Chủ Nhật, 02/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Bitcoin lần đầu tiên tăng trưởng âm trong tháng 10 kể từ năm 2018

Hạ Chi

02/11/2025, 09:31

Bitcoin ghi nhận tháng 10 đầu tiên tăng trưởng âm kể từ năm 2018, khi mất gần 5% giá trị trong tháng vừa qua…

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Tháng 10 vừa qua chính thức là tháng 10 đầu tiên Bitcoin ghi nhận tăng trưởng âm kể từ năm 2018. Kết quả này đã khép lại chuỗi bảy năm liên tiếp tăng trưởng dương của Bitcoin vào tháng 10. Giới đầu tư tiền điện tử thường xem tháng 10 là “tháng may mắn”. Tuy nhiên, diễn biến trong tháng 10 năm nay không như kỳ vọng.

Theo Reuters, giá Bitcoin được cho là giảm gần 5% trong tháng vừa qua, sau nhiều tuần giao dịch trầm lắng giữa bối cảnh thị trường toàn cầu biến động và tâm lý e ngại rủi ro gia tăng.

Theo ông Adam McCarthy, nhà phân tích cấp cao tại công ty dữ liệu thị trường Kaiko, trước khi bước vào tháng 10, Bitcoin đã tăng song hành cùng vàng và thị trường chứng khoán, các chỉ số đều ở gần mức đỉnh kỷ lục.

Tuy nhiên, khi làn sóng bất ổn lan rộng, có lẽ là lần đầu tiên trong năm nay, nhà đầu tư đã không còn xem Bitcoin như một kênh trú ẩn an toàn.

Tháng 10 chứng kiến đợt bán tháo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và đe dọa siết chặt xuất khẩu các phần mềm chiến lược.

Ngay sau đó, Bitcoin giảm mạnh xuống còn 104.782,88 USD trong hai ngày 10–11/10, chỉ vài ngày sau khi thiết lập mức đỉnh mới hơn 126.000 USD.

“Sự sụt giảm ngày 10/10 là lời nhắc rằng đây vẫn là một thị trường rất mong manh. Ngay cả Bitcoin hay Ether, những đồng tiền điện tử có quy mô và thanh khoản lớn nhất, cũng có thể rơi hơn 10% chỉ trong 15–20 phút”, ông McCarthy nhận định. 

Tháng 10 khép lại trong tâm lý lo ngại, khi nhà đầu tư chưa rõ hướng đi của chính sách tiền tệ toàn cầu.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mới đây cũng đã "dập tắt" kỳ vọng về việc tiếp tục hạ lãi suất vào cuối năm nay, trong khi việc chính phủ Mỹ tạm thời đóng cửa cũng khiến nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng bị gián đoạn.

Cùng lúc, nhiều chuyên gia tài chính cảnh báo rủi ro định giá quá cao trên thị trường chứng khoán. Ông Jamie Dimon, Giám đốc điều hành JPMorgan Chase, cảnh báo khả năng xảy ra một đợt điều chỉnh lớn tại thị trường Mỹ trong vòng 6 tháng đến 2 năm tới.

Dù mất giá trong tháng 10, Bitcoin vẫn tăng hơn 16% tính từ đầu năm đến nay.

Thị trường tiền điện tử nhìn chung vẫn được hưởng lợi trong năm 2025, khi Tổng thống Trump thể hiện lập trường ủng hộ tài sản số, dẫn đến việc hủy bỏ nhiều vụ kiện nhằm vào các sàn giao dịch lớn và thúc đẩy chính quyền xây dựng khung pháp lý riêng cho lĩnh vực này.

Bitcoin vượt 115.000 USD nhờ tín hiệu “hạ nhiệt” trong thương mại Mỹ - Trung

08:58, 28/10/2025

Bitcoin vượt 115.000 USD nhờ tín hiệu “hạ nhiệt” trong thương mại Mỹ - Trung

Ngân hàng JPMorgan dự kiến chấp thuận Bitcoin và ETH làm tài sản thế chấp

10:27, 25/10/2025

Ngân hàng JPMorgan dự kiến chấp thuận Bitcoin và ETH làm tài sản thế chấp

Hiện tượng “xoay vòng” dòng tiền giữa vàng và Bitcoin sẽ còn tiếp diễn

08:33, 24/10/2025

Hiện tượng “xoay vòng” dòng tiền giữa vàng và Bitcoin sẽ còn tiếp diễn

Từ khóa:

Cục dự trữ liên bang Mỹ giá Bitcoin giảm kinh tế số nhà đầu tư tiền điện tử tăng trưởng Bitcoin

Đọc thêm

Gần 85% thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến sau 4 tháng vận hành chính quyền 2 cấp

Gần 85% thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến sau 4 tháng vận hành chính quyền 2 cấp

Số lượng hồ sơ được thực hiện trực tuyến trong 4 tháng qua đã tăng gần 2,9 triệu hồ sơ so với giai đoạn trước...

Đề xuất tập đoàn bán dẫn ARM mở văn phòng đại diện tại Việt Nam

Đề xuất tập đoàn bán dẫn ARM mở văn phòng đại diện tại Việt Nam

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề xuất Tập đoàn ARM xem xét mở văn phòng đại diện tại Việt Nam cũng như thiết lập Trung tâm R&D tại NIC Hòa Lạc nhằm đẩy mạnh hợp tác đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 44-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 44-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 44-2025 phát hành ngày 03/11/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Việt Nam ghi nhận hơn 1.500 vụ lừa đảo trực tuyến, thiệt hại ước tính 1.660 tỷ đồng

Việt Nam ghi nhận hơn 1.500 vụ lừa đảo trực tuyến, thiệt hại ước tính 1.660 tỷ đồng

Trong bối cảnh nền kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ, các giao dịch thương mại điện tử ngày càng trở nên phổ biến, đi kèm với đó là những thách thức về gian lận, lừa đảo trực tuyến và các hành vi chiếm đoạt tài sản...

Samsung, NVIDIA tính hợp tác xây dựng nhà máy AI bán dẫn lớn nhất thế giới

Samsung, NVIDIA tính hợp tác xây dựng nhà máy AI bán dẫn lớn nhất thế giới

Tờ Chosun (Hàn Quốc) đưa tin một đại diện của Samsung Electronics tiết lộ Samsung và NVIDIA sẽ hợp tác xây dựng Nhà máy AI bán dẫn lớn nhất thế giới, kết hợp công nghệ bán dẫn của Samsung với nền tảng AI của NVIDIA...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Thị trường đất hiếm toàn cầu 30 năm qua

Thế giới

Thị trường đất hiếm toàn cầu 30 năm qua

Tỷ lệ nợ công trên GDP tại các quốc gia trên thế giới, Nhật Bản cao nhất

Thế giới

Tỷ lệ nợ công trên GDP tại các quốc gia trên thế giới, Nhật Bản cao nhất

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Thế giới

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 44-2025

Ấn phẩm

2

Gần 4.000 người được sơ tán khẩn cấp do mưa lớn kéo dài ở Hà Tĩnh

Dân sinh

3

Việt Nam ghi nhận hơn 1.500 vụ lừa đảo trực tuyến, thiệt hại ước tính 1.660 tỷ đồng

Kinh tế số

4

Thanh Hóa: Hơn 1.580 tỷ đồng nợ thuế, doanh nghiệp bất động sản chiếm tỷ trọng lớn

Thuế

5

Mô hình tài chính chuỗi: Cơ hội mở dòng vốn cho doanh nghiệp SME

Kết nối

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy