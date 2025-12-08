Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo tồn di tích đền Cửa Ông quy mô 52ha

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 2655/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh, với phạm vi là 52,52ha…

Theo Quyết định, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch là toàn bộ diện tích hành chính phường Cửa Ông và đảo Cặp Tiên (thuộc đặc khu Vân Đồn), tỉnh Quảng Ninh.

Phạm vi lập quy hoạch có tổng diện tích 52,52ha, gồm 2 khu vực: điểm di tích đền Cửa Ông và điểm di tích đền Cặp Tiên. Trong đó, điểm di tích đền Cửa Ông có diện tích 19,56ha, gồm: khu vực bảo vệ di tích 17,87ha và khu vực dự kiến mở rộng, bổ sung vào phạm vi khoanh vùng khu vực bảo vệ II, diện tích 1,43ha để bố trí bến rước nước, kết hợp bến thuyền du lịch và một phần diện tích khác. Còn điểm di tích Đền Cặp Tiên quy mô lập quy hoạch là 32,96ha, gồm: khu vực bảo vệ di tích 30,92ha và diện tích khu vực quy hoạch mở rộng 2,04ha bổ sung vào phạm vi khoanh vùng khu vực bảo vệ II, để dự kiến xây dựng bến thuyền du lịch và cảnh quan.

Mục tiêu lập quy hoạch di tích nhằm bảo tồn các yếu tố gốc của di tích quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông; các giá trị nổi bật về lịch sử, cảnh quan, văn hóa vật thể và phi vật thể; phát huy và khai thác hiệu quả giá trị của di tích, hình thành điểm đến du lịch văn hóa hấp dẫn, kết nối với các di tích và điểm du lịch khác của địa phương để tạo thành chuỗi sản phẩm du lịch phong phú; góp phần tạo nguồn thu cho người dân địa phương, hình thành nguồn lực tài chính bền vững thực hiện nhiệm vụ bảo quản, tu bổ, phục hồi và gìn giữ di tích…

Nội dung của Nhiệm vụ Quy hoạch là nghiên cứu, khảo sát, đánh giá hiện trạng di tích; nghiên cứu, đánh giá yếu tố kinh tế - xã hội và môi trường tự nhiên liên quan đến nội dung quy hoạch; nhận diện đặc trưng, yếu tố gốc cấu thành di tích, các giá trị tiêu biểu của di tích làm cơ sở bảo tồn và phát huy giá trị di tích; quan điểm về bảo tồn và phát huy giá trị di tích, phát triển du lịch gắn với phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng thời, xác định mục tiêu dài hạn, ngắn hạn của quy hoạch; các ranh giới liên quan đến khu vực quy hoạch; đề xuất nội dung về định hướng bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích; tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan, xây dựng công trình mới; định hướng phát huy giá trị gắn với phát triển du lịch bền vững…

Bên cạnh đó, phân tích, dự báo những tác động ảnh hưởng đến môi trường di tích; đề xuất hệ thống các tiêu chí bảo vệ môi trường để đưa ra các giải pháp quy hoạch không gian, kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật tối ưu cho khu vực quy hoạch; các giải pháp cụ thể giảm thiểu, khắc phục tác động đến môi trường khi triển khai thực hiện quy hoạch; lập kế hoạch giám sát về môi trường, về kỹ thuật, về quản lý và quan trắc môi trường.

Thời gian lập quy hoạch không quá 24 tháng kể từ ngày Nhiệm vụ lập Quy hoạch được duyệt. Quy hoạch thực hiện cho giai đoạn đến năm 2035 và tầm nhìn năm 2045. Nguồn vốn đầu tư thực hiện quy hoạch là nguồn vốn công đức, tài trợ có mục đích tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông, cùng những nguồn vốn huy động hợp pháp khác…