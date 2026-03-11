Thứ Tư, 11/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Ngành bán dẫn lao đao giữa căng thẳng địa chính trị

An Huy

11/03/2026, 09:45

Một cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông có thể dẫn tới những tác động đáng kể đến ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu, đặc biệt là khả năng tiếp cận các nguyên liệu quan trọng...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Cùng với đó, chi phí gia tăng có thể ảnh hưởng đến nhu cầu về chip, mặt hàng giữ vai trò trung tâm của sự bùng nổ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran đã làm nổi bật vai trò của các quốc gia Trung Đông trong chuỗi cung ứng bán dẫn phức tạp và tinh vi. Trong tuần trước, các cổ phiếu bán dẫn đã bị cuốn vào đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán toàn cầu, trước khi Tổng thống Donald Trump vào ngày thứ Hai tuần này tuyên bố rằng chiến tranh sẽ kết thúc "rất sớm".

Các nhà sản xuất chip nhớ như SK Hynix và Samsung đã bị ảnh hưởng nặng nề, với giá trị vốn hóa thị trường của hai công ty Hàn Quốc này sụt giảm tổng cộng hơn 200 tỷ USD kể từ khi chiến tranh bắt đầu, dù cả hai cổ phiếu đã phục hồi mạnh vào ngày thứ Ba. Quỹ VanEck Semiconductor ETF đã giảm khoảng 3% kể từ khi chiến tranh bắt đầu, dù đã hồi phục 3,6% trong phiên ngày thứ Hai.

RỦI RO GIÁN ĐOẠN NGUỒN CUNG KHOÁNG SẢN QUAN TRỌNG

“Một cuộc xung đột khu vực kéo dài có thể làm gián đoạn hoạt động sản xuất của các nhà sản xuất chip vì họ phải việc tìm nguồn cung ứng thay thế đối với các nguyên liệu như helium và bromine”, nhà phân tích Ray Wang của công ty SemiAnalysis nhận định với hãng tin CNBC.

Theo ông Wang, ở thời điểm hiện tại, tác động có vẻ như còn hạn chế. Tuy nhiên, một cuộc xung đột kéo dài có thể dẫn đến gián đoạn hoặc yêu cầu điều chỉnh trong việc tìm nguồn cung ứng các nguyên liệu quan trọng.

Một nghị sỹ Hàn Quốc đã cảnh báo rằng cuộc chiến Iran có thể cản trở việc tiếp cận các nguyên liệu quan trọng từ Trung Đông như helium. Nhà lập pháp này cũng cảnh báo rằng một cuộc xung đột kéo dài có thể dẫn đến giá năng lượng cao hơn.

Qatar sản xuất hơn 1/3 nguồn cung helium của thế giới. Helium được sử dụng trong quá trình sản xuất để chuyển nhiệt. Chất này cũng được sử dụng trong các lĩnh vực như in thạch bản, rất quan trọng để in mạch điện phức tạp của một con chip.

Theo giới phân tích, không có giải pháp thay thế khả thi nào cho helium. Năm 2023, Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn đã cảnh báo rằng nếu nguồn cung helium bị gián đoạn, "sẽ có khả năng xảy ra cú sốc đối với ngành sản xuất bán dẫn toàn cầu".

Ngoài vấn đề nguồn cung, việc vận chuyển nguyên tố này ra khỏi Trung Đông có thể trở nên ngày càng khó khăn do việc đóng cửa eo biển Hormuz. Hơn 25% nguồn cung helium của thế giới sẽ bị xóa khỏi thị trường nếu eo biển Hormuz bị đóng cửa kéo dài - theo ông Phil Kornbluth, Chủ tịch công ty Kornbluth Helium Consulting.

QatarEnergy, công ty thuộc sở hữu nhà nước của Qatar, sản xuất helium như một phụ phẩm của khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Thành phố Công nghiệp Ras Laffan của QatarEnergy đã bị tấn công bằng máy bay không người lái của Iran vào tuần trước, khiến địa điểm này ngừng hoạt động.

Trao đổi với CNBC, ô ng Kornbluth cho biết thế giới có thể đang phải đối mặt với tình trạng gián đoạn sản xuất helium trong "tối thiểu" 2-3 tháng và một khoảng thời gian 4-6 tháng trước khi chuỗi cung ứng helium "trở lại bình thường".

Bromine là một nguyên tố khác đang được chú ý và là một phần quan trọng của quá trình sản xuất bán dẫn. Khoảng 2/3 sản lượng bromine của thế giới đến từ Israel và Jordan - theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS).

“Đang có rủi ro ở mức độ vừa phải đối với nguồn cung các khoáng sản quan trọng. Helium là nguyên liệu chính mà chúng tôi đang theo dõi. Qatar là một trong những nguồn cung cấp helium lớn nhất. Canada và Mỹ cũng là những nhà cung cấp lớn”, chuyên gia Peter Hanbury của công ty Bain & Company’s Technology nhận định.

RỦI RO CHI PHÍ NĂNG LƯỢNG TĂNG CAO

Chi phí năng lượng tăng cũng có thể ảnh hưởng đến ngành công nghiệp bán dẫn. Đó là bởi một lượng lớn linh kiện bán dẫn, từ các bộ vi xử lý đồ họa của Nvidia đến các mặt hàng chip nhớ của Samsung và SK Hynix - những sản phẩm được thiết kế dùng cho các trung tâm dữ liệu đang đào tạo và vận hành các mô hình AI khổng lồ.

