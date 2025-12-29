TP. Hồ Chí Minh phân cấp quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật

TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định 31/2025/QĐ-UBND phân công, phân cấp quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bao gồm thoát nước, chiếu sáng, công viên, cây xanh… Quyết định này có hiệu lực từ ngày 5/1/2026, đánh dấu một bước tiến mới trong việc quản lý đô thị của Thành phố…

Quyết định này áp dụng cho UBND TP. Hồ Chí Minh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố, cũng như UBND các phường, xã, đặc khu và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Mục tiêu chính là đảm bảo tính đồng bộ, hệ thống và liên tục trong quản lý hạ tầng kỹ thuật, tránh chồng chéo trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý nhà nước.

Đồng thời, quyết định này cũng nhấn mạnh việc phân cấp gắn với trách nhiệm và quyền hạn của UBND cấp xã, đảm bảo điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Một điểm nổi bật của quyết định là nguyên tắc phân cấp tối đa cho UBND cấp xã, nhằm giải quyết kịp thời và phục vụ tốt hơn các yêu cầu của tổ chức và người dân. Điều này phù hợp với khả năng quản lý và cân đối các nguồn lực, đồng thời, đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị, phát triển nông thôn và kinh tế xã hội của địa phương. Thành phố sẽ thống nhất quản lý thông qua việc ban hành mục tiêu, nguyên tắc, quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức, đơn giá, quy trình, quy chế tổ chức thực hiện và công tác kiểm tra, giám sát bằng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung.

Ngoài ra, quyết định này cũng bãi bỏ một số quyết định trước đó của các tỉnh lân cận như Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương (cũ), nhằm tạo sự thống nhất trong quản lý hạ tầng kỹ thuật. Sau khi quyết định có hiệu lực, các cơ quan được phân cấp sẽ phối hợp với các đơn vị đang quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật để lập hồ sơ đề nghị giao quản lý, đảm bảo hệ thống hạ tầng kỹ thuật được vận hành thông suốt, an toàn và mỹ quan.

Quyết định phân cấp quản lý hạ tầng kỹ thuật của TP. Hồ Chí Minh không chỉ là một bước tiến trong cải cách hành chính mà còn là một cam kết mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng quản lý đô thị. Với sự phân cấp rõ ràng và trách nhiệm cụ thể, Thành phố kỳ vọng sẽ tạo ra một môi trường sống tốt hơn cho người dân, đồng thời, thúc đẩy sự phát triển bền vững và toàn diện.