10 tháng năm 2025: Gần 256.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường, vốn bổ sung tăng mạnh

Bức tranh doanh nghiệp 10 tháng đầu năm 2025 cho thấy những tín hiệu tích cực về sự phục hồi và phát triển, với số lượng doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng mạnh 19,7% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, dòng vốn bổ sung vào nền kinh tế tăng gần gấp đôi, cho thấy niềm tin của các doanh nghiệp đang hoạt động…

Báo cáo Tình hình kinh tế tháng 10 và 10 tháng năm 2025 của Cục Thống kê cho thấy, tính chung 10 tháng năm 2025, cả nước có 162,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là 1,59 triệu tỷ đồng. Các chỉ số này đều tăng so với cùng kỳ năm trước, với số doanh nghiệp tăng 19,7% và số vốn đăng ký tăng 21,4%. Tổng số lao động đăng ký theo đó cũng tăng 18,6%, đạt 967,6 nghìn lao động.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng đạt 9,8 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,4% so với cùng kỳ 2024.

Một điểm sáng đặc biệt trong 10 tháng qua là sự phục hồi mạnh mẽ của các doanh nghiệp. Cả nước ghi nhận 92,9 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng tới 40,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Như vậy, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 10 tháng năm 2025 lên đến 255,9 nghìn doanh nghiệp, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2024. Tính trung bình, mỗi tháng có 25,6 nghìn doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường.

Doanh nghiệp thành lập mới và giải thể 10 tháng năm 2025 phân theo một số lĩnh vực.

Đáng chú ý, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng năm 2025 đạt con số ấn tượng là 5,2 triệu tỷ đồng, tăng 98,2% so với cùng kỳ năm 2024. Mức tăng đột biến này chủ yếu đến từ khối doanh nghiệp đang hoạt động. Cụ thể, số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp này đạt gần 3,6 triệu tỷ đồng, tăng tới 175,6% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy các doanh nghiệp đang có niềm tin vào thị trường và quyết định mở rộng quy mô, tăng cường đầu tư sản xuất kinh doanh.

Xét theo khu vực kinh tế, khu vực dịch vụ tiếp tục dẫn đầu về số lượng doanh nghiệp thành lập mới với 124,8 nghìn doanh nghiệp, tăng 21,0% so với cùng kỳ. Tiếp đó là khu vực công nghiệp và xây dựng với 36,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 16,0%. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có 1.534 doanh nghiệp mới, tăng 11,7%.

Mặc dù đà tăng trưởng tích cực, thị trường vẫn đang diễn ra quá trình thanh lọc mạnh mẽ, thể hiện qua số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Tính riêng trong tháng 10/2025, có 4.536 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 8,5% so với tháng trước và tăng 128,3% so với cùng kỳ năm 2024. Cùng với đó, 6.065 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh (tăng 11,2% so với cùng kỳ) và 6.771 doanh nghiệp chờ giải thể (tăng 24,8%).

Tính chung 10 tháng năm 2025, có 105,4 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 14,4% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 26,8 nghìn, tăng 54,5%. Trung bình mỗi tháng có 19,1 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.