Các trung tâm dữ liệu tiêu tốn nhiều năng lượng này đang được xây dựng bởi các công ty công nghệ lớn của Mỹ từ Microsoft đến Amazon - những doanh nghiệp đang mua mua mạnh các loại chip AI.

Xung đột đã khiến giá dầu Brent tăng lên gần 120 USD/thùng trong phiên ngày thứ Hai tuần này, trước khi giảm về dưới ngưỡng 90 USD/thùng trong phiên ngày thứ Ba. Sự phụ thuộc cao của Mỹ vào dầu thô đồng nghĩa chi phí cao hơn đáng kể đối với các trung tâm dữ liệu AI - những cơ sở tiêu tốn năng lượng gấp 3-5 lần so với các trung tâm dữ liệu thông thường.

Điều này có thể làm tăng đáng kể tổng chi phí sở hữu (TCO) cho các doanh nghiệp đầu tư xây trung tâm dữ liệu, do đó đặt ra mối đe dọa đối với việc sử dụng cơ sở hạ tầng AI. Một cuộc chiến kéo dài ở Trung Đông vì thế có thể sẽ dẫn đến một sự suy giảm nhất định trong nhu cầu chip nhớ AI.

Samsung và SK Hynix là hai nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất. Nhu cầu và giá chip nhớ tăng cao trong cơn sốt AI đã thúc đẩy lợi nhuận mạnh mẽ tại cả Samsung và SK Hynix, dẫn tới xu hướng tăng giá mạnh mẽ của các cổ phiếu này trong 9 tháng qua.

Nhưng chi phí tăng và nguy cơ nhu cầu chip nhớ suy giảm do xung đột ở Trung Đông đang khiến các nhà đầu tư lo lắng. Điện chiếm khoảng một nửa chi phí vận hành của một trung tâm dữ liệu và khoảng một nửa lượng điện đó được sử dụng để cung cấp năng lượng cho bộ nhớ. Do đó, nếu giá bộ nhớ tiếp tục tăng do sự bất ổn của chuỗi cung ứng và chi phí vận hành do năng lượng cũng tăng, khách hàng vận hành các trung tâm dữ liệu có thể giảm cả đầu tư cơ bản và nhu cầu con chip.

Xung đột Mỹ - Iran gây ra cú gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất lịch sử

17:15, 10/03/2026

Xung đột Mỹ - Iran gây ra cú gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất lịch sử

Trung Quốc có thể chống chọi cú sốc giá dầu tốt hơn các quốc gia khác

22:23, 09/03/2026

Trung Quốc có thể chống chọi cú sốc giá dầu tốt hơn các quốc gia khác

Kinh tế Mỹ đối diện cú sốc giá dầu

15:00, 09/03/2026

Kinh tế Mỹ đối diện cú sốc giá dầu

Từ khóa:

bán dẫn chip thế giới Trung Đông

Chủ đề:

Xung đột ở Iran

Đọc thêm

Mỹ đối mặt thách thức lớn nếu muốn hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Mỹ đối mặt thách thức lớn nếu muốn hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Theo ông Dan Caine, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét các phương án để hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz một cách an toàn, trong bối cảnh chiến sự với Iran diễn biến quyết liệt...

Nga có thể hưởng lợi từ giá dầu tăng giữa xung đột ở Trung Đông

Nga có thể hưởng lợi từ giá dầu tăng giữa xung đột ở Trung Đông

Giá dầu tăng cao trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đang mở ra cơ hội lớn cho Nga, một trong những quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới...

Châu Âu và châu Á tranh nhau mua LNG giữa khủng hoảng nguồn cung

Châu Âu và châu Á tranh nhau mua LNG giữa khủng hoảng nguồn cung

Giá LNG tăng mạnh tại châu Á và châu Âu do khủng hoảng nguồn cung từ Trung Đông...

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Theo phân tích của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dựa trên dữ liệu từ USAFacts, Hà Lan là thị trường nhập khẩu dầu Mỹ lớn nhất thế giới trong năm 2025, vượt cả các nền kinh tế lớn hơn như Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản...

Chứng khoán Mỹ chững lại trong lúc chờ báo cáo CPI, giá dầu thô sụt mạnh

Chứng khoán Mỹ chững lại trong lúc chờ báo cáo CPI, giá dầu thô sụt mạnh

Giá dầu thô giảm về vùng 80 - 90 USD/thùng dù chiến sự ở Trung Đông vẫn căng thẳng và Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ nói nhầm về việc tàu hải quân hộ tống tàu chở dầu...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Thế giới

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thị trường tăng trong nghi ngờ, thanh khoản giảm mạnh, khối ngoại tiếp tục gom

Chứng khoán

2

Triều Tiên đang từng bước nới lỏng du lịch với khách quốc tế

Du lịch

3

Vượt “sóng” biến động toàn cầu, xuất khẩu nông lâm thủy sản 2 tháng đầu năm tăng trên 17%

Thị trường

4

“Tôm hùm AI” khuấy động cuộc đua phát triển trợ lý số tại Trung Quốc

Kinh tế số

5

Mỹ đối mặt thách thức lớn nếu muốn hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy