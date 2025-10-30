Thứ Năm, 30/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

9 tháng, HDBank ghi nhận lãi trước thuế tăng 17% so với cùng kỳ

Hà Anh

30/10/2025, 20:12

Tính đến 30/9/2025, tổng tài sản của HDBank đạt 782.000 tỷ đồng, tăng 12,1% so với đầu năm; dư nợ tín dụng tăng 22,6%, tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,97% riêng lẻ, trong khi CAR Basel II đạt 15%, thuộc nhóm cao nhất thị trường.

Hiện HDBank phục vụ hơn 20 triệu khách hàng.
Hiện HDBank phục vụ hơn 20 triệu khách hàng.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - HDBank (mã HDB-HOSE) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2025 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm 2025 đạt 14.803 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Các chỉ tiêu sinh lời tiếp tục dẫn đầu hệ thống, với ROE đạt 25,2% và ROA 2,1%.

Tính đến 30/9/2025, tổng tài sản của HDBank đạt 782.000 tỷ đồng, tăng 12,1% so với đầu năm; dư nợ tín dụng tăng 22,6%, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và sản xuất kinh doanh thiết yếu. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,97% riêng lẻ, trong khi CAR Basel II đạt 15%, thuộc nhóm cao nhất thị trường.

Đáng chú ý, thu nhập ngoài lãi đạt 5.366 tỷ đồng, tăng 178,6%, nhờ chiến lược số hóa mạnh mẽ và đa dạng hóa nguồn thu. Giao dịch qua kênh số tăng 47%, chiếm 94% tổng giao dịch, giúp CIR giảm còn 25,7% – một trong những mức thấp nhất ngành.

Ngoài ra, HDB cũng cho biết kết quả kinh doanh của các đơn vị thành viên. Cụ thể:

HD SAISON đạt 1.100 tỷ đồng lợi nhuận, ROE 24,4%, duy trì vị thế dẫn đầu tài chính tiêu dùng.

HD Securities đạt 614 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 30%, giữ Top 1 ROE tỷ suất lợi nhuận trên vốn toàn ngành.

Vikki Bank đã bắt đầu có lãi sau 7 tháng chuyển đổi, thu hút hơn 1,3 triệu khách hàng mới và ra mắt mô hình Vikki Café – chi nhánh thế hệ mới mang đến cho khách hàng trải nghiệm đặc biệt và độc đáo.

Được biết, HDBank đang lấy ý kiến cổ đông về phương án chia cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2025 tổng tỷ lệ 30% (gồm 25% cổ tức bằng cổ phiếu và 5% cổ phiếu thưởng). Thời gian thực hiện từ 3/11 đến 17/11/2025.

Nếu thành công, vốn điều lệ của HDB sau khi hoàn tất sẽ tăng lên hơn 50.172 tỷ đồng. Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối tích lũy trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán sau khi trích lập các quỹ, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

VnEconomy

Theo Nghị định 69 sửa đổi, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại HDBank đã nâng lên 49%, mở rộng dư địa thu hút vốn ngoại và tăng tính thanh khoản giao dịch cổ phiếu trên thị trường.

Mới đây, trong thời gian chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland của Tổng Bí thư Tô Lâm, Sở Giao dịch Chứng khoán London (“LSE”) tiến hành thảo luận Biên bản Ghi nhớ (“MOU”) thiết lập khuôn khổ hợp tác và hỗ trợ HDBank nhằm thúc đẩy các cơ hội niêm yết, huy động vốn quốc tế cho HDBank, các doanh nghiệp thành viên và khách hàng của HDBank, và mở rộng quảng bá, tiếp cận với nhà đầu tư toàn cầu thông qua thị trường vốn London.

FPTS lên kế hoạch vay vốn tại VIB, HDBank, ACB và VCB

16:12, 02/06/2025

FPTS lên kế hoạch vay vốn tại VIB, HDBank, ACB và VCB

Mua bán cổ phiếu HDB không báo cáo, một quỹ đầu tư bị phạt tiền

11:06, 15/03/2025

Vốn ngoại đột ngột mua mạnh loạt cổ phiếu ngân hàng, HDB tăng kịch trần

15:50, 30/12/2024

Vốn ngoại đột ngột mua mạnh loạt cổ phiếu ngân hàng, HDB tăng kịch trần

Từ khóa:

CAR Basel II chứng khoán HDB LSE mou thị trường vốn London Tiến sĩ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo

Đọc thêm

PYN Elite Fund tiếp tục nâng sở hữu tại HDG lên hơn 9%

Giá trị giao dịch đạt hơn 93 tỷ đồng, tương ứng 31.163 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 1% so với giá đóng cửa cùng ngày (31.600 đồng/cổ phiếu).

Không đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát, VLF bị phạt tiền

Không đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát, VLF bị phạt tiền

Hiện cổ phiếu này còn bị hạn chế về thời gian giao dịch và chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần.

ThuDuc House tiếp tục thắng kiện hành chính về thuế

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH-HOSE) thông báo nhận được Bản án Phúc thẩm khiếu kiện hành chính về thuế.

9 tháng, HPG báo lãi 1.626 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ

Quý 3/2025, HPG ghi nhận doanh thu đạt 36.794 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 4.012 tỷ đồng, tương ứng tăng 7% và 33% so với cùng kỳ năm 2024.

Đã có 746 doanh nghiệp công bố lợi nhuận, nhóm Tài chính vượt trội tăng 47%

Đã có 746 doanh nghiệp công bố lợi nhuận, nhóm Tài chính vượt trội tăng 47%

Trong quý 3/2025, nhóm Tài chính dẫn dắt với mức tăng 47,2% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi nhóm Phi Tài chính ghi nhận mức tăng thấp hơn 31,5%.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đầu tư gần 9.500 tỷ đồng cho hạ tầng điện Thanh Hóa

Địa phương

2

Việt Nam - Đan Mạch thúc đẩy hợp tác trong chuyển đổi xanh

Kinh tế xanh

3

Tăng cường hợp tác với ngân hàng quốc tế, mở ra cơ hội tiếp cận nguồn vốn cho doanh nghiệp Việt

Đầu tư

4

Đường sắt vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ tới miền Trung

Đầu tư

5

Tổ chức, doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực địa chất khoáng sản có thể bị phạt tới 2 tỷ đồng

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy