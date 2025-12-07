Eurowindow Holding - Dấu ấn đơn vị tiên phong phát triển công trình xanh tại Việt Nam

Tại trung tâm thủ phủ Nghệ An nói riêng và nhiều tỉnh thành khác ở Việt Nam nói chung, Eurowindow Holding đã và đang triển khai loạt khu đô thị xanh với cảnh quan xanh, đáp ứng tiêu chí công trình xanh, và vận hành xanh tạo dấu ấn khác biệt về tiện ích, sản phẩm.

Xu hướng “xanh hóa” đang dần trở thành thước đo mới của thị trường bất động sản Việt Nam, khi ngày càng nhiều dự án "chạy đua" phát triển yếu tố xanh nhằm gia tăng sức hút với khách hàng. Tuy nhiên, không phải dự án nào cũng đạt chuẩn công trình xanh đúng nghĩa – với vật liệu xây dựng xanh tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo và vận hành xanh được tính toán kỹ lưỡng, nâng tầm giá trị sống, tạo môi trường bền vững..

Phát triển bất động sản xanh trở thành xu hướng thịnh hành trên thế giới.

Tại Việt Nam, các chuyên gia quy hoạch đô thị đã từng bước cụ thể hóa bộ tiêu chí công trình xanh, phù hợp với điều kiện khí hậu, kinh tế và xã hội trong nước.

Thứ nhất, dự án cần được lựa chọn tại vị trí thuận lợi về kết nối với các trung tâm hành chính, khu dân cư hiện hữu và liên kết vùng, đồng thời hài hòa với yếu tố tự nhiên như địa hình, mặt nước và khí hậu bản địa.

Thứ hai, quy hoạch – thiết kế không gian phải bảo đảm mật độ xây dựng hợp lý, gia tăng diện tích cây xanh, mặt nước, tận dụng thông gió và ánh sáng tự nhiên nhằm nâng cao chất lượng không khí đô thị.

Thứ ba, quy hoạch giao thông theo hướng ưu tiên người đi bộ, tổ chức luồng di chuyển khoa học, hạn chế phương tiện cơ giới nặng trong khu ở để giảm áp lực môi trường.

Thứ tư, tiêu chí công trình xanh được xác định trong Chiến lược Tăng trưởng xanh quốc gia (QĐ 1393/QĐ-TTg) là nền tảng quan trọng nhằm giảm phát thải, với các hệ thống đánh giá phổ biến tại Việt Nam như Lotus hay LEED.

Thứ năm là hạ tầng xanh, bao gồm hệ thống thoát nước bền vững, sử dụng năng lượng tái tạo và các tiện ích thân thiện môi trường. Cuối cùng là vận hành xanh, với việc ứng dụng công nghệ trong giám sát năng lượng, kiểm soát môi trường sống và duy trì hiệu quả vận hành đô thị một cách lâu dài, bền vững.

Eurowindow Holding có kinh nghiệm triển khai bất động sản gần hai thập kỷ đã phát triển hàng loạt dự án đáp ứng tiêu chí khu đô thị xanh với cảnh quan xanh, đáp ứng tiêu chí công trình xanh, vận hành xanh. Các dự án đều ở trung tâm phố và thủ phủ tỉnh sau sáp nhập. Việc phát triển các khu đô thị xanh góp phần chung tay cùng Chính phủ thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh và nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân.

Theo đó, các dự án do Eurowindow Holding phát triển như: Eurowindow Sport Garden, Eurowindow Central Avenue, Eurowindow Light City, Euro Green Capital, Eurowindow River City… không chỉ phủ xanh bằng cảnh quan công viên, vườn hoa và thảm thực vật đa tầng, vừa điều hòa khí hậu vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ, chủ đầu tư còn “chịu chi”, áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, vật liệu cao cấp.

