Tại Vietnam - Asia DX Summit 2026, Asko Meet đã được sử dụng để chuyển giọng nói thành văn bản và phiên dịch trực tiếp đa ngôn ngữ cho đại biểu. Theo ông, các nền tảng AI như Asko Meet sẽ tác động như thế nào đến cách thức tổ chức và khai thác giá trị của các hội nghị, hội thảo?

Mỗi năm VINASA tổ chức hơn chục sự kiện quy mô lớn cùng nhiều hội thảo chuyên đề cho cộng đồng doanh nghiệp công nghệ. AI đang mang lại hiệu quả rất rõ rệt.

Thứ nhất, AI giúp xóa bỏ rào cản ngôn ngữ. Tại Vietnam - Asia DX Summit 2026, với sự tham gia của đại biểu đến từ 12 quốc gia và nền kinh tế, việc sử dụng nền tảng họp và hội thảo thông minh Asko Meet đã hỗ trợ phiên dịch đa ngôn ngữ theo thời gian thực, giúp người tham dự kết nối và trao đổi thuận lợi hơn, đồng thời giảm đáng kể chi phí dịch thuật theo cách truyền thống.

Thứ hai, AI giúp tối ưu nguồn lực tổ chức. Nhiều công việc sau sự kiện như ghi chép, xử lý băng ghi âm, tổng hợp nội dung hay xây dựng báo cáo hiện có thể được tự động hóa, tiết kiệm đáng kể thời gian và nhân lực.

Thứ ba, quan trọng hơn, AI đang kéo dài vòng đời của sự kiện. Thay vì chỉ phục vụ những người tham dự trực tiếp trong thời gian diễn ra chương trình, nội dung hội nghị giờ đây có thể được bóc tách, cấu trúc hóa và lưu trữ thành tài sản tri thức. Nhờ đó, những giá trị mà diễn giả chia sẻ tiếp tục được khai thác và lan tỏa trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm sau khi sự kiện kết thúc. Khi được số hóa và bảo tồn có hệ thống, nguồn tri thức này có thể tạo ra giá trị lâu dài, vượt xa khuôn khổ của một hội nghị thông thường.

Không chỉ trong ngành sự kiện, mỗi ngày doanh nghiệp có hàng triệu giờ họp nhưng phần lớn nội dung bị thất lạc hoặc không được khai thác lại. Điều này tạo ra những chi phí vô hình nào, thưa ông?

Hầu hết doanh nghiệp và tổ chức hiện nay dành nhiều nguồn lực cho hoạt động hội họp. Song, nếu nội dung họp không được lưu trữ và khai thác hiệu quả sẽ phát sinh nhiều chi phí vô hình. Tôi gọi đây là “khoản chi phí thất thoát tri thức”, khi một vấn đề đã họp nhưng phải họp lại do thiếu ghi chép đầy đủ, hoặc cùng một nội dung nhưng mỗi người hiểu theo một cách khác nhau, dẫn đến lãng phí thời gian và làm gián đoạn luồng thực thi.

Điều đáng tiếc nhất là nhiều quyết định, kinh nghiệm và tri thức được tạo ra trong các cuộc họp không được lưu giữ có hệ thống. Khi cuộc họp kết thúc, phần lớn giá trị này cũng dần mất đi. AI có thể hỗ trợ ghi chép, tổng hợp và lưu trữ toàn bộ nội dung, biến chúng thành tài sản tri thức chung của doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm tính kế thừa ngay cả khi có sự biến động về nhân sự.

Vậy, một doanh nghiệp hay nhà tổ chức sự kiện sẽ cần các công cụ AI hỗ trợ những gì?

Cần phân biệt hai nhóm nhu cầu: doanh nghiệp với các cuộc họp thông thường và đơn vị tổ chức sự kiện.

Với doanh nghiệp, nhu cầu chính là ghi nhận và khai thác hiệu quả nội dung cuộc họp. Một nền tảng có khả năng nhận diện giọng nói, tự động tổng hợp biên bản, hỗ trợ soạn thảo, ra quyết định và dịch thuật trực tiếp khi có khách quốc tế đã có thể đáp ứng phần lớn yêu cầu. Những tính năng này cũng có thể tích hợp vào các nền tảng phổ biến như Google Meet, Teams hay Zoom để hỗ trợ giao tiếp và phối hợp công việc.

