Tháng 10/2025, thanh khoản trên HNX giảm 9,59% so với tháng trước

Chỉ số HNX-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng ở mức 265,85 điểm, giảm 2,68% so với tháng trước.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết tháng 10/2025, thị trường cổ phiếu niêm yết trên HNX có nhiều biến động mạnh, chỉ số giá có xu hướng giảm và thanh khoản thị trường cũng giảm.
Cụ thể: Chỉ số HNX-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng ở mức 265,85 điểm, giảm 2,68% so với tháng trước. Mức điểm cao nhất của chỉ số này đạt 277,08 điểm tại ngày 16/10/2025 - trong khi đó, khối lượng giao dịch cổ phiếu bình quân đạt 107,9 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 9,59% và giá trị giao dịch giảm 7,85% đạt 2.496 tỷ đồng/phiên.
Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch cổ phiếu niêm yết trên HNX tăng 22% so với tháng trước. Trong đó, giá trị mua vào hơn 2.101 tỷ đồng và bán ra hơn 4.014 tỷ đồng, giá trị bán ròng trên 1.913 tỷ đồng.
Trong khi đó, hoạt động tự doanh cổ phiếu niêm yết tại HNX của các công ty chứng khoán thành viên giảm 20,5% so với tháng trước, với giá trị giao dịch hơn 535 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng hơn 2% toàn thị trường, trong đó khối này bán ròng hơn 152,7 tỷ đồng.
Đến hết tháng 10/2025, thị trường cổ phiếu niêm yết trên HNX có 306 doanh nghiệp niêm yết với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 173 nghìn tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường tại phiên giao dịch cuối tháng đạt hơn 447,9 nghìn tỷ đồng, tăng 2,2% so với tháng 9/2025.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
