95% khối lượng đã được lưu hành, khi nào Bitcoin sẽ bị khai thác hết?

Hiện chỉ còn khoảng 1,3 - 1,5 triệu Bitcoin chưa được khai thác. Đồng tiền điện tử này được dự đoán sẽ được khai thác hết vào khoảng năm 2140...

Cách đây gần 17 năm về trước, ngày 3/1/2009, cha đẻ của Bitcoin, Satoshi Nakamoto, đã khai thác khối đầu tiên (genesis block).

Mới đây, tổng nguồn cung Bitcoin lưu hành được báo cáo đã vượt mốc 95% trong tổng giới hạn 21 triệu BTC. Theo Mexc, tính đến nay, đã có khoảng 19,9 triệu BTC được đưa vào lưu thông, chỉ còn khoảng 1,3 - 1,5 triệu BTC chưa được khai thác.

Vậy mốc 95% có ý nghĩa gì với tương lai và giá trị của Bitcoin? Ông Thomas Perfumo, nhà kinh tế toàn cầu của sàn Kraken, nhận định với Cointelegraph đây là cột mốc rất quan trọng.

Theo ông, một loại “tài sản” muốn được chấp nhận như một phương tiện lưu trữ cần phải có một câu chuyện rõ ràng và đáng tin cậy về tính khan hiếm. Lạm phát nguồn cung của Bitcoin hiện chỉ còn khoảng 0,8% mỗi năm.

Nhiều người tin rằng khi nguồn cung mới giảm mạnh, giá Bitcoin sẽ có xu hướng tăng nếu nhu cầu tiếp tục mở rộng. Tuy nhiên, theo ông Jake Kennis, chuyên gia phân tích cấp cao tại Nansen, mốc 95% khó tạo ra biến động thị trường trong ngắn hạn. Dù vậy, nó củng cố mạnh mẽ hình ảnh Bitcoin như “vàng kỹ thuật số”, đặc biệt khi các nhà đầu tư cốt lõi và tổ chức lớn ngày càng có xu hướng nắm giữ lâu dài.

Mốc 95% cho thấy sự khan hiếm của Bitcoin, nhưng để đi nốt 5% còn lại sẽ mất hơn 100 năm do cơ chế halving.

Ông Kennis phân tích: “Mốc 95% cho thấy sự khan hiếm của Bitcoin, nhưng để đi nốt 5% còn lại sẽ mất hơn 100 năm do cơ chế halving. Sự khan hiếm này có thể hỗ trợ tâm lý thị trường, nhưng đây vẫn là một sự kiện mang tính câu chuyện nhiều hơn là chất xúc tác trực tiếp cho giá”.

Ông nhấn mạnh thêm điều đáng chú ý không chỉ là con số 95%, mà là Bitcoin đang được cung ứng và hoạt động đúng như thiết kế, đặc biệt khan hiếm trong bối cảnh tiền pháp định có thể được in ra không giới hạn.

Dựa trên tốc độ khai thác khối hiện nay và chu kỳ giảm một nửa (diễn ra khoảng bốn năm một lần), Bitcoin được dự đoán sẽ được khai thác hết vào khoảng năm 2140.

Marcin Kazmierczak, đồng sáng lập oracle blockchain RedStone, cũng cho rằng khó có thể tạo ra biến động giá ngay lập tức. Theo ông, động lực cung của Bitcoin vốn đã được thị trường biết rõ trong suốt hơn một thập kỷ qua, lượng Bitcoin phát hành đều đặn đã dần được hấp thụ, nên không còn yếu tố “bất ngờ” đủ để kích hoạt biến động mạnh.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng mốc 95% này là lời nhắc vì sao tính khan hiếm lại đóng vai trò then chốt đối với giá trị dài hạn của Bitcoin.

Điều mà các nhà giao dịch nên quan tâm hơn, theo ông Kazmierczak, là liệu cơ sở hạ tầng của mạng lưới có đủ khả năng mở rộng để đáp ứng giai đoạn tiếp theo của dòng tiền tổ chức hay không.

Ông nói thêm: “Những bước ngoặt thực sự đã xảy ra trước đó trong đường cung. Mốc 95% phản ánh sự trưởng thành của Bitcoin, từ một tài sản tăng trưởng mạnh trở thành một tài sản có mức độ khan hiếm cố định và có thể dự đoán trong dài hạn. Điều này rất có giá trị với dòng vốn tổ chức, nhưng bản thân nó không phải là sự kiện khiến thị trường bật mạnh”.

Giá Bitcoin có thể không tăng đột biến quanh mốc 95%, nhưng theo ông Kennis, sự thu hẹp dần của nguồn cung chắc chắn sẽ gia tăng áp lực lên các thợ đào. Họ đã gặp khó sau kỳ halving tháng 4/2024, khi phần thưởng mỗi khối bị giảm xuống còn 3,125 BTC.

Ông Kennis lý giải: “Các thợ đào đã cảm nhận rõ tác động của việc giảm phần thưởng khối trong kỳ halving gần nhất. Điều này buộc họ phải phụ thuộc nhiều hơn vào phí giao dịch để duy trì lợi nhuận. Mốc 95% cho thấy quá trình chuyển dịch dài hạn này sẽ tiếp tục, và có thể khiến các thợ đào có hiệu suất thấp bị loại khỏi thị trường, trong khi sức mạnh tính toán của mạng lưới đang có xu hướng phục hồi nhanh”.

Ông Kazmierczak đồng tình với nhận định trên, cho rằng khi tốc độ tăng trưởng nguồn cung giảm mạnh, kinh tế khai thác sẽ bước vào một giai đoạn chuyển đổi mang tính cấu trúc: “Chúng ta đang chuyển từ mô hình thợ đào sống dựa vào phần thưởng khối sang mô hình thợ đào sống dựa vào phí giao dịch".