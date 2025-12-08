Đà Nẵng: Kinh doanh bất động sản tăng 91,8%

Theo cơ quan thống kê Đà Nẵng, nhóm ngành dịch vụ khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản là điểm sáng nổi bật, đóng góp lớn vào mức tăng chung của thành phố…

Tính chung 11 tháng đầu năm 2025, doanh thu toàn nhóm dịch vụ khác tại Đà Nẵng đạt trên 50.700 tỷ đồng, tăng 42,1% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, dịch vụ kinh doanh bất động sản duy trì vị thế dẫn dắt với 19.080 tỷ đồng, tăng 91,8% là mức tăng cao nhất trong lĩnh vực dịch vụ.

Cụ thể, tổng doanh thu dịch vụ khác của tháng 11/2025 ước đạt 4.783 tỷ đồng tăng 1,95 so với tháng 10/2025 và tăng 25,8% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, dịch vụ kinh doanh bất động sản đạt 1.817 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng tháng trước và tăng tới 40,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 20/11/2025, về quy mô vốn đăng ký, thì hoạt động kinh doanh bất động sản là lĩnh vực thu hút vốn lớn nhất, đạt 10.539 tỷ đồng, chiếm 30,4%. (Cơ quan thống kê Đà Nẵng)

Cơ quan thống kê Đà Nẵng nhận định thị trường nhà đất thành phố trở nên sôi động trở lại là nhờ nhiều dự án đủ điều kiện huy động vốn và mở bán theo quy định pháp lý mới cùng với nguồn cung đa dạng trải rộng từ căn hộ, shophouse đến các dự án phức hợp.

Ngoài ra, các dự án trọng điểm tại khu vực ven sông, trung tâm và các khu đô thị mới đều ghi nhận mức độ quan tâm cao, trong khi những dự án quy mô lớn trở thành tâm điểm thu hút đầu tư. Sự cải thiện khung pháp lý, tiến độ triển khai hạ tầng và tâm lý thị trường ổn định đã củng cố niềm tin của cá nhân nhà đầu tư lẫn người mua, giúp bất động sản duy trì vai trò dẫn dắt tăng trưởng trong toàn bộ nhóm ngành dịch vụ khác.

Bên cạnh đà tăng trưởng của thị trường bất động sản, thì hoạt động đăng ký doanh nghiệp 11 tháng qua cũng cho thấy lĩnh vực này tiếp tục giữ vai trò trọng tâm trong dòng vốn đầu tư tại Đà Nẵng. Tính đến ngày 20/11/2025, Đà Nẵng đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho tổng cộng 5.331 doanh nghiệp và 542 chi nhánh, văn phòng đại diện, với tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 34.672 tỷ đồng, tăng 25,1% về số lượng doanh nghiệp và 87,6% về vốn so với cùng kỳ năm 2024… Trong đó, xét về quy mô vốn đăng ký, hoạt động kinh doanh bất động sản tiếp tục thu hút vốn lớn nhất, đạt 10.539 tỷ đồng, chiếm 30,4%.

Song song những diễn biến tích cực từ hoạt động doanh nghiệp, bức tranh tài chính – ngân sách của thành phố tiếp tục ghi nhận nhiều chuyển biến rõ rệt. Tính đến ngày 25/11/2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố sơ bộ đạt 54.909 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, thu ngân sách trung ương đạt 12.413,4 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương đạt 42.496,1 tỷ đồng.

Đáng chú ý, thu nội địa vẫn được đánh giá là nguồn thu chủ lực, chiếm 90,3% tổng thu và ước đạt 49.601,9 tỷ đồng, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, một số khoản thu chính chiếm tỷ trọng lớn, như: thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh là khoản thu lớn nhất (chiếm 35,9%) trong tổng thu, ước đạt 19.7003 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ; thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (tỷ trọng chiếm 13,3%) đạt 7.315,5 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ; và khoản thu từ nhà đất đạt 7.652,5 tỷ đồng (chiếm 13,9% tổng thu), tăng 99,8% so với cùng kỳ năm 2024…

Theo cơ quan thống kê, khoản thu từ nhà và đất tăng mạnh nhất nhờ thị trường bất động sản tiếp tục phục hồi tích cực. Kết quả này có được từ việc thành phố đẩy mạnh tháo gỡ vướng mắc pháp lý, điều chỉnh khung giá đất và thúc đẩy tiến độ nhiều dự án hạ tầng trọng điểm. Đây là tín hiệu cho thấy sức bật của thị trường. Tuy nhiên, để bảo đảm phát triển ổn định và bền vững, cần tiếp tục duy trì các giải pháp quản lý hiệu quả, góp phần bảo vệ quyền lợi người dân và tạo nền tảng cho tăng trưởng lâu dài.