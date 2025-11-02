Bitcoin lần đầu tiên tăng trưởng âm trong tháng 10 kể từ năm 2018

Bitcoin ghi nhận tháng 10 đầu tiên tăng trưởng âm kể từ năm 2018, khi mất gần 5% giá trị trong tháng vừa qua…

Tháng 10 vừa qua chính thức là tháng 10 đầu tiên Bitcoin ghi nhận tăng trưởng âm kể từ năm 2018. Kết quả này đã khép lại chuỗi bảy năm liên tiếp tăng trưởng dương của Bitcoin vào tháng 10. Giới đầu tư tiền điện tử thường xem tháng 10 là “tháng may mắn”. Tuy nhiên, diễn biến trong tháng 10 năm nay không như kỳ vọng.

Theo Reuters, giá Bitcoin được cho là giảm gần 5% trong tháng vừa qua, sau nhiều tuần giao dịch trầm lắng giữa bối cảnh thị trường toàn cầu biến động và tâm lý e ngại rủi ro gia tăng.

Theo ông Adam McCarthy, nhà phân tích cấp cao tại công ty dữ liệu thị trường Kaiko, trước khi bước vào tháng 10, Bitcoin đã tăng song hành cùng vàng và thị trường chứng khoán, các chỉ số đều ở gần mức đỉnh kỷ lục.

Tuy nhiên, khi làn sóng bất ổn lan rộng, có lẽ là lần đầu tiên trong năm nay, nhà đầu tư đã không còn xem Bitcoin như một kênh trú ẩn an toàn.

Tháng 10 chứng kiến đợt bán tháo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và đe dọa siết chặt xuất khẩu các phần mềm chiến lược.

Ngay sau đó, Bitcoin giảm mạnh xuống còn 104.782,88 USD trong hai ngày 10–11/10, chỉ vài ngày sau khi thiết lập mức đỉnh mới hơn 126.000 USD.

“Sự sụt giảm ngày 10/10 là lời nhắc rằng đây vẫn là một thị trường rất mong manh. Ngay cả Bitcoin hay Ether, những đồng tiền điện tử có quy mô và thanh khoản lớn nhất, cũng có thể rơi hơn 10% chỉ trong 15–20 phút”, ông McCarthy nhận định.

Tháng 10 khép lại trong tâm lý lo ngại, khi nhà đầu tư chưa rõ hướng đi của chính sách tiền tệ toàn cầu.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mới đây cũng đã "dập tắt" kỳ vọng về việc tiếp tục hạ lãi suất vào cuối năm nay, trong khi việc chính phủ Mỹ tạm thời đóng cửa cũng khiến nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng bị gián đoạn.

Cùng lúc, nhiều chuyên gia tài chính cảnh báo rủi ro định giá quá cao trên thị trường chứng khoán. Ông Jamie Dimon, Giám đốc điều hành JPMorgan Chase, cảnh báo khả năng xảy ra một đợt điều chỉnh lớn tại thị trường Mỹ trong vòng 6 tháng đến 2 năm tới.

Dù mất giá trong tháng 10, Bitcoin vẫn tăng hơn 16% tính từ đầu năm đến nay.

Thị trường tiền điện tử nhìn chung vẫn được hưởng lợi trong năm 2025, khi Tổng thống Trump thể hiện lập trường ủng hộ tài sản số, dẫn đến việc hủy bỏ nhiều vụ kiện nhằm vào các sàn giao dịch lớn và thúc đẩy chính quyền xây dựng khung pháp lý riêng cho lĩnh vực này.