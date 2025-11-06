3 hình mẫu cư dân lý tưởng của Setia Edenia: Người trẻ bản lĩnh, gia đình hiện đại, nhà đầu tư có gu

Trong dòng chảy không ngừng của các đô thị thịnh vượng, nhu cầu ăn ở đơn thuần đã dần nhường chỗ cho khát vọng khẳng định vị thế xã hội. “Nhà” từ đó trở thành tấm gương phản chiếu gu thẩm mỹ và hệ giá trị sống của từng nhóm cư dân. Đặc biệt với tầng lớp thành đạt, ngoài diện tích hay vị trí, họ còn đo lường mức độ tương hợp giữa không gian sống và triết lý cá nhân.

“TỌA ĐỘ VÀNG” CỦA THẾ HỆ ĐỊNH HÌNH CHUẨN SỐNG MỚI

Theo khảo sát của Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS, 2025), nhóm người mua nhà từ 25 đến 45 tuổi chiếm hơn 70% tổng giao dịch, trong đó riêng nhóm 25-35 tuổi vượt ngưỡng 40%. Đây là thế hệ đang định hình chuẩn sống mới: chú trọng cảm xúc, đề cao trải nghiệm, quan tâm sức khỏe và môi trường bền vững.

Từ người trẻ bản lĩnh khát khao bản sắc sống riêng, đến gia đình hiện đại mong mỏi mái ấm gắn kết, hay nhà đầu tư tinh tường nhìn xa trông rộng, tất cả đều chung nỗi ngán ngẩm: sự đơn điệu của các khu đô thị cũ. Những căn hộ na ná nhau, thiếu không gian xanh và tiện ích “chạm tay là tới” khiến tinh thần nhanh bão hòa, mất cảm hứng sáng tạo.

Sau nửa thế kỷ kiến tạo công trình thấu cảm đời sống, S P Setia đã nắm bắt “huyệt tâm lý” này để dựng nên Setia Edenia – khu đô thị cân bằng hoàn hảo ba trụ cột: Thịnh vượng, Kết nối và An yên.

Liền kề trục Quốc lộ 13 – tâm mạch khu Đông Bắc TP.HCM, nằm trong lòng khu đô thị sinh thái EcoXuân, Setia Edenia sở hữu lợi thế “10 phút vàng”: Mọi nhu cầu thiết yếu đều trong tầm tay. Chỉ 10 phút đi bộ đến Ga Metro tương lai tại ngã tư Cầu Ông Bố, Trung tâm thương mại Lotte, Bệnh viện Quốc tế Becamex (hoạt động ổn định hơn 10 năm) và trường liên cấp quốc tế. Trong vòng 10 phút lái xe, cư dân dễ dàng tiếp cận AEON Mall, sân golf quốc tế hay các khu công nghiệp lớn – đáp ứng giải trí, mua sắm, đồng thời mở ra cơ hội nghề nghiệp và phát triển kinh tế.

Từ Setia Edenia, cư dân dễ dàng tiếp cận các khu vực trọng điểm chỉ trong 10 phút đi bộ và vài phút đi xe.

Tận dụng lợi thế Kết nối hiếm có gần như “duy nhất” trên trục Quốc lộ 13, Setia Edenia mở ra nền tảng Thịnh vượng bền vững, đúng kỳ vọng mọi cư dân. Với người trẻ bản lĩnh, đây là “tọa độ vàng” cân bằng công việc hiệu quả, trải nghiệm trọn vẹn và phát triển bản thân liên tục.

Với gia đình hiện đại, chuỗi tiện ích đồng bộ cùng hạ tầng hoàn thiện mang đến sự an tâm vun đắp tổ ấm, nuôi dưỡng con trẻ trong môi trường văn minh, gắn kết. Còn với nhà đầu tư tinh nhạy, vị trí chiến lược trên trục giao thương sầm uất, kết hợp nhịp phát triển Vành đai 3 TP.HCM, chính là “bảo chứng kép” cho giá trị gia tăng và tiềm năng sinh lời vững chắc.