Trong khi đó, các đơn vị tổ chức sự kiện có yêu cầu cao hơn. Bên cạnh việc ghi chép và lưu trữ tri thức, họ phải xử lý bài toán ngôn ngữ cho hàng trăm đến hàng nghìn đại biểu. Nếu trước đây mỗi cabin chỉ phục vụ một ngôn ngữ, thì với AI, người tham dự có thể tự lựa chọn ngôn ngữ hiển thị trên màn hình hoặc thiết bị cá nhân, theo dõi và đọc nội dung theo thời gian thực, giúp trải nghiệm được cá nhân hóa sâu hơn.

Một điểm quan trọng khác là cá nhân hóa nội dung sau sự kiện. Thay vì chỉ gửi lại slide diễn giả như trước đây, AI cho phép tạo bản tổng hợp riêng cho từng đại biểu dựa trên dữ liệu về vị trí công việc, doanh nghiệp hoặc lĩnh vực quan tâm, giúp mỗi người chỉ nhận những nội dung phù hợp và có giá trị nhất.

VINASA từng dùng các công cụ AI ghi chép nội dung sự kiện. Điều gì khiến ông chưa hài lòng với các công cụ này, hay nói cách khác, ông đang muốn bổ sung thêm những tính năng gì?

Theo tôi, bất cập lớn nhất trước đây là tính phân mảnh khi các đơn vị tổ chức sự kiện phải dùng nhiều công cụ rời rạc: một nền tảng chuyển giọng nói thành văn bản, nền tảng khác để phân tích và một hệ thống riêng cho dịch thuật. Trong khi đó, nhu cầu thực tế là một hệ thống thống nhất, kết nối toàn bộ chức năng.

Hiện nay, khi xu hướng “doanh nghiệp một người” được nhắc tới, các doanh nghiệp đều cần bộ công cụ AI toàn diện cho mọi hoạt động. Với ngành sự kiện cũng vậy, cần các nền tảng “end-to-end” tích hợp từ dịch thuật, ghi chú, tổng hợp nội dung đến lưu trữ tri thức, đồng thời kết nối toàn bộ quy trình từ đăng ký đến truyền thông và báo cáo sau sự kiện.

Tuy nhiên, đa số nền tảng hiện nay mới chỉ giải quyết từng phần riêng lẻ. Vì vậy, chúng tôi kỳ vọng sẽ có những giải pháp như Asko Meet có thể cung cấp hệ thống toàn diện, giúp không chỉ ghi nhận và dịch thuật mà còn lưu trữ và lan tỏa tri thức hiệu quả hơn.

Asko Meet được sử dụng xuyên suốt Vietnam - Asia DX Summit 2026. Ông đánh giá thế nào về chất lượng và hiệu quả vận hành của nền tảng này?

Tôi mới tiếp cận Asko Meet vài ngày gần đây và khá bất ngờ, đặc biệt khi biết đây là sản phẩm được phát triển bởi một cơ quan báo chí. Sau khi trao đổi trực tiếp với đội ngũ phát triển, tôi thực sự ấn tượng với những gì nền tảng này thể hiện. Điểm nổi bật nhất là khả năng dịch thuật, phân tích và phản hồi rất nhanh, theo tôi đánh giá là vượt trội so với nhiều giải pháp hiện có. Hệ thống gần như tiệm cận yêu cầu dịch cabin theo thời gian thực, với độ trễ rất thấp, đặc biệt hữu ích trong các sự kiện quy mô lớn.

Bên cạnh đó là khả năng tổng hợp và phân tích nội dung phục vụ nhiều nhóm người dùng khác nhau. Không chỉ hỗ trợ đại biểu tham dự, nền tảng còn có thể tạo các bản tổng hợp dành cho báo chí - nhóm đối tượng quan trọng trong việc lan tỏa thông tin và giá trị sự kiện. Các nội dung này cũng có thể được cá nhân hóa theo từng nhóm người dùng, giúp mỗi đối tượng tiếp cận đúng thông tin phù hợp và có giá trị nhất.

Mới tiếp cận Asko Meet và quyết định ứng dụng ngay tại Vietnam - Asia DX Summit 2026, một sự kiện lớn với sự tham gia của nhiều khách quốc tế, doanh nghiệp và đại sứ quán. Điều gì đã thúc đẩy ông đưa ra quyết định nhanh như vậy?

