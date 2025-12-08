Chọn căn hộ diện tích lớn khu trung tâm, giữ nhịp sống gắn kết đa thế hệ

Ngày nay, không ít gia đình sở hữu nhà mặt tiền ở trung tâm TPHCM chọn “di cư” lên căn hộ cao cấp có diện tích rộng để sống thoải mái, riêng tư và gắn kết gia đình nhiều thế hệ trong khi vẫn giữ nhịp sống phố thị quen thuộc.

CHUYỂN TỪ NHÀ PHỐ LÊN CHUNG CƯ TRUNG TÂM

Có một ngôi nhà mặt tiền trên đường Trần Hưng Đạo, giá thuê tính bằng USD mỗi tháng, công việc kinh doanh ổn định, cuộc sống gia đình anh Hưng vì thế luôn có tài chính vững vàng. Tuy nhiên, sau nhiều năm cho thuê tầng trệt, cả nhà sinh hoạt ở các lầu, anh cảm thấy không thật sự thoải mái. Vậy nên, ngay khi có người hỏi thuê nguyên căn, anh lập tức đồng ý và đưa cả gia đình 5 người lên sống tại một căn hộ 3 phòng ngủ rộng rãi ở trung tâm để nâng cao chất lượng sống.

Không gian rộng rãi cho gia đình sinh hoạt thoải mái và tiện lợi.

Những năm gần đây, thị trường bất động sản TPHCM chứng kiến sự chuyển dịch khá thú vị khi nhiều gia đình sở hữu nhà mặt phố lựa chọn “di cư” lên chung cư ở khu trung tâm. Đây là quyết định rất tự nhiên của một nhóm khách hàng đã đủ đầy, muốn ưu tiên cho sự thoải mái sau nhiều năm tập trung cho việc kinh doanh.

Tuy nhiên, việc rời xa trung tâm không phải câu trả lời hay nhất. Các cư dân lâu năm của Sài Gòn đã quen với nhịp sống nội thành, với quán cà phê quen buổi sáng, trường học gần nhà, chợ, siêu thị chỉ vài phút di chuyển, tối muốn ăn món gì cũng có ngay dưới chân phố. Nhiều gia đình cũng muốn tiếp tục giữ lại tài sản mặt tiền làm nguồn thu ổn định, nên việc chuyển đến một nơi quá xa là bất tiện.

Vì vậy, nhiều gia đình đã tìm kiếm một nơi ở mới nhưng vẫn phải nằm trong khu vực gắn bó lâu năm, nơi nhịp sống, tiện ích và thói quen sinh hoạt không thay đổi. Một căn hộ trung tâm đáp ứng được cả hai bài toán: chất lượng sống tốt hơn và giữ nguyên sự thuận tiện vốn có của nhà phố.

Theo nhiều môi giới chuyên nghiệp, nhóm khách này thường đưa ra quyết định rất nhanh khi gặp đúng sản phẩm. Họ ưu tiên các yếu tố “đinh” như diện tích rộng, ánh sáng tự nhiên, hai mặt thoáng, view đẹp, an ninh – riêng tư cao, và quan trọng nhất là pháp lý sẵn sàng như sổ hồng từng căn. Vị trí trung tâm là điều kiện gần như bắt buộc, bởi đó là nhịp sống đã gắn bó qua nhiều thế hệ.

KIỀU BY KITA - LỰA CHỌN HOÀN HẢO CỦA CÁC GIA ĐÌNH YÊU CUỘC SỐNG TRUNG TÂM

Nằm tại 927 Trần Hưng Đạo - giao điểm vàng của quận 1, quận 5 (cũ), dự án Kiều by KITA sở hữu một vị trí trung tâm, quen thuộc đối với các gia đình sống lâu năm ở khu vực giàu bản sắc này. Những thói quen sinh hoạt, mạch sống đô thị, hệ thống quán ăn cửa tiệm quen mặt hay việc di chuyển đến trường học, bệnh viện, chợ, siêu thị… đều không thay đổi. Chính điều này giúp các gia đình ổn định chỗ ở và các sinh hoạt hàng ngày dù đổi nơi lưu trú.

Những người quen sống ở nhà phố vẫn thường lo ngại tính riêng tư khi chuyển lên căn hộ tầng cao. Tại Kiều by KITA, tính riêng tư được đề cao khi cả dự án chỉ có 82 căn hộ, trong đó 50 căn 3 phòng ngủ diện tích lớn (từ 128m2 - 155m2). Không gian rộng rãi, bố trí hợp lý, đón gió trời và ánh sáng tự nhiên, với tầm nhìn thoáng đẹp là những điều rất khó có được khi ở nhà mặt đất.

Các căn hộ diện tích lớn tại Kiều by KITA đều có 2 view đẹp, phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao.

Chính sách bán hàng cuối năm cũng là điểm cộng khiến Kiều by KITA trở nên hấp dẫn đặc biệt với nhóm khách hàng “di cư trong phố”. Khách chỉ cần thanh toán 40% để nhận nhà và có thể thanh toán 1%/năm trong vòng 12 tháng đầu tiên.

Không chỉ tạo cơ hội thuận tiện cho việc sắp xếp về tài chính, chủ đầu tư còn tạo những chất xúc tác hấp dẫn với chính sách "Quyết định nhanh - Ưu đãi lớn" hay "Đặt mua bao nhiêu, chiết khấu bấy nhiêu" với mức chiết khấu từ 0,5% - 2% giá trị căn hộ như một món quà hấp dẫn dành cho cư dân mới của căn hộ.

Cùng với chính sách miễn phí phí quản lý trong 24 tháng, các chiết khấu dành cho người mua có thể từ vài trăm triệu đến hơn 1 tỉ đồng, một giá trị rất ý nghĩa vào thời điểm cuối năm này.

Đặc biệt, Kiều by KITA đã có sổ hồng cho từng căn, sẵn sàng bàn giao ngay cho khách hàng, một tiêu chí mà các cư dân phố luôn muốn nắm chắc trong tay khi lựa chọn bất động sản.

Tham quan nhà thực tế tại: 927 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Quán, TP HCM

Website: https://kieubykita.com/

Hotline: 0986 729 927.