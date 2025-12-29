Thứ Hai, 29/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Cần Thơ gỡ vướng pháp lý, bổ sung 4 khu đất thí điểm nhà ở thương mại

Hồng Quang

29/12/2025, 15:22

UBND TP. Cần Thơ vừa trình HĐND Thành phố xem xét bổ sung 04 khu đất đủ điều kiện thí điểm dự án nhà ở thương mại theo cơ chế mới, nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý, khai thác hiệu quả quỹ đất và thúc đẩy thị trường bất động sản…

Cần Thơ gỡ vướng pháp lý, bổ sung 4 khu đất thí điểm nhà ở thương mại - Ảnh minh họa.
Cần Thơ gỡ vướng pháp lý, bổ sung 4 khu đất thí điểm nhà ở thương mại - Ảnh minh họa.

Việc xem xét bổ sung 04 khu đất đủ điều kiện thí điểm dự án nhà ở thương mại theo cơ chế mới được đánh giá là bước đi quan trọng trong việc phát triển đô thị và tăng nguồn thu ngân sách cho Thành phố.

Cụ thể, các dự án được đề xuất bao gồm: Chung cư New Center Point Cần Thơ; Dự án nhà ở thương mại của Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ – Sản xuất Thuận Phát Cần Thơ; Chung cư An Phú Hưng; và Khu dân cư Sao Mai Thạnh An. Tổng diện tích của 04 dự án này lên tới hơn 112.500 m2, với tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Các dự án này không chỉ phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và xây dựng, mà còn đáp ứng đầy đủ tiêu chí của cơ chế thí điểm.

Theo đánh giá của các chuyên gia bất động sản, việc triển khai các dự án này không chỉ giúp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp mà còn đảm bảo công tác quản lý đất đai chặt chẽ, đúng quy hoạch và quy định pháp luật. Tuy nhiên, để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả, các đại biểu HĐND Thành phố đã đề nghị UBND TP. Cần Thơ và các sở, ngành liên quan cần rà soát chặt chẽ cơ sở pháp lý từng dự án, đặc biệt là về nguồn gốc đất, hình thức giao đất và phương án xác định giá đất.

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - ông Trần Chí Hùng cam kết sẽ hoàn thiện hồ sơ và triển khai thí điểm theo hướng thận trọng nhưng kịp thời. Điều này không chỉ tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy phát triển đô thị mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản Cần Thơ. Đồng thời, mở ra cơ hội lớn cho Cần Thơ trong việc phát triển bền vững và hài hòa giữa lợi ích kinh tế và xã hội.

Các đại biểu đề nghị UBND Thành phố và các sở, ngành tiếp tục rà soát chặt chẽ cơ sở pháp lý từng dự án, nhất là nguồn gốc đất, hình thức giao đất, cho thuê đất và phương án xác định giá đất, bảo đảm minh bạch, đúng quy định; đánh giá đầy đủ tác động kinh tế xã hội, hạ tầng, môi trường và đời sống người dân.

Thời gian qua, TP. Cần Thơ nỗ lực tháo gỡ những vướng mắc pháp lý để phát triển các dự án nhà ở thương mại, nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất và thúc đẩy thị trường bất động sản. UBND TP. Cần Thơ đã trình HĐND Thành phố xem xét bổ sung nhiều khu đất đủ điều kiện thí điểm dự án nhà ở thương mại theo cơ chế mới. Đây là một bước đi quan trọng trong việc phát triển đô thị và tăng nguồn thu ngân sách cho Thành phố.

