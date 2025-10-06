80 doanh nghiệp được vinh danh Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Tất cả các doanh nghiệp được vinh danh Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025 đều có đóng góp tích cực trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam, thể hiện vai trò quan trọng mang tính dẫn dắt trong các ngành kinh tế trọng điểm và mũi nhọn của quốc gia; ứng dụng công nghệ mới; tiên phong trong chiến lược tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải carbon và thúc đẩy phát triển bền vững.

Ông Đào Quang Bính, Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy, phát biểu khai mạc chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025.

Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam lần thứ 22 và Lễ công bố, vinh danh các Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025, do Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, đã diễn ra chiều ngày 2/10/2025 tại Hà Nội.

Năm nay, chương trình vinh danh 80 doanh nghiệp tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, ghi nhận những đóng góp nổi bật của cộng đồng doanh nghiệp vào sự phát triển kinh tế của đất nước trong thời kỳ hội nhập và vươn tầm.

Các hạng mục vinh danh bao gồm: Top 10 Thương hiệu Mạnh Việt Nam; Top 10 Thương hiệu Mạnh Vươn tầm; Top 10 Thương hiệu Kinh doanh xuất sắc; Top 10 Thương hiệu Uy tín; Top 10 Thương hiệu Tiên phong Đổi mới sáng tạo; Top 10 Thương hiệu Tăng trưởng ấn tượng; Top 10 Thương hiệu Tăng trưởng Xanh; Top 10 Thương hiệu Phát triển bền vững.

Trong những năm tiếp theo, chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trên hành trình phát triển và hội nhập. Không chỉ dừng lại ở việc vinh danh, chương trình sẽ mở rộng các hoạt động kết nối, tư vấn chiến lược, xúc tiến thương mại và truyền thông thương hiệu. Qua đó, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, bắt kịp các xu thế phát triển mới như chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo.

Chia sẻ bên lề chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025, ông Phạm Hồng Hải, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH TV CADIVI miền Bắc, cho biết CADIVI hướng tới mục tiêu trở thành thương hiệu hàng đầu Đông Nam Á. CADIVI tự hào với hành trình 50 năm phát triển, khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành với giá trị cốt lõi là chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng.

“Chúng tôi đánh giá cao giải thưởng Thương hiệu Mạnh Việt Nam do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức. Đây không chỉ là sự công nhận cho các thương hiệu uy tín mà còn là cơ hội để CADIVI đồng hành, lan tỏa thông điệp về chất lượng và định hướng phát triển bền vững đến cộng đồng doanh nghiệp Việt” ông Hải đánh giá.

Còn theo đại diện Công ty CP Phát triển Bất động sản Văn Phú, triết lý cốt lõi của Văn Phú được gói gọn trong ba chữ “vị nhân sinh” – bất động sản vì con người. Trong bối cảnh thị trường đầy biến động, chúng tôi lựa chọn con đường phát triển bền vững: đặt khách hàng, cộng đồng và giá trị nhân văn ở trung tâm. Điều này thể hiện qua việc kiến tạo không gian sống giàu bản sắc và cảm xúc, kết nối cộng đồng bằng trải nghiệm đa kênh, và phát triển có trách nhiệm gắn liền với quy hoạch – thiết kế – vận hành để mỗi dự án không chỉ phục vụ cư dân mà còn đóng góp cho đô thị và xã hội.

“Giải thưởng Thương hiệu Mạnh Việt Nam là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của Văn Phú trong đổi mới cách tiếp cận bất động sản. Việc được vinh danh tại một diễn đàn uy tín đã củng cố niềm tin nơi khách hàng và nhà đầu tư, khẳng định vai trò tiên phong của chúng tôi trong việc xây dựng thương hiệu bất động sản gắn với triết lý nhân văn và cộng đồng, đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác trong và ngoài nước”, đại diện Công ty CP Phát triển Bất động sản Văn Phú cho biết. “Tầm nhìn của Văn Phú là trở thành “biểu tượng của bất động sản nhân văn tại Việt Nam”, gắn kết tinh hoa kiến trúc, công nghệ và văn hóa để kiến tạo giá trị lâu dài cho thế hệ mai sau. Để hiện thực hóa, chúng tôi triển khai chiến lược thương hiệu đa tầng (doanh nghiệp – dòng sản phẩm – dự án), đầu tư vào nền tảng tri thức số và chuỗi hoạt động trải nghiệm đa giác quan, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm gia tăng hiệu quả quản trị và đáp ứng xu hướng phát triển bền vững toàn cầu”.

Đại diện Công ty Gỗ An Cường, một doanh nghiệp được vinh danh trong TOP 10 Thương hiệu Mạnh vươn tầm, cho biết An Cường đang từng bước khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực vật liệu nội thất gỗ công nghiệp tại Việt Nam và kiên định theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững, đặt ra cam kết đạt Net Zero trước năm 2030, sớm hơn 20 năm so với định hướng của Chính phủ. Đây không chỉ là cam kết môi trường, mà còn là lời khẳng định về trách nhiệm xã hội và tầm nhìn dài hạn. Thông qua việc không ngừng đổi mới và ứng dụng công nghệ xanh, An Cường mang đến những sản phẩm an toàn, thẩm mỹ và bền vững, đồng thời góp phần kiến tạo hệ sinh thái sống xanh, nâng cao chất lượng đời sống và lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng cũng như các thế hệ tương lai.

Tại chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam năm 2025, ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh, Tổng giám đốc Tập đoàn Nam Long, bày tỏ niềm tự hào khi Tập đoàn Nam Long là một thương hiệu bất động sản uy tín được vinh danh trong nhóm “Thương hiệu Mạnh - Tăng trưởng Ấn tượng 2025”. “Giải thưởng “Thương hiệu Mạnh - Tăng trưởng Ấn tượng 2025” là một ghi nhận quý báu cho sức bật của Tập đoàn Nam Long. Chúng tôi đã đạt mức tăng trưởng doanh thu tốt gấp 3 lần so với cùng kỳ. Năm 2025 cũng là năm Nam Long khẳng định vị thế với vai trò Tập đoàn Bất động sản tích hợp, đồng thời mở rộng thị trường ra khu vực phía Bắc. Chúng tôi cam kết phát triển bền vững, kiến tạo những môi trường sống chất lượng, đồng hành cùng cổ đồng, cộng đồng và Việt Nam”, Tổng giám đốc Tập đoàn Nam Long nói...

