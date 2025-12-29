Ý là quốc gia tiếp theo có phản ứng với thời trang siêu nhanh

Thượng viện Ý đã thông qua “Luật Ngân sách 2026”, trong đó lần đầu tiên áp dụng một khoản phí mới đối với các kiện hàng có giá trị dưới 150 euro nhập khẩu từ các quốc gia ngoài Liên minh châu Âu (EU)...

Động thái này đánh dấu bước đi chính thức đầu tiên của Ý nhằm hạn chế tác động của làn sóng thời trang siêu nhanh, nhắm trực tiếp tới các nền tảng thương mại điện tử như Shein và Temu.

Cụ thể, Thượng viện vừa thông qua “Legge di Bilancio 2026” (Luật Ngân sách 2026), trong đó quy định áp dụng mức phí 2 euro đối với mọi bưu kiện có giá trị dưới 150 euro được vận chuyển vào Ý từ các nước ngoài EU. Trước khi đạo luật mới có hiệu lực, các mặt hàng giá trị thấp này được miễn thuế nhập khẩu.

Dự luật hiện vẫn cần được Hạ viện Ý phê chuẩn. Theo quy định pháp luật của Ý, Hạ viện không có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung dự luật và phải thông qua trước khi năm nay kết thúc.

Động thái này được xem là phản hồi trực tiếp trước những kiến nghị kéo dài từ các hiệp hội trong ngành thời trang, bao gồm Confindustria Moda, Confindustria Accessori Moda và Camera Nazionale della Moda Italiana, kêu gọi siết chặt dòng chảy ồ ạt của các sản phẩm giá rẻ, chất lượng thấp và chưa được quản lý đầy đủ của các thương hiệu thời trang siêu nhanh vào thị trường nội địa.

Phòng Thời trang quốc gia Ý (Camera della Moda) ước tính, trong năm 2024 đã có khoảng 1 triệu kiện hàng từ các quốc gia ngoài EU được đưa vào Ý. Theo số liệu mới nhất do hiệp hội này công bố, nhập khẩu hàng thời trang từ Trung Quốc vào Ý đã tăng 11,8% trong 8 tháng đầu năm, tính đến ngày 31/8/2025, với tổng giá trị đạt 4,5 tỷ euro.

Dự luật của Ý được xem là bước đi trước một nhịp so với quyết định ở cấp độ Liên minh châu Âu, trong bối cảnh EU đang đẩy nhanh lộ trình khép lại “kẽ hở” pháp lý đã tạo điều kiện cho sự bùng nổ của các doanh nghiệp thời trang siêu nhanh trong những năm gần đây.

Theo các nguồn tin, tháng 11/2025, các Bộ trưởng Tài chính của 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đã thông qua một thỏa thuận tương tự nhằm bãi bỏ cơ chế miễn thuế đối với các kiện hàng có giá trị dưới 150 euro. Quy định này dự kiến được triển khai sớm nhất từ quý 1/2026, tức sớm hơn khoảng hai năm so với lộ trình ban đầu.

Các quy định mới cũng sẽ khiến các bưu kiện phải chịu thêm chi phí xử lý và phí nhập khẩu — đây chính là cơ sở pháp lý được nêu trong dự luật của Ý để áp dụng khoản phụ thu mới.

Cả hai động thái này đều phản ánh quyết định của Mỹ trong việc thu hẹp quy định miễn thuế de minimis, nhằm hạn chế dòng hàng hóa giá rẻ xuất xứ từ Trung Quốc, chính thức có hiệu lực từ tháng 5/2025.

Trong khi đó, Pháp là một trong những quốc gia lên tiếng mạnh mẽ nhất trong cuộc chiến siết chặt quản lý đối với các nền tảng thời trang siêu nhanh như Shein và Temu, tích cực vận động Liên minh châu Âu (EU) hướng tới các khung pháp lý nghiêm ngặt hơn.

Theo thông tin đã đưa, tuần trước Shein đã tránh được một lệnh cấm tạm thời tại Pháp, sau khi Tòa án tư pháp Paris cho rằng yêu cầu của Chính phủ là “không tương xứng”, trong bối cảnh nền tảng này đã chủ động gỡ bỏ các sản phẩm vi phạm pháp luật.

Chính phủ từng tìm cách chặn trang web thương mại điện tử này do xuất hiện các mặt hàng trái phép được rao bán trên sàn, sau khi Shein chịu sự giám sát gắt gao của dư luận và cơ quan chức năng, đặc biệt kể từ khi nền tảng này mở cửa hàng vật lý đầu tiên tại Paris vào tháng 11.

Cũng trong tháng 11, hơn 10 liên đoàn bán lẻ của Pháp, cùng với nhiều thương hiệu nội địa lớn, đã khởi kiện công ty con của Shein tại châu Âu, Infinite Styles Service Co. Ltd. (đăng ký tại Ireland), với cáo buộc cạnh tranh không lành mạnh và vi phạm các tiêu chuẩn an toàn sản phẩm của Liên minh châu Âu.

Ở cấp độ rộng hơn, Pháp đã kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt thông qua Ủy ban châu Âu. Ủy ban này hiện đã yêu cầu Shein cung cấp thông tin liên quan, song chưa chính thức mở cuộc điều tra.