Sống xanh giữa lòng đô thị sân bay ở Cần Thơ

08:07, 27/11/2025

Sống xanh giữa lòng đô thị sân bay ở Cần Thơ

Cần Thơ: Kiến nghị Chính phủ cho phép đấu giá công khai các trụ sở, đất công dôi dư để bổ sung nguồn vốn

10:50, 07/11/2025

Cần Thơ: Kiến nghị Chính phủ cho phép đấu giá công khai các trụ sở, đất công dôi dư để bổ sung nguồn vốn

Cần Thơ gỡ vướng mắc, thúc tiến độ các dự án trọng điểm

16:39, 14/10/2025

Cần Thơ gỡ vướng mắc, thúc tiến độ các dự án trọng điểm

Từ khóa:

bổ sung khu đất thí điểm dự án nhà ở thương mại Cần Thơ phát triển đô thị Cần Thơ quy hoạch sử dụng đất TP. Cần Thơ Vneconomy

Đọc thêm

Thị trường chuyển nhượng căn hộ Hà Nội hạ nhiệt

Thị trường chuyển nhượng căn hộ Hà Nội hạ nhiệt

Thị trường chuyển nhượng căn hộ thứ cấp Hà Nội trong tháng 11/2025 ghi nhận 3.100 giao dịch, giảm 22% so với tháng 10, còn thổ cư và thấp tầng giảm khoảng 10%...

TP. Hồ Chí Minh có thêm 64 khu đất nông nghiệp thí điểm làm nhà ở thương mại

TP. Hồ Chí Minh có thêm 64 khu đất nông nghiệp thí điểm làm nhà ở thương mại

Tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP. Hồ Chí Minh vừa thông qua danh mục 64 khu đất nông nghiệp để thực hiện dự án nhà ở thương mại, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của Thành phố, đồng thời, tận dụng tối đa nguồn lực đất đai hiện có…

TP. Hồ Chí Minh phân cấp quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật

TP. Hồ Chí Minh phân cấp quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật

TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định 31/2025/QĐ-UBND phân công, phân cấp quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bao gồm thoát nước, chiếu sáng, công viên, cây xanh… Quyết định này có hiệu lực từ ngày 5/1/2026, đánh dấu một bước tiến mới trong việc quản lý đô thị của Thành phố…

Hà Nội lập Thiết kế đô thị riêng tuyến phố Thái Hà

Hà Nội lập Thiết kế đô thị riêng tuyến phố Thái Hà

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 6467/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Thiết kế đô thị riêng tuyến phố Thái Hà, tỷ lệ 1/500. Phạm vi nghiên cứu thuộc địa giới hành chính của phường Ô Chợ Dừa và Đống Đa, với tổng diện tích 26,46ha…

Huế mời thầu 3 dự án nhà ở xã hội gần 4.400 tỷ đồng

Huế mời thầu 3 dự án nhà ở xã hội gần 4.400 tỷ đồng

TP. Huế đang đẩy nhanh chương trình phát triển nhà ở xã hội khi tổ chức mời thầu 3 dự án quy mô lớn, với tổng mức đầu tư gần 4.400 tỷ đồng...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Việt Nam có tên trong 20 quốc gia có nhiều người dùng internet nhất

Thế giới

Việt Nam có tên trong 20 quốc gia có nhiều người dùng internet nhất

Trung Quốc tiếp tục chi phối thị trường tinh chế khoáng sản quan trọng trong 5 năm tới

Thế giới

Trung Quốc tiếp tục chi phối thị trường tinh chế khoáng sản quan trọng trong 5 năm tới

Trung tâm wellness toàn diện đầu tiên Việt Nam được tư vấn vận hành bởi Chiva-Som

eMagazine

Trung tâm wellness toàn diện đầu tiên Việt Nam được tư vấn vận hành bởi Chiva-Som

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Masterise Homes chính thức ra mắt LUMIÈRE Essence Peak tại Trung tâm quốc tế Global Gate

Bất động sản

2

Bảo hiểm Bảo Việt khẳng định vai trò doanh nghiệp dẫn đầu về đồng hành và hỗ trợ khách hàng năm 2025

Tài chính

3

Lộ trình hoàn thành công tác giải tỏa “chợ cóc” tại Hà Nội

Bất động sản

4

Cổ phiếu chứng khoán nào đáng mua trong nhóm dẫn đầu?

Chứng khoán

5

Nợ gấp ba lần GDP làm trầm trọng rủi ro giảm phát ở Trung Quốc

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy