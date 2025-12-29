Thứ Hai, 29/12/2025

TP. Hồ Chí Minh có thêm 64 khu đất nông nghiệp thí điểm làm nhà ở thương mại

Hồng Vinh

29/12/2025, 15:22

Tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP. Hồ Chí Minh vừa thông qua danh mục 64 khu đất nông nghiệp để thực hiện dự án nhà ở thương mại, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của Thành phố, đồng thời, tận dụng tối đa nguồn lực đất đai hiện có…

TP. Hồ Chí Minh có thêm 64 khu đất nông nghiệp thí điểm làm nhà ở thương mại - Ảnh minh họa.
TP. Hồ Chí Minh có thêm 64 khu đất nông nghiệp thí điểm làm nhà ở thương mại - Ảnh minh họa.

Theo tờ trình của UBND TP. Hồ Chí Minh, đề nghị HĐND Thành phố xem xét quyết nghị thông qua (đợt 3) danh mục 76 khu đất (có tổng diện tích khoảng 3,94 triệu m2). Tuy nhiên qua thẩm tra, HĐND TP. Hồ Chí Minh đánh giá chỉ có 64 khu đất với tổng diện tích hơn 2,7 triệu m2 đáp ứng các tiêu chí, điều kiện. Trong đó, có hơn 1 triệu m2 là đất trồng lúa, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất này được kỳ vọng sẽ cung cấp một lượng lớn nhà ở cho người dân TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, đối với danh mục 12/76 khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm cần rà soát lại, UBND Thành phố chỉ đạo rà soát, xem xét, bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung trình đảm bảo theo quy định của pháp luật. Trường hợp đảm bảo việc bổ sung đầy đủ pháp lý theo quy định, UBND TP. Hồ Chí Minh báo cáo cụ thể từng dự án, lập danh mục và trình lại HĐND.

Theo Nghị quyết số 171 của Quốc hội, các dự án thí điểm này cho phép tổ chức kinh doanh bất động sản nhận chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các loại đất khác nhau nếu khu đất phù hợp với quy hoạch và kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp bất động sản, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển đô thị bền vững.

Tuy nhiên, việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở thương mại không phải là một quá trình đơn giản. Trước hết, cần đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các thông tin, dữ liệu liên quan đến hồ sơ đất đai. UBND TP. Hồ Chí Minh đã được giao trách nhiệm rà soát và chỉ tổ chức triển khai thực hiện dự án khi đảm bảo tuân thủ đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và doanh nghiệp để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của quá trình chuyển đổi.

Một thách thức khác là việc đảm bảo quyền lợi của người dân, đặc biệt là những người đang canh tác trên các khu đất này. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất có thể ảnh hưởng đến sinh kế của họ, do đó, cần có các chính sách hỗ trợ phù hợp để đảm bảo sự đồng thuận và hợp tác từ phía cộng đồng. Bên cạnh đó, việc phát triển các dự án nhà ở thương mại cũng cần được thực hiện một cách bền vững, đảm bảo không gây áp lực quá lớn lên hạ tầng đô thị và môi trường sống của Thành phố.

Trong bối cảnh đó, việc thông qua danh mục 64 khu đất nông nghiệp để phát triển nhà ở thương mại là một bước đi quan trọng, nhưng cũng đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng và quản lý chặt chẽ. TP. Hồ Chí Minh cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện các quy định pháp lý liên quan, đồng thời đảm bảo sự tham gia của cộng đồng trong quá trình phát triển đô thị. Chỉ khi đó, Thành phố mới có thể tận dụng tối đa tiềm năng của nguồn lực đất đai, đồng thời, đảm bảo sự phát triển bền vững và hài hòa cho tương lai.

Việt Nam có tên trong 20 quốc gia có nhiều người dùng internet nhất

Thế giới

Việt Nam có tên trong 20 quốc gia có nhiều người dùng internet nhất

Trung Quốc tiếp tục chi phối thị trường tinh chế khoáng sản quan trọng trong 5 năm tới

Thế giới

Trung Quốc tiếp tục chi phối thị trường tinh chế khoáng sản quan trọng trong 5 năm tới

Trung tâm wellness toàn diện đầu tiên Việt Nam được tư vấn vận hành bởi Chiva-Som

eMagazine

Trung tâm wellness toàn diện đầu tiên Việt Nam được tư vấn vận hành bởi Chiva-Som

