3 dòng chảy thịnh vượng hội tụ tại Izumi Canaria

Thị trường bất động sản phía Nam đang có những chuyển biến tích cực xuất phát từ lực đẩy cung - cầu thực. Đặc biệt, các dự án ở phía Đông TP.HCM nổi lên như một điểm sáng thu hút dòng vốn đầu tư mùa cuối năm.

Sau quãng thời gian “thanh lọc đầu cơ”, thị trường bất động sản đang dần phục hồi bền vững và khởi sắc. Các chủ đầu tư được chú ý trên thị trường hiện nay đang “ra hàng” tại các dự án nằm ở tọa độ vàng hạ tầng, hoàn chỉnh về pháp lý để đón đầu xu hướng sống bền vững. Điển hình như phân khu Izumi Canaria thuộc đô thị tích hợp Izumi City (Long Hưng, Đồng Nai) đang được giới đầu tư đánh giá cao nhờ hội tụ bộ ba dòng chảy cốt lõi.

Khi sân bay Long Thành vận hành những chuyến bay đầu tiên, phía Đông TP.HCM sẽ đồng thời được kích hoạt bởi ba “dòng chảy”: dòng người với lực lượng chuyên gia và cư dân mới đến làm việc – an cư, dòng vốn ưu tiên các dự án pháp lý rõ ràng – hạ tầng hoàn chỉnh, và dòng chảy thời đại của xu hướng sống xanh – cân bằng. Izumi Canaria hội tụ cả ba, trở thành điểm sáng nổi bật trên bản đồ bất động sản khu vực.

DÒNG NGƯỜI: NỀN TẢNG VỮNG CHẮC CỦA NHU CẦU CHO Ở THỰC

Izumi City nằm ở vị trí đắc địa, thu hút nhu cầu lưu trú và an cư khổng lồ trong khu vực.

Dự kiến, khi điểm nhấn lớn nhất là sân bay quốc tế Long Thành bắt đầu đi vào vận hành năm 2026, các chuyên gia dự báo khu vực này có thể từng bước thu hút 200.000 - 500.000 việc làm . Với quy mô hiện đại và công suất phục vụ 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm (giai đoạn 1), sân bay Long Thành sẽ thu hút lượng lớn nguồn lực lao động, chuyên gia, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Bên cạnh nguồn lực nhân sự người địa phương, hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư và cộng đồng quốc tế sẽ đến làm việc, giao thương… tạo ra nhu cầu lưu trú, an cư khổng lồ và đầy tiềm năng cho toàn khu vực phía Đông TP.HCM.

Với vị trí cách Sân bay Long Thành khoảng 15 phút di chuyển, kết nối trực tiếp qua cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Vành đai 3, Izumi Canaria – phân khu đang mở bán của đô thị tích hợp Izumi City, sở hữu tọa độ vàng, phù hợp để lựa chọn làm nơi an cư lâu dài cho dòng cư dân khổng lồ này.

Đặc biệt, hệ sinh thái tiện ích đa tầng hiện đại, đầy đủ từ giáo dục, thương mại, giải trí nội khu đến các tiện ích ngoại khi liền kề như sân golf Long Thành, BV Quốc tế Shing Mark… sẽ đáp ứng trọn vẹn tiêu chuẩn sống mới cho cộng đồng cư dân quốc tế - nhóm nguồn nhân lực có khả năng chi trả cao và nhu cầu thuê dài hạn, giúp nhà đầu tư có dòng tiền ổn định và bền vững.

DÒNG VỐN: ĐÒN BẨY TỪ HẠ TẦNG VÀ CHU KỲ TĂNG TRƯỞNG MỚI

Sự bứt tốc của loạt hạ tầng trọng điểm như Sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Vành đai 3 và mạng lưới kết nối liên vùng đang tạo lực hút mạnh mẽ đối với dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước. Hành lang kết nối giữa Long Thành - TP.HCM theo đó trở thành trục phát triển mới, nơi các dự án quy hoạch bài bản, pháp lý rõ ràng và nằm trên dòng chảy hạ tầng được nhà đầu tư ưu tiên lựa chọn.

Bất động sản tại Izumi Canaria hấp dẫn với hai mặt tiếp giáp sông nước và pháp lý minh bạch.

Tọa lạc vị trí tâm điểm trục kết nối các trung tâm kinh tế – công nghiệp của khu vực phía Đông, Izumi City và phân khu Izumi Canaria được hưởng lợi trực tiếp từ sự hoàn thiện của hạ tầng, qua đó nâng cao giá trị khai thác và tiềm năng tăng trưởng. Khi mạng lưới giao thông đồng bộ, dòng vốn vào khu vực được dự báo sẽ bứt tốc, tạo nền tảng cho một chu kỳ phát triển mới.

Cộng với lợi thế mặt bằng giá còn “trũng” so với khu vực trung tâm, Izumi Canaria được nhiều nhà đầu tư đánh giá là điểm đến có biên độ tăng giá tốt trong những năm tới, vừa đảm bảo khả năng sinh lời, vừa duy trì thanh khoản ổn định.

DÒNG CHẢY THỜI ĐẠI: XU HƯỚNG “CHỮA LÀNH” VÀ CÂN BẰNG CUỘC SỐNG

Giai đoạn hậu Covid-19, nhu cầu sống “xanh” nhưng vẫn đảm bảo kết nối đô thị đang dẫn dắt thị trường toàn cầu. Theo CBRE và Savills, hơn 68% khách hàng (đặc biệt là Gen Z và Alpha) ưu tiên bất động sản ven sông, tích hợp tiện ích sức khỏe . Đây chính là một trong các yếu tố then chốt giúp các dự án sinh thái ven sông gia tăng giá trị bền vững nhờ tính khan hiếm.

Phân khu Izumi Canaria được quy hoạch thân thiện để mỗi ngày ở đây đều ngập tràn năng lượng tươi mới như mùa Xuân.

Izumi City được xây dựng theo mô hình đô thị tích hợp ven sông chuẩn quốc tế với 5,5km bờ sông, 20ha mảng xanh, mang lại không gian sống cân bằng, khỏe mạnh mà vẫn đảm bảo tiện nghi hiện đại và giao thông liền mạch với các trung tâm đô thị lớn và sân bay quốc tế. Đây được xem là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư của cộng đồng tri thức trẻ và chuyên gia quốc tế trong tương lai.

Vị trí chiến lược, pháp lý minh bạch, qui hoạch đáp ứng xu hướng sống mới, phân khu Izumi Canaria đang là kênh đầu tư an toàn và sinh lời tốt, đặc biệt khi thị trường đang tái cấu trúc theo hướng bền vững dựa trên giá trị thực. Chọn Izumi Canaria không chỉ là đầu tư tài sản, mà còn là đón đầu dòng người, dòng vốn và dòng chảy thời đại, tối đa hóa lợi nhuận lâu dài.