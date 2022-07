6 tháng, doanh thu vàng 24K của PNJ tăng 65,6% so với cùng kỳ

Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, trong quý 2/2022, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.068 tỷ đồng, tăng 81,1% so với cùng lỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 367 tỷ đồng, tăng 64,8% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần của PNJ đạt 18,210 tỷ đồng, tăng 56.5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.088 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ.



Như vậy, so với kế hoạch năm 2022 đã đề ra, PNJ đã hoàn thành 70,5% kế hoạch doanh thu (25.835 tỷ đồng) và 82,5% kế hoạch lợi nhuận năm (1.320 tỷ đồng).

Về cơ cấu doanh thu theo từng kênh: Doanh thu bán lẻ lũy kế 6 tháng tăng 61,9% so với cùng kỳ đến từ một là, các cửa hàng hiện hữu tiếp tục tăng trưởng tốt và sự đóng góp doanh thu của các cửa hàng mở mới; hai là các hoạt động marketing liên tục được triển khai một cách linh hoạt với nhiều cách tiếp cận mới, mang lại hiệu quả cao và danh mục sản phẩm tại từng điểm bán phù hợp với thị hiếu của khách hàng nhờ năng lực dự báo và phân bổ hàng hoá;

- Doanh thu sỉ lũy kế 6 tháng tăng 30,1% so với cùng kỳ do phát triển hiệu quả tập khách hàng sỉ, mẫu mã phù hợp thị trường;

- Doanh thu vàng 24K lũy kế 6 tháng tăng 65,6% so với cùng kỳ do nhu cầu khách hàng trong bối cảnh áp lực lạm phát cao.

Theo PNJ, không chỉ doanh thu tăng mà biên lợi nhuận gộp trung bình giảm 1 điểm % từ 18,6% xuống còn 17,6% chủ yếu do sự tăng trưởng của doanh thu vàng 24K và thay đổi cơ cấu hàng hóa của kênh bán lẻ.

Bên cạnh đó, tổng chi phí hoạt động lũy kế 6 tháng tăng 45,9% so với cùng kỳ, tỷ lệ CPHĐ/LNG đạt 54,6%, giảm so với mức 55,6% cùng kỳ 2021 do hiệu quả sử dụng chi phí được cải thiện nhờ vào việc tối ưu hóa vận hành bằng các ứng dụng công nghệ vào bán hàng và quản lý.

Tính đến ngày 30/6, hệ thống PNJ đã mở mới 16 cửa hàng và nâng cấp 11 cửa hàng PNJ Gold; mở mới 2 cửa hàng PNJ Style và đóng 3 cửa hàng PNJ Gold và 6 cửa

hàng PNJ Silver.

Như vậy, tính đến cuối tháng 6/2022, hệ thống PNJ có 351 cửa hàng độc lập bao gồm 332 cửa hàng PNJ Gold, 8 cửa hàng PNJ Silver (+289 SiS), 3 cửa hàng CAO Fine Jewellery (+9 SiS), 4 cửa hàng PNJ Style (+26 SiS) và 1 cửa hàng PNJ Watcửa hàng (+88 SiS) và 3 cửa hàng PNJ Art.

Mới đây, HOSE đã công bố thay đổi thành phần các rổ chỉ số kỳ tháng 7/2022 và sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/8/2022. Theo đó, trong kỳ này, các chỉ số vốn hóa và chỉ số ngành của bộ chỉ số HOSE-Index, trong đó có chỉ số VN30 và VNFIN Lead sẽ thực hiện đổi rổ với các thay đổi về thành phần. Trong khi đó, chỉ số VNDiamond, VNFIN Select và bộ chỉ số VNX-Index sẽ chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

Cụ thể, với bộ chỉ số VN30, VIB chính thức lọt rổ VN30 trong kỳ cơ cấu này. Lượng cổ phiếu đang lưu hành của VIB là 2,1 tỷ cổ phiếu và lượng cổ phiếu đang niêm yết là 1,6 tỷ cổ phiếu. Ở chiều ngược lại, PNJ sẽ bị loại khỏi danh mục.

Danh mục cổ phiếu dự phòng chỉ số VN30 kỳ tháng 7/2022 gồm SSB, SHB, EIB, MSB và OCB.