Chọn căn hộ diện tích lớn khu trung tâm, giữ nhịp sống gắn kết đa thế hệ

Ngày nay, không ít gia đình sở hữu nhà mặt tiền ở trung tâm TPHCM chọn “di cư” lên căn hộ cao cấp có diện tích rộng để sống thoải mái, riêng tư và gắn kết gia đình nhiều thế hệ trong khi vẫn giữ nhịp sống phố thị quen thuộc.
Có một ngôi nhà mặt tiền trên đường Trần Hưng Đạo, giá thuê tính bằng USD mỗi tháng, công việc kinh doanh ổn định, cuộc sống gia đình anh Hưng vì thế luôn có tài chính vững vàng. Tuy nhiên, sau nhiều năm cho thuê tầng trệt, cả nhà sinh hoạt ở các lầu, anh cảm thấy không thật sự thoải mái. Vậy nên, ngay khi có người hỏi thuê nguyên căn, anh lập tức đồng ý và đưa cả gia đình 5 người lên sống tại một căn hộ 3 phòng ngủ rộng rãi ở trung tâm để nâng cao chất lượng sống.
Những năm gần đây, thị trường bất động sản TPHCM chứng kiến sự chuyển dịch khá thú vị khi nhiều gia đình sở hữu nhà mặt phố lựa chọn “di cư” lên chung cư ở khu trung tâm. Đây là quyết định rất tự nhiên của một nhóm khách hàng đã đủ đầy, muốn ưu tiên cho sự thoải mái sau nhiều năm tập trung cho việc kinh doanh.
Tuy nhiên, việc rời xa trung tâm không phải câu trả lời hay nhất. Các cư dân lâu năm của Sài Gòn đã quen với nhịp sống nội thành, với quán cà phê quen buổi sáng, trường học gần nhà, chợ, siêu thị chỉ vài phút di chuyển, tối muốn ăn món gì cũng có ngay dưới chân phố. Nhiều gia đình cũng muốn tiếp tục giữ lại tài sản mặt tiền làm nguồn thu ổn định, nên việc chuyển đến một nơi quá xa là bất tiện.
Vì vậy, nhiều gia đình đã tìm kiếm một nơi ở mới nhưng vẫn phải nằm trong khu vực gắn bó lâu năm, nơi nhịp sống, tiện ích và thói quen sinh hoạt không thay đổi. Một căn hộ trung tâm đáp ứng được cả hai bài toán: chất lượng sống tốt hơn và giữ nguyên sự thuận tiện vốn có của nhà phố.
Theo nhiều môi giới chuyên nghiệp, nhóm khách này thường đưa ra quyết định rất nhanh khi gặp đúng sản phẩm. Họ ưu tiên các yếu tố “đinh” như diện tích rộng, ánh sáng tự nhiên, hai mặt thoáng, view đẹp, an ninh – riêng tư cao, và quan trọng nhất là pháp lý sẵn sàng như sổ hồng từng căn. Vị trí trung tâm là điều kiện gần như bắt buộc, bởi đó là nhịp sống đã gắn bó qua nhiều thế hệ.
Nằm tại 927 Trần Hưng Đạo - giao điểm vàng của quận 1, quận 5 (cũ), dự án Kiều by KITA sở hữu một vị trí trung tâm, quen thuộc đối với các gia đình sống lâu năm ở khu vực giàu bản sắc này. Những thói quen sinh hoạt, mạch sống đô thị, hệ thống quán ăn cửa tiệm quen mặt hay việc di chuyển đến trường học, bệnh viện, chợ, siêu thị… đều không thay đổi. Chính điều này giúp các gia đình ổn định chỗ ở và các sinh hoạt hàng ngày dù đổi nơi lưu trú.
Những người quen sống ở nhà phố vẫn thường lo ngại tính riêng tư khi chuyển lên căn hộ tầng cao. Tại Kiều by KITA, tính riêng tư được đề cao khi cả dự án chỉ có 82 căn hộ, trong đó 50 căn 3 phòng ngủ diện tích lớn (từ 128m2 - 155m2). Không gian rộng rãi, bố trí hợp lý, đón gió trời và ánh sáng tự nhiên, với tầm nhìn thoáng đẹp là những điều rất khó có được khi ở nhà mặt đất.
Chính sách bán hàng cuối năm cũng là điểm cộng khiến Kiều by KITA trở nên hấp dẫn đặc biệt với nhóm khách hàng “di cư trong phố”. Khách chỉ cần thanh toán 40% để nhận nhà và có thể thanh toán 1%/năm trong vòng 12 tháng đầu tiên.
Không chỉ tạo cơ hội thuận tiện cho việc sắp xếp về tài chính, chủ đầu tư còn tạo những chất xúc tác hấp dẫn với chính sách "Quyết định nhanh - Ưu đãi lớn" hay "Đặt mua bao nhiêu, chiết khấu bấy nhiêu" với mức chiết khấu từ 0,5% - 2% giá trị căn hộ như một món quà hấp dẫn dành cho cư dân mới của căn hộ.
Cùng với chính sách miễn phí phí quản lý trong 24 tháng, các chiết khấu dành cho người mua có thể từ vài trăm triệu đến hơn 1 tỉ đồng, một giá trị rất ý nghĩa vào thời điểm cuối năm này.
Đặc biệt, Kiều by KITA đã có sổ hồng cho từng căn, sẵn sàng bàn giao ngay cho khách hàng, một tiêu chí mà các cư dân phố luôn muốn nắm chắc trong tay khi lựa chọn bất động sản.
Theo cơ quan thống kê Đà Nẵng, nhóm ngành dịch vụ khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản là điểm sáng nổi bật, đóng góp lớn vào mức tăng chung của thành phố…
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 2655/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh, với phạm vi là 52,52ha…
Nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được xu hướng tích cực khi tổng số vốn FDI đăng ký trong 11 tháng đạt hơn ạt 33,69 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước; thương mại cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ ghi tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trong giai đoạn này đạt hơn 839,75 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước...
Nền kinh tế trải nghiệm đang trở thành xu hướng lớn dẫn dắt nền kinh tế toàn cầu. Tại Việt Nam, không gian sống hàng hiệu là xu hướng nổi bật trong ngành bất động sản được dẫn dắt bởi các tên tuổi hàng đầu.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: