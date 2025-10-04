AI Hay được vinh danh “Sản phẩm Công nghệ Kiến tạo Xu hướng” tại Better Choice Awards 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Thứ Bảy, 04/10/2025
P.V
04/10/2025, 15:26
Better Choice Awards - giải thưởng thường niên do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và VCCorp tổ chức - vừa công bố các hạng mục tôn vinh sản phẩm đổi mới sáng tạo năm 2025. Ở nhóm giải công nghệ, nền tảng trí tuệ nhân tạo AI Hay của Việt Nam được vinh danh “Sản phẩm Công nghệ Kiến tạo Xu hướng”, vượt qua nhiều thương hiệu quốc tế.
Tại lễ trao giải diễn ra ngày 4/10, AI Hay - mạng xã hội trí tuệ nhân tạo được phát triển bởi các kỹ sư Việt - được xướng tên ở hạng mục “Sản phẩm Công nghệ Kiến tạo Xu hướng”, đánh dấu lần đầu tiên một nền tảng AI Việt được ghi nhận trong nhóm giải công nghệ danh giá này.
Better Choice Awards được tổ chức thường niên từ năm 2023, nhằm tôn vinh các sản phẩm - dịch vụ sáng tạo, bền vững và có tác động tích cực đến người tiêu dùng, đồng thời phản ánh xu hướng tiêu dùng tại Việt Nam. Năm 2025 là mùa thứ ba của chương trình, gồm bốn nhóm giải: Smart Choice Awards, Car Choice Awards, Innovative Choice Awards và Consumer Finance Awards.
Trong đó, Smart Choice Awards tập trung vào các sản phẩm công nghệ có thiết kế, trải nghiệm và khả năng dẫn dắt xu hướng. Hai mùa trước, danh hiệu “Sản phẩm Công nghệ Kiến tạo Xu hướng” lần lượt thuộc về Samsung Galaxy Z Flip5 (2023) và Galaxy Z Fold6 (2024). Việc một startup Việt như AI Hay được trao giải năm nay cho thấy bước tiến đáng kể của công nghệ Việt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và ứng dụng số.
Ra mắt từ năm 2023, AI Hay hướng đến mục tiêu đưa AI đến gần hơn với đời sống người Việt. Ứng dụng hiện đạt hơn 15 triệu lượt tải, dẫn đầu hạng mục “Giáo dục” trên App Store và Google Play tại Việt Nam. AI Hay kết hợp giữa sức mạnh của AI và cộng đồng để xây dựng nền tảng hỏi - đáp, học tập và sáng tạo nội dung bằng tiếng Việt tự nhiên.
Theo Decision Lab (2025), AI Hay nằm trong Top 6 nền tảng AI được người Việt sử dụng nhiều nhất, đồng thời xếp thứ hai về mức độ hài lòng. Báo cáo của Sensor Tower (8/2025) cũng ghi nhận AI Hay là ứng dụng AI duy nhất đến từ Đông Nam Á góp mặt trong top 10 ứng dụng AI phổ biến nhất khu vực.
Ông Nguyễn Thọ Chương, Giám đốc Công nghệ AI Hay, cho biết: “Giải thưởng là sự ghi nhận cho nỗ lực của đội ngũ trẻ Việt Nam trong việc phát triển sản phẩm công nghệ mang bản sắc Việt, hướng tới ứng dụng thực tiễn và lan tỏa giá trị tích cực.”
Better Choice Awards hiện được xem là “thước đo” xu hướng tiêu dùng và công nghệ tại Việt Nam. Việc AI Hay được vinh danh ở hạng mục quan trọng này cho thấy các startup trong nước đang từng bước khẳng định năng lực cạnh tranh trên sân chơi quốc tế.
