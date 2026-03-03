Thứ Ba, 03/03/2026

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

DXG nhận chuyển nhượng dự án 8,6ha

Thu Minh

03/03/2026, 10:42

Tập đoàn Đất Xanh thông qua công ty thành viên là Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An nhận chuyển nhượng một dự án quy mô 8,6ha tại phường Dĩ An (TP. HCM). Dự án có tổng số hơn 3.800 căn hộ, tọa lạc tại khu vực trung tâm, được định hướng phát triển thành khu căn hộ quy mô lớn trong giai đoạn tới.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, đơn vị chủ đầu tư dự án là Công ty Vương Bảo Long. Sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng, Công ty Hà An sẽ triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện pháp lý và xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm.

Việc nhận chuyển nhượng dự án đã được Hội đồng Quản trị Đất Xanh đồng thuận từ năm 2022. Cụ thể, theo Nghị quyết số 25/2022/NQ-DXG/HĐQT được ký tháng 9/2022, HĐQT đã phê duyệt chủ trương cho Công ty Hà An thực hiện đầu tư và triển khai dự án tại TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương (cũ, nay là Phường Dĩ An, TP.HCM), với quy mô hơn 86.000 m² (tương đương khoảng 8,6ha), tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến khoảng 410.000 m2.

Dự án nằm tại vị trí trung tâm phường Dĩ An – khu vực có tốc độ đô thị hóa cao, kết nối thuận tiện với TP.HCM và các khu công nghiệp lân cận. Đây được xem là một trong những quỹ đất chiến lược mà Đất Xanh bổ sung vào danh mục phát triển trung – dài hạn.

Theo kế hoạch dự kiến, dự án sẽ được giới thiệu ra thị trường trong giai đoạn 2026–2027, góp phần bổ sung nguồn cung căn hộ tại khu vực giáp ranh TP.HCM trong chu kỳ phục hồi mới của thị trường bất động sản.

chuyển nhượng dự án 8,6ha Công ty Đất Xanh Công ty Vương Bảo Long dự án bất động sản Dĩ An Hội đồng Quản trị Đất Xanh phát triển sản phẩm bất động sản quỹ đất chiến lược thị trường căn hộ 2026-2027 tốc độ đô thị hóa cao

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

