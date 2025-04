Michelin 2025: Paris mất “ngôi vương” vào tay Tokyo

Với 654 nhà hàng được gắn sao trên toàn lãnh thổ, Pháp tiếp tục dẫn đầu trong số 50 điểm đến trên thế giới được Michelin Guide đánh giá, với 31 nhà hàng đạt 3 sao, 81 nhà hàng hai sao và 542 nhà hàng một sao.

Tờ L'Est Républicain nhận định: "Với truyền thống ẩm thực đa dạng phong phú, nước Pháp thường được xem là thủ đô của ẩm thực thế giới. Trong Cẩm nang Michelin năm 2025, có 68 nhà hàng tại Pháp mới được gắn sao Michelin. Trong đó, hai nhà được nâng lên hạng 3 sao - cấp danh giá nhất". Nhật Bản về hạng nhì (453), Ý đứng hạng ba (375), Đức hạng tư (309), Tây Ban Nha hạng năm (268)…

Ba ngôi sao của năm nay được trao cho đầu bếp ngư dân Christopher Coutanceau - người sở hữu nhà hàng mang tên ông tại La Rochelle (nơi cũng đạt Ngôi sao xanh về tính bền vững). Ông nội và Richard (cha của Christopher Coutanceau) đã mở đường cho ông tìm hiểu về biển và cá, ông đã cải tiến các thực đơn theo hướng bền vững.

Một danh hiệu “ba ngôi sao” khác cũng được trao cho nhà hàng Le Coquillage ở Saint-Méloir-des-Ondes thuộc sở hữu của gia đình Hugo Roellinger - người đầu bếp vô cùng khéo léo trong việc nêm nếm gia vị và nhà hàng có tầm nhìn tuyệt đẹp ra thắng cảnh Mont Saint-Michel. Nhà hàng này cũng đồng thời có một Ngôi sao xanh.

Christopher Coutanceau và nhà hàng mang tên ông tại La Rochelle.

Ngoài ra, một trong những cái tên nổi bật của Pháp là Philippe Etchebest đã giành ngôi sao thứ hai cho nhà hàng của ông mang tên Maison Nouvelle tại thành phố Bordeaux. Được biết đến qua các chương trình truyền hình như Top Chef, Etchebest nhận định "thế hệ đầu bếp trẻ đang phát triển mạnh mẽ".

Phát biểu tại buổi lễ với sự tham dự của 600 đầu bếp ở thành phố Metz, phía Đông nước Pháp, Giám đốc Michelin Guide, ông Gwendal Poullennec, nhấn mạnh văn hóa ẩm thực cho đến nay vẫn truyền đạt tri thức và tạo ra cái đẹp cho dù thế giới đang trong tình trạng bất ổn với những căng thẳng địa chính trị leo thang. Về điểm này, Paris cũng như Lyon luôn đi đầu về mặt đào tạo, nhiều đầu bếp từ khắp thế giới thường đổ về hai thành phố này để trao dồi tay nghề.

Michelin Guide là một loạt sách hướng dẫn ẩm thực do công ty Michelin, nhà sản xuất lốp xe hàng đầu của Pháp, xuất bản từ năm 1900. Quyển sách bìa đỏ như một cẩm nang chuyên hướng dẫn và đánh giá ngành ẩm thực này đã góp phần củng cố uy tín và hình ảnh của Paris như một nơi không thể nào bỏ qua trong mắt của giới sành điệu. Tuy nhiên, hiện tại, Tokyo đang soán ngôi Paris trở thành thủ đô ẩm thực mới của thế giới.

Đầu bếp 3 sao Hugo Roellinger và nhà hàng Le Coquillage.

Nếu tính riêng theo từng thành phố, Paris không còn là nơi có nhiều nhà hàng Michelin nhất trên thế giới. Dù có đến 132 nhà hàng được tặng sao, nhưng Paris vẫn phải nhường lại ngôi vị quán quân cho thành phố Tokyo. Ấn bản mới nhất của quyển sách bìa đỏ Michelin dành riêng cho Tokyo, cho thấy thủ đô Nhật Bản đã vươn lên hàng đầu với tổng cộng 181 nhà hàng Michelin.

Đồng thời Tokyo cũng lập thành tích kép, dẫn đầu với 12 nhà hàng 3 sao, tức cao gấp đôi so với Luân Đôn (6 nhà hàng), cao gấp ba lần New York (4 nhà hàng), nhiều hơn Paris (hiện chỉ có 10 nhà hàng 3 sao).