Setia Edenia vì thế trở thành hợp điểm hội tụ của ba kiểu cư dân lý tưởng – những người biết rõ mình muốn gì, luôn tìm kiếm cơ hội, trải nghiệm và giá trị sống nâng tầm mỗi ngày.

GIÁ TRỊ BỀN VỮNG KHỞI NGUỒN TỪ CHUẨN SỐNG AN YÊN

Từ nền tảng Thịnh vượng và Kết nối, Setia Edenia hoàn thiện triết lý “đúng giá trị” bằng trụ cột thứ ba – An yên. Khái niệm này không chỉ là cảm giác, mà là tiêu chuẩn sống thiết kế riêng cho từng nhóm cư dân.

Không gian hài hòa thiên nhiên trở thành “khoảng lặng” để gia chủ trẻ tuổi tái tạo năng lượng giữa nhịp sống tốc độ cao – nơi hít thở sâu, sạc lại tinh thần rồi tiếp tục bứt phá. Với gia đình hiện đại, an yên đồng nghĩa hệ sinh thái dịch vụ đáp ứng ba nhu cầu cốt lõi: giáo dục, y tế, an toàn. Cảm giác yên tâm được bảo chứng bởi vận hành chuyên nghiệp, an ninh nghiêm ngặt và hơn 39 tiện ích theo vòng đời cư dân, giúp mỗi ngày thuận tiện, kiểm soát rủi ro.

Trong mắt nhà đầu tư có gu, an yên là “biên độ an toàn” bổ sung – giá trị cộng thêm ít bị biến động thị trường. Đây là tài sản tinh thần bền vững, kết hợp tiềm năng sinh lời từ vị thế chiến lược, hạ tầng kết nối và uy tín nhà phát triển; nâng chuẩn khẩu vị đầu tư, giúp danh mục tăng trưởng mà vẫn giữ nhịp cân bằng dài hạn.

Tập đoàn S P Setia hợp tác các đối tác tin cậy như Ong & Ong (Singapore) và Vertical Studio (Việt Nam) để tạo nên Edenia – “vườn địa đàng” đích thực. Tinh thần sống cùng thiên nhiên thể hiện qua tiêu chí ESG (Environment – Social – Governance) trong từng chi tiết: Thiết kế tối ưu năng lượng, hồ nước không dùng clo, hệ thống thu nước mưa tưới cây, phủ xanh tường và ủ lá tạo phân hữu cơ, hình thành vòng tuần hoàn sinh thái khép kín. Toàn bộ cảnh quan sử dụng cây bản địa, nhiều loài thực vật địa phương nguyên bản hơn 20 năm tuổi được trồng tại dự án, nhằm bảo tồn và duy trì hệ sinh thái cân bằng.

An yên giữa nhịp sống năng động, cư dân tận hưởng thiên nhiên mát lành ngay giữa trung tâm phồn hoa.

100% căn hộ sở hữu cửa sổ lớn, ban công thoáng và hệ thống thông gió tự nhiên xuyên phòng, đảm bảo không khí lưu chuyển liên tục. Các chi tiết thiết kế đồng bộ hướng đến tối ưu năng lượng tự nhiên, giảm phụ thuộc điện nhân tạo, cắt giảm chi phí vận hành mà vẫn giữ trọn tiện nghi và sức khỏe.

Hơn cả lợi ích hữu hình, người trẻ bản lĩnh, gia đình hiện đại hay nhà đầu tư có gu đều hướng tới cộng đồng chất lượng. Tiêu chuẩn cao cấp của Setia Edenia tự thân tạo dựng thế hệ cư dân tinh túy, hình thành mạng lưới quan hệ giàu ý nghĩa giữa những người cùng tần số – phản chiếu sự am hiểu thị trường, đầu tư nghiêm túc cho chất lượng sống và khát vọng vươn tới giá trị bền vững.

Setia Edenia dự kiến giới thiệu và mở bán trên thị trường từ quý 4/2025.