Trước hết, điều này xuất phát từ tinh thần của VINASA. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiên phong trải nghiệm và thử nghiệm các giải pháp công nghệ mới trước khi giới thiệu rộng rãi ra thị trường. Việc trực tiếp sử dụng và đánh giá giúp chúng tôi có những nhận xét khách quan và đủ cơ sở để chia sẻ với cộng đồng.

Lý do thứ hai đến từ chính Asko Meet. Điều gây ấn tượng mạnh nhất là tốc độ phản hồi của nền tảng, với khả năng dịch thuật, phân tích và xử lý thông tin nhanh, đáp ứng tốt yêu cầu thực tế của hoạt động hội họp và sự kiện.

Bên cạnh đó, khi làm việc với đội ngũ phát triển, tôi nhận thấy họ có tư duy hệ thống rõ ràng. Asko Meet không chỉ giải quyết các nghiệp vụ đơn lẻ mà đang hướng tới một hệ sinh thái AI hỗ trợ toàn diện cho tổ chức. Đây là hướng đi giúp doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào nhiều công cụ rời rạc, tiết kiệm chi phí tích hợp và tạo ra giá trị bền vững hơn trong dài hạn.

Thế giới đã có nhiều nền tảng AI meeting. Theo ông, các sản phẩm AI “Make in Vietnam” có cơ hội cạnh tranh như thế nào? Đâu là thế mạnh của các sản phẩm này?

Khi ra nước ngoài, VINASA sử dụng các công cụ bản địa của Nhật Bản hay Đài Loan (Trung Quốc). Tương tự, tại sân nhà, các giải pháp “Make in Vietnam” có những lợi thế bất đối xứng rất rõ ràng. Một là, khả năng bản địa hóa (Localization Layer), không chỉ ở ngôn ngữ mà còn ở ngữ cảnh, tiếng lóng và đặc thù văn hóa kinh doanh của người Việt. Hai là, lợi thế về đội ngũ hỗ trợ trực tiếp trong nước, có thể nhanh chóng tùy biến theo nhu cầu đặc thù của từng tổ chức.

Tuy nhiên, yếu tố mang tính sống còn là chủ quyền dữ liệu (Data Sovereignty). Việc sử dụng các công cụ ngoại đồng nghĩa với việc dữ liệu chiến lược có thể phải lưu trữ trên hạ tầng nước ngoài, tiềm ẩn rủi ro lớn. Với các cuộc họp cấp cao, đây là nguồn dữ liệu nhạy cảm, vì vậy việc làm chủ công nghệ và hạ tầng trong nước là bảo đảm quan trọng mà các giải pháp ngoại khó đáp ứng đầy đủ.

Hiện nay thế giới đang chuyển từ AI chatbot sang Agentic AI - các AI có khả năng chủ động thực hiện công việc như một “nhân viên số”. Theo ông, Asko Meet có thể được xem là một AI Agent và là bước khởi đầu để doanh nghiệp Việt tiếp cận mô hình này không?

Hoàn toàn chính xác. Không nên tiếp tục nhìn AI ở lớp bề mặt như một chatbot hỏi - đáp thông thường, bởi giai đoạn đó đã qua.

Các nền tảng tổng hợp hội thoại chính là lớp nhận thức (Perception Layer) đầu tiên của một AI Agent. Khi hệ thống đã “nghe và hiểu” được ngữ cảnh cuộc họp, nó có thể tiến tới chủ động hành động như phân bổ công việc, điều phối giữa các phòng ban và tham gia vào quá trình ra quyết định hàng ngày. Việc nắm bắt và số hóa tốt dữ liệu hội thoại hôm nay chính là nền tảng để các tổ chức bước vào kỷ nguyên vận hành bởi hệ thống đa tác nhân (Multi-agent systems) trong tương lai gần.

Từ góc độ đó, Asko Meet không chỉ là công cụ họp trực tuyến hay ghi chú cuộc họp, mà nếu phát triển theo hướng toàn diện, có thể trở thành một AI Agent quan trọng trong việc xây dựng, quản trị và khai thác tài sản tri thức của doanh nghiệp và tổ chức.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 23 + 24-2026 phát hành ngày 15/06/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

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