Tokyo chỉ mới gia nhập cộng đồng Michelin từ hơn hai thập niên nay khi quyển sách hướng dẫn bìa đỏ đầu tiên dành riêng cho Tokyo được phát hành vào năm 2007, nhưng thủ đô Nhật Bản đã nhanh chóng khẳng định vị thế của một cường quốc ẩm thực, nơi các truyền thống nấu ăn được nâng lên hàng nghệ thuật.

Tại Tokyo, thực khách tùy theo túi tiền có thể tìm thấy nhiều đặc sản truyền thống khác nhau: từ sushi đến ramen, ngoài ra còn có kaiseki, tempura, yakitori… bên cạnh đó, Tokyo còn là miền đất hứa của nhiều đầu bếp quốc tế kể cả châu Âu, Trung Hoa, Hoa Kỳ hay châu Mỹ Latinh. Phần lớn cũng vì thực khách ở Nhật Bản thích khám phá các món ăn thuần túy Tây phương cũng như các món ăn hỗn hợp (fusion) dung hòa hai nền văn hóa Âu - Á.

Đầu bếp người Anh Daniel Calvert đã mang về cho nhà hàng Sézanne (Tokyo) 3 sao Michelin năm 2025.

Trong số các nhà hàng nổi tiếng hàng đầu tại Tokyo, có Sézanne do đầu bếp người Anh Daniel Calvert điều hành, đã lấy được ngôi sao thứ ba vào cuối năm 2024. Nhà hàng này chuyên về ẩm thực Pháp nằm trong khách sạn hạng sang Four Seasons tại góc phố Marugouchi ở Tokyo. Một địa chỉ khác cũng được thường xuyên nhắc tên là nhà hàng Harutaka chuyên về sushi, do đầu bếp Shuzo Kishida điều hành. Ông cũng là người nắm giữ danh hiệu 3 sao Michelin trong vòng 17 năm liền, tính từ năm 2008 cho tới nay.

Bên cạnh Thủ đô Tokyo, hai thành phố khác của Nhật Bản năm nay cũng xuất hiện trên bảng vàng. Chỉ về sau Paris một bậc, thành phố Kyoto giành lấy hạng ba với 97 nhà hàng Michelin. Osaka đứng hạng tư với 92 nhà hàng. Với ba thành phố Nhật Bản lọt vào trong Top năm, danh hiệu cường quốc ẩm thực hàng đầu thế giới lại càng xứng đáng với xứ Phù Tang.

Cũng trên bảng xếp hạng này, Luân Đôn về hạng năm (80), Hồng Kông hạng sáu (79), New York hạng bảy (68), Singapore hạng tám (54), Thượng Hải hạng chín (51) và Đài Bắc hạng mười (35).

Trong những năm gần đây, Michelin Guide đã mở rộng phạm vi đánh giá, không chỉ tập trung vào các nhà hàng cao cấp mà còn công nhận những hình thức ẩm thực đa dạng hơn trên phạm vi toàn cầu. Sau khi trao sao cho các quán ăn ven đường ở Thái Lan và Singapore, năm ngoái Michelin Guide đã gây bất ngờ khi vinh danh một quầy bánh taco tại thủ đô Mexico City của Mexico.

Lần đầu tiênViệt Nam có nhà hàng đạt được sao xanh Michelin, đó là nhà hàng Nén Danang.

Theo Michelin Guide, ẩm thực là một phần quan trọng của mỗi chuyến du lịch, là cầu nối giúp du khách khám phá và hòa mình vào văn hóa, lịch sử của những điểm đến trên toàn thế giới. Sự đa dạng từ các nhà hàng cao cấp đến những quán ăn bình dân chính là minh chứng cho cách ẩm thực mang lại trải nghiệm gần gũi, đưa du khách hòa nhập với cuộc sống địa phương và khám phá những giá trị truyền thống độc đáo.

Năm nay, Đà Nẵng của Việt Nam cũng lọt top 10 điểm đến ẩm thực cần phải đến năm 2025 của Michelin Guide. Hiện Đà Nẵng có 36 nhà hàng, quán ăn được Michelin vinh danh, trong đó có 1 nhà hàng một sao Michelin, 16 cơ sở ăn uống được liệt kê trong hạng mục Bib Gourmand (quán ngon với giá hợp lý), 19 nhà hàng/quán ăn nằm trong danh sách Michelin Selected.

Đáng chú ý, nhà hàng Nén Danang trở thành nhà hàng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được trao tặng 1 Ngôi sao Xanh - Michelin Green Star vì cam kết đối với ẩm thực bền vững và những nỗ lực thúc đẩy việc sử dụng nguyên liệu địa phương.