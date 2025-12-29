Cần Thơ gỡ vướng pháp lý, bổ sung 4 khu đất thí điểm nhà ở thương mại

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 29/12/2025
Hồng Quang
29/12/2025, 15:22
UBND TP. Cần Thơ vừa trình HĐND Thành phố xem xét bổ sung 04 khu đất đủ điều kiện thí điểm dự án nhà ở thương mại theo cơ chế mới, nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý, khai thác hiệu quả quỹ đất và thúc đẩy thị trường bất động sản…
Việc xem xét bổ sung 04 khu đất đủ điều kiện thí điểm dự án nhà ở thương mại theo cơ chế mới được đánh giá là bước đi quan trọng trong việc phát triển đô thị và tăng nguồn thu ngân sách cho Thành phố.
Cụ thể, các dự án được đề xuất bao gồm: Chung cư New Center Point Cần Thơ; Dự án nhà ở thương mại của Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ – Sản xuất Thuận Phát Cần Thơ; Chung cư An Phú Hưng; và Khu dân cư Sao Mai Thạnh An. Tổng diện tích của 04 dự án này lên tới hơn 112.500 m2, với tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Các dự án này không chỉ phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và xây dựng, mà còn đáp ứng đầy đủ tiêu chí của cơ chế thí điểm.
Theo đánh giá của các chuyên gia bất động sản, việc triển khai các dự án này không chỉ giúp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp mà còn đảm bảo công tác quản lý đất đai chặt chẽ, đúng quy hoạch và quy định pháp luật. Tuy nhiên, để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả, các đại biểu HĐND Thành phố đã đề nghị UBND TP. Cần Thơ và các sở, ngành liên quan cần rà soát chặt chẽ cơ sở pháp lý từng dự án, đặc biệt là về nguồn gốc đất, hình thức giao đất và phương án xác định giá đất.
Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - ông Trần Chí Hùng cam kết sẽ hoàn thiện hồ sơ và triển khai thí điểm theo hướng thận trọng nhưng kịp thời. Điều này không chỉ tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy phát triển đô thị mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản Cần Thơ. Đồng thời, mở ra cơ hội lớn cho Cần Thơ trong việc phát triển bền vững và hài hòa giữa lợi ích kinh tế và xã hội.
Các đại biểu đề nghị UBND Thành phố và các sở, ngành tiếp tục rà soát chặt chẽ cơ sở pháp lý từng dự án, nhất là nguồn gốc đất, hình thức giao đất, cho thuê đất và phương án xác định giá đất, bảo đảm minh bạch, đúng quy định; đánh giá đầy đủ tác động kinh tế xã hội, hạ tầng, môi trường và đời sống người dân.
Thời gian qua, TP. Cần Thơ nỗ lực tháo gỡ những vướng mắc pháp lý để phát triển các dự án nhà ở thương mại, nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất và thúc đẩy thị trường bất động sản. UBND TP. Cần Thơ đã trình HĐND Thành phố xem xét bổ sung nhiều khu đất đủ điều kiện thí điểm dự án nhà ở thương mại theo cơ chế mới. Đây là một bước đi quan trọng trong việc phát triển đô thị và tăng nguồn thu ngân sách cho Thành phố.
