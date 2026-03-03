Thứ Ba, 03/03/2026

Trang chủ Chứng khoán

Ông Nguyễn Đức Thụy được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Sacombank

Minh Huy

03/03/2026, 14:12

Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy giữ chức Tổng Giám đốc Sacombank từ ngày 03/3/2026, trong bối cảnh ngân hàng này bước vào giai đoạn tăng tốc hoàn thiện tái cơ cấu...

Ông Nguyễn Đức Thụy giữ chức Tổng Giám đốc Sacombank từ 3/3/2026.
Ông Nguyễn Đức Thụy giữ chức Tổng Giám đốc Sacombank từ 3/3/2026.

Ngày 03/3/2026, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản chấp thuận nhân sự dự kiến bổ nhiệm giữ chức danh Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HOSE: STB) đối với ông Nguyễn Đức Thụy. Trên cơ sở đó, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Sacombank đã họp và thống nhất ban hành quyết định bổ nhiệm, có hiệu lực cùng ngày.

Việc kiện toàn vị trí Tổng Giám đốc diễn ra trong bối cảnh Sacombank bước vào giai đoạn tăng tốc hoàn thiện Đề án tái cơ cấu. Trọng tâm của giai đoạn này là nâng cao hiệu quả điều hành, tăng cường quản trị rủi ro và củng cố nền tảng tăng trưởng bền vững. Quyết định bổ nhiệm thể hiện sự nhất quán trong định hướng nhân sự của HĐQT ưu tiên lựa chọn lãnh đạo có tư duy chiến lược, kinh nghiệm tái cấu trúc và năng lực triển khai thực tiễn.

Ông Nguyễn Đức Thụy sinh năm 1976, quê quán Ninh Bình, tốt nghiệp Đại học Bang Colorado (Hoa Kỳ). Ông có nhiều năm kinh nghiệm quản trị và từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại nhiều doanh nghiệp, tổ chức tài chính như: Chủ tịch HĐQT tại các doanh nghiệp như Tập đoàn Thaigroup: Công ty Cổ phần Thaiholdings; Công ty cổ phần chứng khoán Xuân Thành (VIX); Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên; Phó Chủ tịch các dự án điện mặt trời Xuân Thiện Đắk Lắk.

Từ tháng 4/2021, ông Nguyễn Đức Thụy tham gia lĩnh vực ngân hàng với vai trò Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) và được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 09/12/2022. Trong hơn ba năm đảm nhiệm cương vị này, ông chỉ đạo triển khai các chương trình tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy, xây dựng nền tảng quản trị theo hướng hiện đại và thúc đẩy chuyển đổi số. Kết quả ghi nhận là hiệu quả vận hành ổn định, các chỉ số tài chính cải thiện và hệ thống công nghệ được nâng cấp. Cuối tháng 12/2025, ông kết thúc nhiệm kỳ tại LPBank và gia nhập Sacombank với vai trò Quyền Tổng Giám đốc.

Chỉ hơn 2 tháng tham gia Ban điều hành  Sacombank, ông Nguyễn Đức Thụy đã triển khai loạt sáng kiến chuyển đổi mang tính đột phá, đã tinh gọn bộ máy xuống còn 9 Khối nghiệp vụ, hướng tới cơ cấu nhân sự front - back điều chỉnh về tỷ lệ tối ưu 80% - 20%, chuyển mô hình theo ngành dọc từ ngày 22/01/2026, với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng trưởng bền vững và thận trọng, đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông, đối tác và khách hàng.

Ngân hàng tập trung xử lý các tồn đọng còn lại, giảm tỷ lệ nợ xấu, cải thiện biên lợi nhuận (NIM), đảm bảo các chỉ số an toàn hoạt động của ngân hàng, đồng thời nâng cao mức độ bao phủ dự phòng theo lộ trình. Sacombank cũng đã thay đổi logo và bộ nhận diện thương hiệu và công bố đại sứ thương hiệu mới, đánh dấu một giai đoạn phát triển năng động, chuyên nghiệp, gần gũi và thân thiện hơn.

Với kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp đa lĩnh vực và thực tiễn điều hành ngân hàng trong giai đoạn tái cấu trúc, ông Nguyễn Đức Thụy được kỳ vọng sẽ tiếp tục tái thiết mô hình vận hành theo hướng tinh gọn, củng cố nền tảng tài chính, hoàn thiện hệ thống quản trị, tạo động lực để ngân hàng bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với nền tảng an toàn, hiệu quả và bền vững hơn.

Từ khóa:

bổ nhiệm Tổng giám đốc mới doanh nghiệp niêm yết Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín STB tái cơ cấu Sacombank Tổng Giám đốc Sacombank Nguyễn Đức Thụy

