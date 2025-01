Michelin Guide chọn Đà Nẵng là điểm đến ẩm thực năm 2025

Tháng 1/2025, Michelin Guide công bố danh sách 10 điểm đến hấp dẫn năm 2025 cho du khách vừa mê ẩm thực vừa thích khám phá. Trong đó, ở khu vực châu Á, Michelin Guide gợi ý Đà Nẵng là một nơi phải tới trong năm 2025.

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, cho biết với sự ra mắt của Michelin Guide tại Đà Nẵng vào tháng 6/2024, Đà Nẵng là thành phố thứ 3 của Việt Nam được cẩm nang ẩm thực hàng đầu thế giới ghi danh với hải sản đặc sắc và ẩm thực vùng miền phong phú.

Hiện tại có 36 nhà hàng, quán ăn của Đà Nẵng nằm trong Michelin Guide, đặc biệt trong đó là 16 nhà hàng thuộc danh sách Bid Gourmands (giá hợp lý), một nhà hàng đạt một sao Michelin, 1 nhà hàng đạt sao xanh Michelin.

Đoàn famtrip các hãng lữ hành tại Philippines đến tham gia khảo sát các tuyến điểm du lịch tại thành phố Đà Nẵng.

Theo Michelin Guide, du khách đến Đà Nẵng không nên bỏ qua món Mì Quảng, bún chả, tận hưởng không gian tối giản của Nén Danang, hoặc phong cách ẩm thực địa phương của Madame Lân - nơi phục vụ nhiều kiểu ẩm thực địa phương. Các món ăn ở Đà Nẵng luôn có sự kết hợp của nhiều loại hải sản như tôm, mực, sò, ốc... Các nhà hàng, quán ăn cũng hài hòa giữa phong cách quán vỉa hè và nhà hàng hiện đại. Không những vậy, Đà Nẵng còn là một điểm đến thú vị với sự kết hợp giữa vẻ đẹp thiên nhiên, địa điểm du lịch hấp dẫn và ẩm thực tuyệt vời để tạo nên điểm đến lý tưởng cho du lịch ẩm thực.

Cùng với đó, Đà Nẵng cũng lọt top 5 điểm đến dành cho dân du mục kỹ thuật số có chi phí hợp lý nhất tại Châu Á năm 2025.

Dân du mục kỹ thuật số, những người làm việc từ xa nhờ công nghệ và thích di chuyển tự do, ngày càng gia tăng mạnh mẽ. Theo Travel Off Path, châu Á đang trở thành điểm đến hấp dẫn với mức sống phải chăng, thiên nhiên hùng vĩ và văn hóa phong phú. So với các khu vực khác như Nam Âu, Mỹ Latinh hay vùng Caribe, châu Á có lợi thế lớn về chi phí sinh hoạt thấp, sự an toàn và trải nghiệm đa dạng.

Theo Travel Off Path gợi ý những trải nghiệm không thể bỏ qua tại Đà Nẵng, như khám phá đỉnh Bà Nà với khu du lịch Sun World Ba Na Hills, chiêm ngưỡng cây Cầu Vàng lừng danh, thưởng thức bia thủ công Sun KraftBeer với công thức từ vùng Bavaria (Đức), hay thư giãn tại chùa Linh Ứng – một công trình kiến trúc Việt cổ giữa không gian linh thiêng.

Ngoài ra, Đà Nẵng còn sở hữu những bãi biển quyến rũ như Mỹ Khê, thiên nhiên hoang sơ ở bán đảo Sơn Trà và hàng loạt hoạt động thể thao mạo hiểm như bay dù lượn, lái jetski. Tất cả tạo nên một bức tranh sống động, vừa thư giãn vừa kích thích khám phá cho dân du mục kỹ thuật số.

Bên cạnh đó, chi phí cho một dân du mục kỹ thuật số sống tại Đà Nẵng rất phải chăng, với mức thuê nhà trung bình khoảng 355,33 USD (hơn 9 triệu đồng). Một bát phở có giá trung bình là 1,58 USD (khoảng hơn 40.000 đồng) và 24,62 USD (gần 700.000 đồng) cho thực đơn 3 món tại một nhà hàng sang trọng bên bờ biển.

