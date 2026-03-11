Thứ Tư, 11/03/2026

Trang chủ Kinh tế số

Tập đoàn công nghệ Đài Loan muốn nâng vốn đầu tư tại Việt Nam lên 3 tỷ USD

Bạch Dương

11/03/2026, 09:44

Tập đoàn Cooler Master (Đài Loan), nhà sản xuất phần cứng máy tính, đã đầu tư khoảng 200 triệu USD vào tỉnh Bắc Ninh và đang lên kế hoạch nâng tổng vốn đầu tư tại Việt Nam lên khoảng 3 tỷ USD...

Buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và Tập đoàn Cooler Master ngày 10/3.
Buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và Tập đoàn Cooler Master ngày 10/3.

Năm 2023, Công ty TNHH Sản xuất Cooler Master Việt Nam lần đầu tiên được cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Khu công nghiệp Gia Bình.

Theo thông tin tại buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và Tập đoàn Cooler Master ngày 10/3, giai đoạn I của dự án đã đi vào sản xuất từ tháng 7/2025, với tổng vốn thực hiện khoảng 140 triệu USD. Doanh nghiệp hiện sử dụng gần 1.300 lao động và dự kiến nhu cầu nhân lực năm 2026 có thể lên tới 5.000 người.

Các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Cooler Master tập trung sản xuất các mô-đun tản nhiệt cho máy chủ AI, hệ thống máy học trí tuệ và các thiết bị làm mát bằng chất lỏng có độ chính xác cao dành cho trung tâm dữ liệu… 

Với định hướng lấy Bắc Ninh làm chuẩn để xây dựng chuỗi cung ứng cho toàn cầu, Tập đoàn đang có kế hoạch đầu tư khoảng 3 tỷ USD để triển khai các dự án tiếp theo.

Nếu triển khai theo kế hoạch, đến năm 2029 các dự án này có thể tạo việc làm cho khoảng 40.000 lao động, đồng thời hình thành mạng lưới các nhà cung cấp và đối tác tham gia chuỗi sản xuất.

Ngoài các nhà máy sản xuất, Cooler Master cũng bày tỏ mong muốn đầu tư trung tâm đào tạo nhân lực, khu lưu trú cho nhân viên và chuyên gia của tập đoàn.

Doanh nghiệp đề nghị tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ các chính sách ưu đãi về thuế, giá thuê và mua đất, cũng như tạo thuận lợi về thủ tục hành chính trong quá trình triển khai dự án.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn cho biết địa phương đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển, đặc biệt khi đã hình thành hệ sinh thái trong lĩnh vực chip, công nghệ bán dẫn và các ngành công nghệ cao.

Về hạ tầng, Bắc Ninh đang phối hợp với Trung ương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với quy mô 4F, tiêu chuẩn 5 sao và định hướng trở thành một trong 10 sân bay hàng đầu thế giới. Giai đoạn đầu của sân bay dự kiến đi vào vận hành vào cuối năm 2027.

Đối với các kiến nghị của doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh cho biết tập đoàn sẽ được xem xét hưởng các chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế theo quy định của Chính phủ và của tỉnh nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Về giá thuê và mua đất, tỉnh đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn Capella, đơn vị phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Gia Bình I, phối hợp với Cooler Master để thảo luận và đưa ra mức giá phù hợp.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị tập đoàn sớm triển khai khu ký túc xá cho người lao động và xây dựng lộ trình đầu tư chi tiết cho từng giai đoạn. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh được giao làm đầu mối hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai dự án.

Bắc Ninh công nghệ Cooler Master điện tử FDI kinh tế số

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

