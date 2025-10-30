9 tháng, HDBank ghi nhận lãi trước thuế tăng 17% so với cùng kỳ

Tính đến 30/9/2025, tổng tài sản của HDBank đạt 782.000 tỷ đồng, tăng 12,1% so với đầu năm; dư nợ tín dụng tăng 22,6%, tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,97% riêng lẻ, trong khi CAR Basel II đạt 15%, thuộc nhóm cao nhất thị trường.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - HDBank (mã HDB-HOSE) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2025 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm 2025 đạt 14.803 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Các chỉ tiêu sinh lời tiếp tục dẫn đầu hệ thống, với ROE đạt 25,2% và ROA 2,1%.

Tính đến 30/9/2025, tổng tài sản của HDBank đạt 782.000 tỷ đồng, tăng 12,1% so với đầu năm; dư nợ tín dụng tăng 22,6%, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và sản xuất kinh doanh thiết yếu. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,97% riêng lẻ, trong khi CAR Basel II đạt 15%, thuộc nhóm cao nhất thị trường.

Đáng chú ý, thu nhập ngoài lãi đạt 5.366 tỷ đồng, tăng 178,6%, nhờ chiến lược số hóa mạnh mẽ và đa dạng hóa nguồn thu. Giao dịch qua kênh số tăng 47%, chiếm 94% tổng giao dịch, giúp CIR giảm còn 25,7% – một trong những mức thấp nhất ngành.

Ngoài ra, HDB cũng cho biết kết quả kinh doanh của các đơn vị thành viên. Cụ thể:

HD SAISON đạt 1.100 tỷ đồng lợi nhuận, ROE 24,4%, duy trì vị thế dẫn đầu tài chính tiêu dùng.

HD Securities đạt 614 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 30%, giữ Top 1 ROE tỷ suất lợi nhuận trên vốn toàn ngành.

Vikki Bank đã bắt đầu có lãi sau 7 tháng chuyển đổi, thu hút hơn 1,3 triệu khách hàng mới và ra mắt mô hình Vikki Café – chi nhánh thế hệ mới mang đến cho khách hàng trải nghiệm đặc biệt và độc đáo.

Được biết, HDBank đang lấy ý kiến cổ đông về phương án chia cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2025 tổng tỷ lệ 30% (gồm 25% cổ tức bằng cổ phiếu và 5% cổ phiếu thưởng). Thời gian thực hiện từ 3/11 đến 17/11/2025.

Nếu thành công, vốn điều lệ của HDB sau khi hoàn tất sẽ tăng lên hơn 50.172 tỷ đồng. Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối tích lũy trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán sau khi trích lập các quỹ, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Theo Nghị định 69 sửa đổi, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại HDBank đã nâng lên 49%, mở rộng dư địa thu hút vốn ngoại và tăng tính thanh khoản giao dịch cổ phiếu trên thị trường.

Mới đây, trong thời gian chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland của Tổng Bí thư Tô Lâm, Sở Giao dịch Chứng khoán London (“LSE”) tiến hành thảo luận Biên bản Ghi nhớ (“MOU”) thiết lập khuôn khổ hợp tác và hỗ trợ HDBank nhằm thúc đẩy các cơ hội niêm yết, huy động vốn quốc tế cho HDBank, các doanh nghiệp thành viên và khách hàng của HDBank, và mở rộng quảng bá, tiếp cận với nhà đầu tư toàn cầu thông qua thị trường vốn London.