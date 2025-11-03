Thứ Hai, 03/11/2025

Trang chủ Thị trường

PMI tháng 10 tăng 54,5 điểm: Ngành sản xuất Việt Nam khởi đầu quý 4 ấn tượng

Mạnh Đức

03/11/2025, 10:15

Ngành sản xuất Việt Nam khởi đầu quý 4/2025 đầy ấn tượng, khi Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tăng vọt lên 54,5 điểm trong tháng 10, mức cao nhất kể từ tháng 7/2024. Sự tăng tốc này được thúc đẩy bởi sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới tăng mạnh…

Sức khỏe ngành sản xuất Việt Nam cải thiện mạnh mẽ trong tháng 10/2025.
Sức khỏe ngành sản xuất Việt Nam cải thiện mạnh mẽ trong tháng 10/2025.

Sáng 3/11/2025, S&P Global công bố Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam tháng 10/2025. Trong đó có 3 điểm nhấn nổi bật: Sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới tăng mạnh và nhanh hơn; Việc làm và tồn kho hàng mua tăng trở lại; Giá bán hàng tăng nhanh nhất kể từ tháng 6/2022.

NIỀM TIN KINH DOANH ĐẠT CAO NHẤT TRONG 16 THÁNG

Báo cáo của S&P Global ghi nhận: Ngành sản xuất Việt Nam chứng kiến sự cải thiện của động lực tăng trưởng vào đầu quý 4/2025. Sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới tăng mạnh và nhanh hơn, trong khi việc làm tăng lần đầu trong hơn một năm. Tồn kho hàng mua cũng được ghi nhận tăng trở lại, trong khi niềm tin kinh doanh đạt mức cao của 16 tháng.

Trong khi đó, áp lực lạm phát cũng mạnh lên, khi cả chi phí đầu vào và giá cả đầu ra tăng với tốc độ nhanh hơn so với tháng 9.

Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam đã tăng lên 54,5 điểm trong tháng 10, tăng đáng kể so với 50,4 điểm của tháng 9, cho thấy sức khỏe ngành sản xuất cải thiện mạnh mẽ so với tháng trước. Trên thực tế, các điều kiện kinh doanh đã mạnh lên với mức độ lớn nhất kể từ tháng 7/2024.

VnEconomy

Tất cả năm cấu phần của chỉ số PMI chính đều góp phần làm tăng chỉ số trong tháng 10.

Chỉ số PMI là số bình quân gia quyền của năm chỉ số sau: Đơn đặt hàng mới (30%), Sản lượng (25%), Việc làm (20%), Thời gian giao hàng của nhà cung cấp (15%) và Tồn kho hàng mua (10%).

Số lượng đơn đặt hàng mới tăng lần thứ hai liên tiếp, và tốc độ tăng là mạnh và mạnh hơn nhiều so với tháng 9. Hơn nữa, tốc độ tăng là nhanh nhất kể từ tháng 7/2024 khi nhu cầu khách hàng cải thiện.

Số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới góp phần làm tăng tổng số lượng đơn đặt hàng mới, tăng lần đầu trong một năm, mặc dù chỉ là tăng nhẹ.

Để đáp ứng số lượng đơn đặt hàng mới tăng, các nhà sản xuất tăng sản lượng, và mức tăng là mạnh nhất kể từ tháng 7/2024. Đến nay, sản lượng đã tăng trong suốt sáu tháng qua.

Cùng với việc sản lượng tăng mạnh hơn trong kỳ khảo sát trước, các công ty cũng lạc quan hơn về triển vọng sản lượng trong 12 tháng tới. Tâm lý kinh doanh cải thiện thành mức cao của 16 tháng, khi có niềm tin rằng số lượng đơn đặt hàng mới sẽ tiếp tục tăng và đi cùng với các kế hoạch tăng năng lực sản xuất.

VIỆC LÀM TĂNG LẦN ĐẦU TIÊN TRONG HƠN 12 THÁNG

Báo cáo của S&P Global cho biết số lượng đơn đặt hàng mới tăng và theo đó là yêu cầu sản xuất tăng cũng khiến việc làm tăng trong tháng 10, và đây là lần tăng đầu tiên trong hơn một năm.

Các nhà sản xuất cũng tăng thêm lực lượng lao động để đối phó với những dấu hiệu đang xuất hiện của áp lực với công suất hoạt động. Lượng công việc tồn đọng đã tăng lần đầu tiên trong mười tháng vào tháng 10, và mức tăng là mạnh và nhanh nhất trong hơn ba năm rưỡi. Cùng với lý do số lượng đơn đặt hàng mới tăng, một số công ty cũng cho rằng lượng công việc tồn đọng tăng là do điều kiện thời tiết mưa bão.

Thời tiết xấu kéo theo lũ lụt cũng góp phần làm kéo dài thời gian giao hàng của nhà cung cấp. Thời gian giao hàng bị kéo dài đáng kể và với mức lớn nhất kể từ tháng 7.

VnEconomy

Số lượng đơn đặt hàng mới tăng và yêu cầu sản xuất tăng đã khuyến khích các công ty gia tăng hoạt động mua hàng, và đây là tháng thứ tư liên tiếp ghi nhận tình trạng này. Hoạt động mua hàng tăng đã khiến tồn kho hàng mua tăng, và đây là lần tăng đầu tiên trong hơn hai năm.

Trong khi đó, tồn kho hàng thành phẩm đã giảm khi các công ty sử dụng hàng tồn kho để đáp ứng các đơn đặt hàng. Tuy nhiên, việc tăng sản lượng trong tháng đã khiến tồn kho chỉ giảm nhẹ, và đây là mức giảm nhỏ nhất kể từ tháng 1/2024.

Tốc độ tăng chi phí đầu vào đã nhanh hơn trong tháng 10 và là mạnh nhất kể từ tháng 7/2024. Khoảng 27% số người trả lời khảo sát cho biết giá cả đầu vào tăng, với báo cáo giá nguyên vật liệu trên thị trường tăng và nguồn cung bị khan hiếm. Kết quả là tốc độ tăng giá cả đầu ra cũng nhanh hơn và đạt mức cao của 40 tháng.

Bình luận về kết quả khảo sát, ông Andrew Harker, Giám đốc Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence, cho biết ngành sản xuất của Việt Nam đã tăng tốc vào tháng 10, khi chứng kiến sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới tăng mạnh hơn nhiều trong tháng. Điểm tích cực là, mức độ tăng đủ để các công ty có thể tuyển thêm nhân viên và tăng lượng hàng tồn kho nguyên vật liệu.

“Vẫn phải chờ xem liệu các tỷ lệ tăng trưởng này có thể được duy trì trong những tháng tới hay không, hiện ngành sản xuất đã có động lực tích cực rõ ràng”, ông Andrew Harker nhận định; đồng thời cũng lưu ý: áp lực lạm phát lại tăng lên, và đang ở mức tương đối cao. Hiện tại, khách hàng vẫn sẵn sàng chấp nhận việc tăng giá và có các đơn đặt hàng mới, nhưng tình trạng này có thể không còn như vậy nếu tốc độ tăng giá tiếp tục tăng.

Từ khóa:

Andrew Harker Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam đơn đặt hàng mới lạm phát S&P Global sản lượng Tăng trưởng kinh tế Việt Nam tồn kho hàng mua

Chủ đề:

Kinh tế Việt Nam tháng 10 và 10 tháng 2025