Tận dụng những lợi thế của mình, ngay từ những ngày đầu tiên trong tháng 1 khởi động năm 2025, ngành du lịch Đà Nẵng đã rộn ràng với nhiều hoạt động xúc tiến thu hút các thị trường quốc tế trọng điểm và tiềm năng đến với thành phố, mở ra cơ hội tiếp cận, phát triển và khai thác hiệu quả nguồn khách từ các thị trường này.

Từ ngày 10/01 đến 13/01/2025, đoàn famtrip gồm 25 đại diện của các hãng lữ hành tại Philippines đến tham gia khảo sát các tuyến điểm du lịch tại thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung. Đây là một trong những hoạt động nằm trong kế hoạch xúc tiến phát triển đường bay trực tiếp từ Manila (Philippines) – Đà Nẵng do hãng Cebu Pacific Air khai thác với tần suất 7 chuyến/tuần và đường bay thuê chuyến do hãng Royal Air khai thác với tần suất 4 ngày 1 chuyến.

Cùng trong thời gian từ ngày 13 - 20/01/2025, Đà Nẵng chào đón đoàn famtrip lữ hành CIS (Cộng đồng các Quốc gia Độc lập) gồm 06 đại diện các công ty lữ hành tại Kazakhstan và Uzbekistan đến tham quan, khảo sát tại Đà Nẵng, góp phần đưa hình ảnh và điểm đến Đà Nẵng đến gần hơn với du khách tại các quốc gia trong Cộng đồng các Quốc gia Độc lập. Đồng thời, chuyến khảo sát mang đến cơ hội thúc đẩy việc trao đổi, hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng và các công ty lữ hành từ từ Kazakhstan và Uzbekistan, chuẩn bị cho các chuyến bay từ Astana và Almaty đến Đà Nẵng dự kiến vào cuối tháng 3/2025.

Khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng qua đường hàng không sân bay Đà Nẵng. Ảnh Ngô Anh Văn

Sở hữu những sản phẩm du lịch đa dạng, từ nghỉ dưỡng biển, mua sắm, vui chơi giải trí, du lịch ẩm thực đến các lễ hội, sự kiện đặc sắc, thành phố Đà Nẵng đã trở thành điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước. Đà Nẵng liên tiếp nhận được những đánh giá cao từ các tổ chức du lịch quốc tế như: Thành phố được vinh danh là “Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á”, “Top 11 điểm đến tốt nhất châu Á”; và mới đây, Tạp chí Time Out (Anh) đã đưa Đà Nẵng vào danh sách 8 điểm đến đáng ghé thăm nhất châu Á năm 2025, đồng thời Michelin Guide đã chọn Đà Nẵng là điểm đến ẩm thực năm 2025.

Trong năm 2024, Đà Nẵng đã đón tiếp 10,9 triệu lượt khách lưu trú, tăng trưởng 32,8% so với năm trước. Đặc biệt, lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng đạt mức cao kỷ lục, với hơn 4,1 triệu lượt, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, Philippines là một trong những thị trường quan trọng, với 80 nghìn lượt khách đến Đà Nẵng trong năm qua, tăng gấp 8 lần so với năm 2023.

Với nền kinh tế phát triển ổn định, nhu cầu du lịch ngày càng tăng cao, thị trường du lịch từ các quốc gia trong Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS) cũng là một trong những thị trường hết sức tiềm năng, đặc biệt đối với những điểm đến mới lạ và đa dạng như thành phố Đà Nẵng.

Với kỳ vọng đạt 11,9 triệu lượt khách du lịch trong năm 2025, tăng 10% so với năm 2024, trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 4,8 triệu lượt và khách nội địa ước đạt hơn 7,1 triệu lượt khách, ngành du lịch Đà Nẵng tập trung nguồn lực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả về xúc tiến, truyền thông, quảng bá du lịch Đà Nẵng.