Các dự án sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng như cửa hộp kính Eurowindow kết hợp kính an toàn, kính cản nhiệt Low-E – loại vật liệu có khả năng cản tới 96% tia UV và giảm khoảng 40% lượng nhiệt hấp thụ giúp chống ồn, tiết kiệm điện giúp, giảm phụ thuộc vào lưới điện quốc gia và vẫn duy trì hoạt động trong trường hợp mất điện, người dân an tâm sử dụng điện không lo tốn kém; sử dụng năng lượng tái tạo điện mặt trời cho đèn facade, đèn sân vườn tại tất cả biệt thự, shophouse và một số khu vực trong vườn hoa; ứng dụng công nghệ xử lý nước thải đạt chuẩn A, nước sau xử lý có thể tưới cây; hệ thống thu gom rác thải thông minh vận hành bằng điện mặt trời.

Khu đô thị thượng lưu Eurowindow Central Avenue do Eurowindow Holding phát triển có mật độ cây xanh cao, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường.

Theo đại diện Eurowindow Holding cho hay, sự xuất hiện của các khu đô thị xanh với cảnh quan xanh, đáp ứng tiêu chí công trình xanh và vận hành xanh không chỉ lấp đầy khoảng trống phân khúc bất động sản cao cấp tại các địa phương mà còn định hình chuẩn mực sống mới: Một công trình xanh đúng nghĩa, hướng tới mục tiêu sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên, thân thiện với thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái, hạn chế phát thải, có khả năng ứng phó với rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu… đồng thời tạo môi trường sống có chất lượng tốt, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của người dân sống trong khu đô thị đó thông qua việc kiến tạo hệ tiện ích nội khu đồng bộ, hiện đại.

Với quy mô đầu tư, sự chuẩn mực trong thiết kế và định hướng “xanh” nhất quán, các dự án khu đô thị xanh đáp ứng tiêu chí công trình xanh phát triển bởi Eurowindow Holding đang trở thành biểu tượng mới, đáng sống bậc nhất khu vực.

Việc phát triển các Khu đô thị xanh trên cả nước, không chỉ góp phần kiến tạo nên những dự án tầm vóc, mà còn chung tay cùng xã hội xây dựng tương lai đô thị Việt Nam – nơi con người sống hài hòa với thiên nhiên, văn minh và thịnh vượng. Nhất là trong bối cảnh ô nhiễm môi trường gia tăng, người mua nhà cũng có xu hướng ưu tiên các dự án đáp ứng tiêu chí công trình xanh, sở hữu không khí trong lành và tận dụng ánh sáng tự nhiên. Điều này đang trở thành xu hướng dịch chuyển trong hành vi lựa chọn nơi ở của nhiều gia đình hiện nay.

Ghi nhận thực tế tại thị trường Việt Nam, một số chủ đầu tư lớn khác như cũng đang đẩy mạnh phát triển mô hình công trình xanh, hướng đến đáp ứng các tiêu chí như Green Mark, Leed, Lotus...

Theo các chuyên gia bất động sản, phát triển công trình xanh, khu đô thị xanh không chỉ mang ý nghĩa về bảo vệ môi trường mà còn trở thành một chiến lược cạnh tranh hiệu quả đối với các chủ đầu tư. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết, các dự án đáp ứng tiêu chí khu đô thị xanh, công trình xanh có khả năng tăng giá tốt hơn các khu đô thị bình thường khác trên thị trường. Giá trị tài sản có thể tăng nhiều lần trong vòng một vài năm nhờ ưu thế tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí vận hành và duy trì giá trị lâu dài.

Tại Việt Nam, xu hướng này cũng đang được thúc đẩy mạnh mẽ khi Chính phủ ban hành nhiều chính sách và chương trình hành động nhằm khuyến khích các doanh nghiệp phát triển sản phẩm xanh, công trình xanh. Chung tay cùng Chính phủ, Eurowindow Holding tập trung chiến lược triển khai hàng loạt dự án khu đô thị xanh tại nhiều địa phương trên cả nước, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển đô thị bền vững tại Việt Nam.