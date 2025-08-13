6 giá trị làm nên sức hút của Nam Long II Central Lake

Nằm tại vị trí trọng điểm của Cần Thơ, Nam Long II Central Lake trở thành lựa chọn chiến lược của người mua ở thực lẫn nhà đầu tư nhờ “sáu chuẩn mực” giá trị.

CHUẨN KẾT NỐI: TỌA ĐỘ TÂM MẠCH GIỮA SIÊU ĐÔ THỊ LIÊN VÙNG

Nam Long II Central Lake tọa lạc tại phường Cái Răng (phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng cũ) - khu vực hành chính, thương mại sầm uất, được xác lập là lõi trung tâm trong quy hoạch không gian “thành phố Cần Thơ mới” - siêu đô thị liên vùng, hội tụ ba trụ cột phát triển chủ đạo: công nghiệp – logistics, kinh tế biển và nông nghiệp công nghệ cao.

Dự án giữ vị trí trung tâm trên trục kết nối đô thị lõi với các vành đai công nghiệp và khu vực cảng biển, hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng liên vùng trọng điểm: tuyến Nam Sông Hậu, quốc lộ 1A, quốc lộ 91B, cao tốc Cần Thơ – Cà Mau, cao tốc Châu Đốc - Sóc Trăng - Cần Thơ, tuyến đường sắt TP.HCM – Cần Thơ… Tất cả tạo nên một mạng lưới kết nối đa phương thức, mở ra không gian đô thị hiện đại, năng động và giàu dư địa tăng trưởng dài hạn.

Nam Long II Central Lake sở hữu tọa độ tâm mạch giữa siêu đô thị liên vùng.

CHUẨN QUY HOẠCH: ĐÔ THỊ TÍCH HỢP - HỆ SINH THÁI TOÀN DIỆN

Trên tổng diện tích 43,8 ha, dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp, 60% quỹ đất được ưu tiên cho cây xanh, mặt nước và tiện ích cộng đồng.

Điểm nhấn biểu tượng của toàn dự án là công viên hồ trung tâm rộng 3,36 ha – không gian đa chức năng vừa đóng vai trò điều hòa vi khí hậu, vừa là tâm điểm kết nối cộng đồng. Bao quanh “lá phổi xanh” này là hệ sinh thái tiện ích toàn diện: trường học liên cấp 1,15 ha, khu y tế 1.700 m², khu thể thao đa năng 5.700 m², trung tâm thương mại – dịch vụ 9.800 m²… giúp cư dân tận hưởng trải nghiệm sống – học – làm việc – mua sắm – giải trí ngay trong nội khu mà không cần di chuyển xa.

Nam Long II Central Lake - mô hình đô thị tích hợp chuẩn mực tại Cần Thơ.

CHUẨN TIỆN NGHI: KẾT NỐI TRỌN VẸN GIỮA TIỆN ÍCH NỘI KHU VÀ DỊCH VỤ NGOẠI KHU

Từ dự án, cư dân dễ dàng tiếp cận các tiện ích trọng điểm như Bến xe Cần Thơ mới, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ, Vincom Plaza Xuân Khánh, Aeon Mall, công viên nước, các trường học từ mầm non đến đại học và những điểm đến du lịch nổi tiếng như bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng…

Vị trí kết nối đa chiều, kết hợp giữa tiện ích nội khu và mạng lưới dịch vụ ngoại khu đa dạng giúp Nam Long II Central Lake trở thành lựa chọn lý tưởng cho nhóm cư dân năng động từ chuyên gia, trí thức trẻ đến các gia đình hiện đại, hướng đến một cuộc sống thuận tiện, tiện nghi và gắn kết với nhịp phát triển đô thị.

CHUẨN TÍN NHIỆM: BẢO CHỨNG TỪ THƯƠNG HIỆU PHÁT TRIỂN BĐS TÍCH HỢP HÀNG ĐẦU

Được phát triển bởi Nam Long – Top 2 chủ đầu tư bất động sản uy tín năm 2025 với 33 năm kinh nghiệm kiến tạo đô thị tại Việt Nam, Nam Long II Central Lake phản ánh tầm nhìn dài hạn của chủ đầu tư trong việc kiến tạo những không gian sống chất, đáng tự hào.

Tại Cần Thơ – nơi Nam Long đã gắn bó suốt hơn hai thập kỷ, dấu ấn của doanh nghiệp đã trở nên quen thuộc với người dân qua các khu đô thị kiểu mẫu như Nam Long Cần Thơ 1 (2002) và Nam Long Hồng Phát (2016). Chính từ nền tảng này, Nam Long II Central Lake ra đời như một bước tiến mới – hội tụ tinh hoa quy hoạch hiện đại, nhưng vẫn giữ trọn hơi thở bản địa của vùng đất phương Nam trù phú, gần gũi và đầy bản sắc.

CHUẨN PHÁP LÝ: SỔ ĐỎ TRAO TAY, AN TÂM TUYỆT ĐỐI

Dự án khẳng định lợi thế vượt trội với pháp lý hoàn thiện ngay từ những giai đoạn đầu phát triển. 100% sản phẩm thuộc giai đoạn 1 và 2 của dự án đều đã có sổ đỏ riêng từng nền - yếu tố mang đến sự an tâm tuyệt đối của khách hàng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc sở hữu, chuyển nhượng hoặc khai thác đầu tư lâu dài.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng hướng về các sản phẩm có giá trị thực và pháp lý rõ ràng, sự minh bạch trong quyền sở hữu tại Nam Long II Central Lake chính là cam kết từ chủ đầu tư có năng lực triển khai bài bản, là yếu tố then chốt thu hút dòng tiền bền vững.

Các sản phẩm Nam Long II Central Lake đều có pháp lý minh bạch.

CHUẨN GIÁ TRỊ: KHÔNG GIAN SỐNG LÝ TƯỞNG – TÀI SẢN ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

Tổng thể quy hoạch của Nam Long II Central Lake tạo nên một không gian sống tiện nghi, gần gũi với thiên nhiên và bền vững theo thời gian – nơi giá trị sử dụng và giá trị đầu tư luôn song hành, gia tăng theo từng bước phát triển của đô thị lõi mới tại Tây Đô.

Giữa dòng chảy đô thị hóa và làn sóng tái cấu trúc không gian tại trung tâm Tây Nam Bộ, Nam Long II Central Lake hội tụ trọn vẹn sáu chuẩn mực giá trị: từ vị trí chiến lược, quy hoạch bài bản, tiện ích đa tầng, pháp lý minh bạch, thương hiệu phát triển uy tín đến tiềm năng gia tăng giá trị bền vững. Đây vừa là nơi để sống trọn vẹn, vừa là tài sản xứng đáng để đầu tư dài hạn trong một đô thị đang vươn mình thành cực tăng trưởng liên vùng.

Đồng hành cùng khách hàng trên hành trình an cư, Nam Long II Central Lake đang triển khai chính sách tài chính ưu việt: ngân hàng hỗ trợ vay lên đến 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất đến 24 tháng, ưu đãi thanh toán lên đến 10%. Đáng chú ý, 55 khách hàng đầu tiên lựa chọn gói thanh toán nhanh sẽ nhận ngay 1 lượng vàng 9999.