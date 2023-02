Vía Thần Tài, doanh thu vàng 24K của PNJ tăng gần 97%

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) vừa cập nhật tình hình kinh doanh trong tháng 1/2023 với sự tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ.



Cụ thể: doanh thu thuần đạt 4,129 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 302 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ.

PNJ cho biết, tăng trưởng doanh thu theo từng kênh gồm:

- Doanh thu trang sức bán lẻ tháng 1 năm 2023 đạt xấp xỉ năm 2022, giảm 1,7% so với cùng kỳ trong khi toàn hệ thống cửa hàng chỉ hoạt động trung bình 27 ngày so với 31 ngày của năm 2022 (giảm 13%) vì nghỉ Tết;

- Doanh thu sỉ tháng 1/2023 giảm 32.7% so với cùng kỳ;

- Doanh thu vàng 24K tháng 1 năm 2023 tăng 96,9% so với cùng kỳ do ngày Thần Tài năm nay nằm trong tháng 1/2023 và doanh số ngày Thần Tài 2023 tiếp tục lập kỷ lục về doanh số và số lượng sản phẩm.





Cũng theo PNJ, biên lợi nhuận gộp trung bình tháng 1 năm 2023 đạt 18.2% so với mức 18.7% cùng kỳ do sự thay đổi cơ cấu hàng bán trong dịp Thần Tài; Tổng chi phí hoạt động tháng 1 năm 2023 tăng 21.0% so với cùng kỳ, tỷ lệ CPHĐ/LNG tăng từ mức 45.5% vào T1.2022 lên mức 47.5% vào T1.2023 do tính chu kỳ của các chi phí dịp Tết và nền giá cao hơn do lạm phát.

Trong tháng đầu tiên của năm 2023, hệ thống PNJ đã mở mới 1 cửa hàng PNJ Gold và tính đến cuối tháng 1/2023, hệ thống PNJ có 365 cửa hàng độc lập bao gồm 344 cửa hàng PNJ Gold, 7 cửa hàng PNJ Silver (+292 SiS), 3 cửa hàng CAO Fine Jewellery (+12 SiS), 5 cửa hàng Style by PNJ (+32 SiS) và 3 cửa hàng PNJ Watch (+83 SiS) và 3 cửa hàng PNJ Art.