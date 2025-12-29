Khẩn trương hoàn thiện Trung tâm Báo chí, sẵn sàng cho Đại hội XIV của Đảng

Các nhiệm vụ chuẩn bị bước vào giai đoạn cao điểm và được yêu cầu triển khai quyết liệt, đồng bộ, bảo đảm Trung tâm Báo chí vận hành thông suốt, phục vụ hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng.

Sáng 29/12/2025, tại Hà Nội, Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng tổ chức Phiên họp lần thứ hai của Trung tâm Báo chí Đại hội. Phiên họp tập trung rà soát tiến độ triển khai các nhiệm vụ từ sau Phiên họp lần thứ nhất, đồng thời xác định các công việc trọng tâm cần hoàn thành trong thời gian tới.

Tại phiên họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng, biểu dương các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp, triển khai nhiệm vụ theo đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra.

Vụ trưởng Vụ Báo chí-Xuất bản Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Tống Văn Thanh trình bày báo cáo tóm tắt tại phiên họp. Ảnh: Nhân Dân

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến Đại hội XIV của Đảng không còn nhiều, ông Lại Xuân Môn đề nghị các cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, triển khai quyết liệt, khẩn trương các nhiệm vụ trên tinh thần “làm ngay, làm khẩn trương”, bảo đảm không để chậm tiến độ bất kỳ khâu nào.

Theo phân công, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp tục hoàn thiện kế hoạch thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng trước, trong và sau Đại hội. Trong đó, sớm xây dựng dự kiến danh sách các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trưởng các Đoàn đại biểu tham gia trả lời phỏng vấn báo chí, trình xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị; đồng thời thường xuyên rà soát, đánh giá công tác tuyên truyền để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, lưu ý các cơ quan báo chí.

Bộ Ngoại giao được giao đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối ngoại thông qua hệ thống các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức, học giả, báo chí quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trong việc mời, hướng dẫn, đón tiếp và kết nối phóng viên nước ngoài đưa tin về Đại hội; đồng thời, chủ trì các công việc liên quan đến dịch thuật, phiên dịch tài liệu của Trung tâm Báo chí và các cuộc họp báo.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Nhân Dân

Các cơ quan báo chí chính trị chủ lực gồm Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam được yêu cầu bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; tập trung tối đa nguồn lực cho công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng. Việc tuyên truyền phải bảo đảm vai trò đi đầu, thể hiện rõ tinh thần dẫn dắt, tính định hướng trong thông tin, phản ánh nổi bật các nội dung trọng tâm của Đại hội.

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt trang thiết bị, trang trí khánh tiết phục vụ Trung tâm Báo chí theo phân công; triển khai lắp đặt thiết bị cho các booth tác nghiệp và khu vực làm việc của các cơ quan báo chí chính trị chủ lực. Vụ Báo chí – Xuất bản phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Công an hoàn thành việc in và cấp phát thẻ cho người, phù hiệu cho các đơn vị chức năng và các cơ quan báo chí tham gia tác nghiệp.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Thông tấn xã Việt Nam được giao rà soát, lựa chọn sách, báo và các ấn phẩm phù hợp để phục vụ trưng bày tại Trung tâm Báo chí và khu vực tổ chức Đại hội.

Báo cáo tại phiên họp cho biết từ sau Phiên họp lần thứ nhất, công tác chuẩn bị, tổ chức và vận hành Trung tâm Báo chí Đại hội XIV đã được triển khai đồng bộ. Trước đó, ngày 11/12/2025, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã làm việc với lãnh đạo các cơ quan báo chí chính trị chủ lực và các cơ quan báo chí có đông độc giả về nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng. Trên cơ sở đó, Thông báo kết luận đã được ban hành, yêu cầu các cơ quan báo chí mở đợt tuyên truyền cao điểm hướng tới Đại hội.

Công tác tuyên truyền được định hướng làm nổi bật kết quả, thành tựu của Đại hội XIII, đặc biệt là các quyết sách lớn, mang tính đột phá trong nửa cuối nhiệm kỳ; khẳng định tầm vóc chính trị, lịch sử và chiến lược của Đại hội XIV; phản ánh tầm nhìn của Đảng, thành tựu của đất nước, khát vọng phát triển của dân tộc và quyết tâm tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn Đảng. Các cơ quan báo chí được yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng các sản phẩm truyền thông số đa dạng, hấp dẫn, có sức lan tỏa rộng.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã ban hành Công văn số 3415-CV/BTGDVTW ngày 23/12/2025 yêu cầu các cơ quan báo chí mở đợt tuyên truyền cao điểm hướng tới Đại hội XIV. Bộ Ngoại giao cũng có văn bản đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tăng cường công tác thông tin đối ngoại về Đại hội.

Đến nay, Thường trực Trung tâm Báo chí đã hoàn tất việc khảo sát thực tế tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia; thống nhất phương án bố trí khu vực Trung tâm Báo chí; phối hợp với các cơ quan báo chí chính trị chủ lực xác định vị trí booth tác nghiệp; đồng thời, làm việc với Bộ Công an về phương án cấp thẻ, phù hiệu và thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với phóng viên trong và ngoài nước.

Thời gian tới, các nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục được triển khai gồm hoàn thiện danh sách phóng viên tác nghiệp tại Đại hội; in và cấp phát thẻ, phù hiệu, sổ tay hướng dẫn phóng viên song ngữ; hoàn chỉnh kế hoạch, kịch bản các cuộc họp báo; hoàn tất lắp đặt trang thiết bị, đường truyền, trang trí khánh tiết và tổ chức tập huấn báo chí, bảo đảm Trung tâm Báo chí Đại hội XIV vận hành hiệu quả, thông suốt, đúng yêu cầu đề ra.