) đã tham dự DIFF từ 2008, Việt Nam sẽ có thêm đội tuyển Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 - Bộ quốc phòng (Z121 Vina Pyrotech – Vietnam Ministry of Defence).

Dù là “tân binh” của DIFF, Z121 Vina Pyrotech sẽ là ứng cử viên khó đoán với gần 30 năm kinh nghiệm trong sản xuất và xuất khẩu pháo hoa. Kể từ khi thành lập, Z121 Vina Pyrotech đã và đang phục vụ các lễ hội địa phương, sự kiện quốc gia cũng như mở rộng ra thị trường quốc tế bằng những màn trình diễn pháo hoa ấn tượng, trong đó sản xuất nhiều loại pháo hoa để sử dụng tại các công viên giải trí lớn nhất Nhật Bản.

Màn pháo hoa của đương kim vô địch DIFF 2024 Phần Lan.

Hai đội Việt Nam sẽ lần lượt “khai màn” DIFF, với đội tuyển Đà Nẵng sẽ khai mạc DIFF trong cuộc tranh tài với đương kim vô địch DIFF 2024 – Phần Lan. Đội Z121 Vina Pyrotech sẽ nối tiếp đêm thi thứ hai trong cuộc tranh tài với đội tuyển đến từ Ba Lan – giành giải sáng tạo nhất trong kỳ DIFF 2023.

Trở lại sau khi đăng quang ngôi vô địch DIFF 2024, đội tuyển Joho Pyro Professional Fireworks AB của Phần Lan hứa hẹn sẽ giúp DIFF 2025 khai mạc không thể bùng nổ hơn trong trận tranh tài với đội tuyển Đà Nẵng của Việt Nam. Tiếp tục thế mạnh của mình, năm nay, đội tuyển đến từ Phần Lan sẽ chiêu đãi khán giả những “màn ảo thuật” ánh sáng cùng thế mạnh là những loại pháo nước với nhiều hiệu ứng đặc biệt.

Theo dự đoán của các chuyên gia, đội Phần Lan sẽ tiếp tục khả năng sáng tạo với “gu” nhạc rock và pop cực kỳ đặc trưng. Chủ đề “Tinh hoa văn hoa” chắc chắn sẽ là cơ hội để Joho Pyro phô diễn thế mạnh trình diễn của mình và mang đến nhiều yếu tố bất ngờ, đáng mong đợi.

Trong khi đó, đội tuyển Firma Rodzinna - Surex của Ba Lan vẫn luôn được xem là một “nhân tố bí ẩn” khi luôn cất giấu những bất ngờ trong màn trình diễn của mình. Năm 2023, Ba Lan đã khiến khán giả vỡ òa với màn pháo hoa của âm nhạc và cảm xúc, giành được giải thưởng Sáng tạo.

DIFF 2025 cũng là năm đầu tiên hai đội tuyển Faseecom của Hàn Quốc và Macedos Pirotecnia LDA của Bồ Đào Nha tham gia. Đây đều là hai cường quốc pháo hoa của thế giới, hứa hẹn đem tới nhiều bất ngờ cho mùa DIFF năm nay.

Trong đó, Macedos Pirotecnia - đã có 89 năm lịch sử trong ngành pháo hoa của Bồ Đào Nha. Các màn trình diễn của Macedos Pirotecnia sẽ kết hợp công nghệ tiên tiến với kỹ thuật thủ công truyền thống, tạo ra những hiệu ứng pháo hoa ngoạn mục.

Đại diện của đội tuyển đến từ Bồ Đào Nha, cho biết chúng tôi sử dụng các loại pháo hoa đặc trưng của Bồ Đào Nha như: pháo trứng (shells), pháo núi lửa (vulcans), pháo sao chổi (comets), pháo nến La Mã (Roman candles), các loại pháo nổ lớn, pháo phun (fountain), và nhiều hiệu ứng đặc sắc khác.

Trong khi đó, đội tuyển đến từ Hàn Quốc lại là một nhân tố hoàn toàn bí ẩn khi chưa hé lộ bất kỳ điều gì, tuy nhiên khán giả hoàn toàn có thể trông đợi những bữa tiệc của ánh sáng kết hợp với các bản hit Kpop đặc sắc...

Sân khấu pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2024.

DIFF 2025 sẽ diễn ra từ ngày 31/5 đến 12/7/2025, với chủ đề “Đà Nẵng - Kỷ Nguyên Mới” (Danang - The New Rising Era). Năm 2025 là năm kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng do đó, DIFF 2025 mang thông điệp chuyển giao thời đại, khẳng định khát vọng và quyết tâm của thành phố trong giai đoạn mới, với tầm nhìn phát triển thịnh vượng và nỗ lực ghi dấu vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch quốc tế.

Theo Ban tổ chức, năm nay, quy mô khán đài và số lượng chỗ ngồi dự kiến sẽ tương đương như DIFF 2024. Mức giá vé xem pháo hoa sẽ từ 1.000.000 đồng/vé tùy vào vị trí khán đài. Các kênh phân phối vé sẽ tập trung chủ yếu tại các đơn vị lữ hành, nền tảng du lịch, đặt phòng trực tuyến, website diff.vn và app Sun Paradise Land.