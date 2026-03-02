Bộ Xây dựng giám sát 4 doanh nghiệp lớn năm 2026

Mục tiêu giám sát nhằm xem xét, đánh giá về việc chấp hành pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, việc tuân thủ quyết định của cơ quan có thẩm quyền của đối tượng giám sát; bảo đảm hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp và vốn của doanh nghiệp.

Bộ Xây dựng vừa công bố quyết định 216/QĐ-BXD về việc phê duyệt Kế hoạch giám sát trực tiếp năm 2026 đối với các doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu.

Theo đó, có 4 doanh nghiệp vào danh sách giám sát trực tiếp gốm có: Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) và Hội đồng thành viên; Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) và Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên tại Vicem; Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam (VMSC) và Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên tại doanh nghiệp; Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (Vishipel).

Bộ Xây dựng cho biết, mục tiêu giám sát nhằm xem xét, đánh giá về việc chấp hành pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, việc tuân thủ quyết định của cơ quan có thẩm quyền của đối tượng giám sát; bảo đảm hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp và vốn của doanh nghiệp.

Đồng thời, phòng, chống dàn trải, lãng phí, thất thoát vốn, tài sản của nhà nước và doanh nghiệp; qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa, chấn chỉnh hoặc áp dụng biện pháp phù hợp, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp, vốn của doanh nghiệp.

Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, tình hình huy động và sử dụng vốn, hoạt động đầu tư và chuyển nhượng dự án, quản lý các khoản nợ phải thu và nợ phải trả, bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp;

Hoạt động đầu tư, việc chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng vốn đầu tư, thu lợi nhuận, cổ tức được chia từ hoạt động đầu tư của doanh nghiệp; việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, phân phối lợi nhuận sau thuế, trích lập các quỹ và tiến độ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng là những nội dung trọng tâm;

Tiếp theo là giám sát việc thực hiện kiến nghị, cảnh báo của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thanh tra, kiểm toán, cơ quan đại diện chủ sở hữu về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và tiếp nhận, xử lý đối với các báo cáo của Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Hoạt động giám sát nhằm kịp thời nhận diện những vấn đề còn tồn tại trong quản trị và điều hành doanh nghiệp, qua đó có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục phù hợp, đồng thời tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bộ Xây dựng giao Vụ Quản lý doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát. Hội đồng thành viên và Kiểm soát viên tại các doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, trung thực, kịp thời các thông tin, tài liệu theo yêu cầu, bảo đảm kết quả giám sát chính xác và khách quan.