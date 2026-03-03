Thứ Ba, 03/03/2026

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

VAF bị truy thu 2,76 tỷ đồng thuế

Hà Anh

03/03/2026, 09:12

Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển (mã VAF-HOSE) công bố kết luận Kiểm toán Nhà nước thời kỳ kiểm toán năm 2024.

Sơ đồ giá cổ phiếu VAF trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu VAF trên TradingView.

Theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước đối với kỳ báo cáo năm 2024 xác định VAF phải nộp bổ sung khoản thuế thu nhập doanh nghiệp với tổng giá trị hơn 2,76 tỷ đồng.

Nguyên nhân là do, công ty ghi nhận bổ sung khoản thu nhập khác từ bồi thường vi phạm hợp đồng của Công ty HUD4 làm tăng số thuế TNDN phải nộp số tiền: 2,37 tỷ đồng;

Bên cạnh đó, VAF phải điều chỉnh giảm giá vốn hàng bán, chi phí quản lý doanh nghiệp và loại trừ các khoản chi phí không đủ điều kiện được trừ khi xác định thuế TNDN theo Kết luận Kiểm toán nhà nước, làm tăng số thuế TNDN phải nộp tổng số tiền là: gần 391 triệu đồng.

Cùng với quyết định truy thu, cơ quan kiểm toán yêu cầu Phân lân nung chảy Văn Điển nộp đầy đủ số tiền hơn 2,76 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, VAF buộc phải điều chỉnh lại sổ sách kế toán và báo cáo tài chính năm 2024 cho khớp với kết quả kiểm tra.

Bên cạnh đó, Bên kiểm toán yêu cầu công ty phải chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý tài chính, quản lý dòng tiền và tài sản đã được chỉ ra qua kiểm toán.

Trước đó, HOSE đã có thông báo về việc công ty không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng. Cụ thể: theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 01/12/2025 (ngày chốt danh sách 28/11/2025), hiện VAF có 446 cổ đông bao gồm cổ đông là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài. Trong đó, cổ đông Nhà nước gồm: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, nắm giữ 25.256.887 cổ phiếu, chiếm 67,06% vốn điều lệ;

Cổ đông lớn thứ 2 là Công ty TNHH Hoàng Ngân, nắm giữ 9.215.597 cổ phiếu, chiếm 24,47% vốn điều lệ;

Các cổ đông còn lại là 444 cổ đông (tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài), nắm giữ 3.192.864 cổ phiếu, chiếm 8,47% vốn điều lệ.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15, có hiệu lực từ ngày 01/01/2025, quy định: "Công ty đại chúng là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ".

Theo quy định trên, VAF hiện không đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông của công ty đại chúng, do tỷ lệ cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ chỉ đạt 8,47%, thấp hơn mức tối thiểu 10% theo quy định của pháp luật

Cổ phiếu VAF có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc

14:14, 18/08/2025

Lãnh đạo VAF chào mua công khai 400.000 cổ phiếu, giá 16.100 đồng

07:47, 25/04/2025

Báo cáo tài chính có ý kiến kiểm toán ngoại trừ, cổ phiếu VAF vào diện kiểm soát

09:21, 17/03/2025

Giá giảm sâu, Diamond Properties điều chỉnh kế hoạch bán cổ phiếu NVL

Hiện tổ chức này vẫn đang nắm giữ gần 171,4 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 7,679% vốn điều lệ của Novaland.

Bộ Xây dựng giám sát 4 doanh nghiệp lớn năm 2026

Bộ Xây dựng giám sát 4 doanh nghiệp lớn năm 2026

Mục tiêu giám sát nhằm xem xét, đánh giá về việc chấp hành pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, việc tuân thủ quyết định của cơ quan có thẩm quyền của đối tượng giám sát; bảo đảm hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp và vốn của doanh nghiệp.

Lãnh đạo VCB mua vào cổ phiếu

Ông Nguyễn Tuấn Anh - thành viên Hội đồng quản trị đăng ký mua vào 18.000 cổ phiếu VCB và bà Hải Yến - Phó tổng giám đốc đã mua vào 10.000 cổ phiếu.

PNJ có Tổng giám đốc mới

PNJ có Tổng giám đốc mới

Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa đưa ra thông báo về việc ông Lê Trí Thông sẽ chuyển giao vị trí Tổng Giám đốc (CEO) cho ông Phan Quốc Công kể từ ngày 3/4...

VMSC tiếp tục muốn thoái hết vốn tại MSB

VMSC đăng ký bán hết 2.451.146 cổ phiếu MSB, chiếm 0,078%, từ ngày 23/1 đến ngày 13/2/2026, nhưng do thị trường không thuận lợi nên VMSC chưa bán được bất kỳ cổ phiếu MSB nào.

1

Chứng khoán Mỹ đảo chiều ngoạn mục giữa chiến sự ở Iran, giá dầu tăng vọt vì eo Hormuz đóng cửa

Thế giới

2

20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Thế giới

3

Năm 2026 là “thời điểm vàng” với ngành công nghệ Việt Nam

eMagazine

4

Anh hùng Lao động Lê Nữ Thùy Dương: Hành trình 30 năm phụng sự và kiến tạo giá trị bền vững

Doanh nghiệp

5

Khi thị trường tái định giá rủi ro, đâu là tài sản giữ được giá trị thực?

Bất động sản

