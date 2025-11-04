Thứ Ba, 04/11/2025

Trang chủ Chứng khoán

Tháng 10/2025, thanh khoản trên HNX giảm 9,59% so với tháng trước

Hà Anh

04/11/2025, 20:38

Chỉ số HNX-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng ở mức 265,85 điểm, giảm 2,68% so với tháng trước.

Biểu đồ điểm chỉ số HNX-Index tháng 10/2025.
Biểu đồ điểm chỉ số HNX-Index tháng 10/2025.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết tháng 10/2025, thị trường cổ phiếu niêm yết trên HNX có nhiều biến động mạnh, chỉ số giá có xu hướng giảm và thanh khoản thị trường cũng giảm.

Cụ thể: Chỉ số HNX-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng ở mức 265,85 điểm, giảm 2,68% so với tháng trước. Mức điểm cao nhất của chỉ số này đạt 277,08 điểm tại ngày 16/10/2025 - trong khi đó, khối lượng giao dịch cổ phiếu bình quân đạt 107,9 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 9,59% và giá trị giao dịch giảm 7,85% đạt 2.496 tỷ đồng/phiên.

Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch cổ phiếu niêm yết trên HNX tăng 22% so với tháng trước. Trong đó, giá trị mua vào hơn 2.101 tỷ đồng và bán ra hơn 4.014 tỷ đồng, giá trị bán ròng trên 1.913 tỷ đồng.

Trong khi đó, hoạt động tự doanh cổ phiếu niêm yết tại HNX của các công ty chứng khoán thành viên giảm 20,5% so với tháng trước, với giá trị giao dịch hơn 535 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng hơn 2% toàn thị trường, trong đó khối này bán ròng hơn 152,7 tỷ đồng.

Đến hết tháng 10/2025, thị trường cổ phiếu niêm yết trên HNX có 306 doanh nghiệp niêm yết với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 173 nghìn tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường tại phiên giao dịch cuối tháng đạt hơn 447,9 nghìn tỷ đồng, tăng 2,2% so với tháng 9/2025.

Chỉ số HNX-Index giảm 9,83% so với tháng trước nhưng thanh khoản lại tăng mạnh

09:35, 07/05/2025

Chỉ số HNX-Index giảm 9,83% so với tháng trước nhưng thanh khoản lại tăng mạnh

HNX-Index đạt 239,55 điểm, cao nhất kể từ đầu năm nhưng thanh khoản giảm

08:42, 03/08/2023

HNX-Index đạt 239,55 điểm, cao nhất kể từ đầu năm nhưng thanh khoản giảm

Tháng 5: HNX-Index đạt 317,85 điểm - tăng 12,81% so với cuối tháng trước

14:33, 02/06/2021

Tháng 5: HNX-Index đạt 317,85 điểm - tăng 12,81% so với cuối tháng trước

Từ khóa:

chứng khoán cổ phiếu doanh nghiệp niêm yết HNX HNX-Index thanh khoản thị trường chứng khoán Vốn hóa thị trường

Khối ngoại bắt đáy mạnh, gom ròng 1.200 tỷ tập trung nhóm chứng khoán, bất động sản

Khối ngoại bắt đáy mạnh, gom ròng 1.200 tỷ tập trung nhóm chứng khoán, bất động sản

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay gom ròng 1135.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 1180.4 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính, Bất động sản.

Cơn sốt cổ phiếu đất hiếm giữa cuộc đua khoáng sản quan trọng

Cơn sốt cổ phiếu đất hiếm giữa cuộc đua khoáng sản quan trọng

Lĩnh vực khoáng sản quan trọng đang trở thành một “đấu trường” cạnh tranh địa chính trị mới trên thế giới. Cùng với đó là xu hướng tăng giá chóng mặt của cổ phiếu các công ty khai thác đất hiếm niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ...

Blog chứng khoán: Cú đánh thốc đột ngột

Blog chứng khoán: Cú đánh thốc đột ngột

Một đợt ép xuống cực mạnh kết thúc bằng một nhịp đảo chiều tăng cũng mạnh không kém. Diễn biến thị trường hôm nay bộc lộ lực cầu tiềm ẩn quanh mốc 1600 điểm khá tốt, dù vẫn nên kiểm chứng thêm nữa vì nhiều lệnh mua đã rớt lại ở nhịp đánh thốc lên cuối cùng.

Dòng tiền mạnh đột biến, cổ phiếu đua trần cả loạt, khối ngoại mua ròng hơn 1.200 tỷ

Dòng tiền mạnh đột biến, cổ phiếu đua trần cả loạt, khối ngoại mua ròng hơn 1.200 tỷ

Thị trường có thêm một nhịp ép xuống sâu hơn trong 30 phút đầu phiên chiều nay, VN-Index chạm mốc 1600 điểm trước khi dòng tiền hành động. Lực cầu chủ động nâng giá đã kiến tạo nhịp phục hồi cực kỳ ấn tượng, đưa chỉ số đóng cửa tăng 2,16% (+34,98 điểm). Nhóm cổ phiếu chứng khoán đột biến kịch trần cả loạt.

Chủ tịch Dynam Capital Limited: Thị trường sẽ tiếp tục tăng và sắp bước vào giai đoạn vàng

Chủ tịch Dynam Capital Limited: Thị trường sẽ tiếp tục tăng và sắp bước vào giai đoạn vàng

Nỗ lực cải cách mạnh mẽ đã tạo nền tảng vững chắc cho Việt Nam bước vào “thập kỷ vàng” của thị trường vốn.

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

eMagazine

Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Dân sinh

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Thế giới

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

