Trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm: Hướng đi mới trong kỷ nguyên công nghiệp 5.0
Ngô Anh Văn
11/03/2026, 09:43
Hội thảo quốc tế EAI RAIDS 2026 về Trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm và Khoa học dữ liệu đã diễn ra ngày 10/3 tại Đại học Đông Á, Đà Nẵng, thu hút sự quan tâm của giới học thuật và các chuyên gia công nghệ trên toàn cầu, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng AI có trách nhiệm trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 5.0...
Đây
là hội thảo quốc tế lần thứ 2 về Trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm và Khoa học dữ
liệu được đồng chủ trì bởi Liên minh Châu Âu vì sự Đổi mới (EAI) phối hợp cùng Viện
Nghiên cứu quốc tế về Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu Đại học Đông Á (IAD).
Trong bối cảnh
công nghệ đang phát triển với tốc độ chóng mặt, việc đảm bảo rằng các hệ thống
trí tuệ nhân tạo hoạt động một cách minh bạch, công bằng và có trách nhiệm trở
thành một thách thức lớn. Hội thảo EAI RAIDS 2026 đã quy tụ 43 báo cáo chuyên
đề từ các chuyên gia hàng đầu đến từ Mỹ, Pháp, Israel, Trung Quốc và Việt Nam,
nhằm thảo luận về các nguyên tắc cốt lõi của Trí tuệ Nhân tạo có Trách nhiệm
(Responsible AI) và Khoa học Dữ liệu (Data Science).
Các phiên làm việc tập
trung vào việc phát triển các mô hình AI tiết kiệm tài nguyên, tác động xã hội
của AI, và các ứng dụng tiên tiến trong y tế, giáo dục, và sản xuất công
nghiệp.
Một trong những
điểm nhấn của hội thảo là sự hợp tác quốc tế giữa Viện Nghiên cứu quốc tế về
Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu Đại học Đông Á (IAD) và Gemtex-Ensait, Đại
học Lille, Pháp. Sự hợp tác này không chỉ thúc đẩy nghiên cứu mà còn tạo ra một
diễn đàn học thuật quốc tế, nơi các nhà nghiên cứu có thể trao đổi ý tưởng và
trình bày các kết quả nghiên cứu sáng tạo.
GS. Sebastien Thomassey từ Đại học
Lille nhấn mạnh rằng cách mạng Công nghiệp lần thứ năm không chỉ là sự phát
triển công nghệ mà còn là sự cộng tác hài hòa giữa con người và máy móc, nơi
công nghệ hỗ trợ và tăng cường sự sáng tạo của con người.
Chủ tịch Hội đồng
trường Đại học Đông Á Lương Minh Sâm, nhấn mạnh rằng việc đăng cai tổ chức EAI
RAIDS 2026 thể hiện quyết tâm của trường trong việc đóng góp vào cuộc đối thoại
toàn cầu về trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm. Đồng thời, lễ ký kết hợp tác giữa
Công ty Cổ phần Công nghệ VN168 và Đại học Đông Á đã mở ra nhiều cơ hội mới
trong nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng công nghệ AI trong các lĩnh vực như nông
nghiệp thông minh và quản lý tài nguyên thiên nhiên. Hội thảo cũng là dịp để
Đại học Đông Á khẳng định cam kết của mình trong việc thúc đẩy nghiên cứu và
hợp tác quốc tế.
Ông
Lương Minh Sâm cho rằng: “Việc đăng cai tổ chức EAI RAIDS 2026 thể hiện cam kết
mạnh mẽ của trường Đại học Đông Á trong việc tăng cường hợp tác học thuật quốc
tế và thúc đẩy nghiên cứu trong các công nghệ mới nổi, cũng như được đóng góp
vào cuộc đối thoại toàn cầu về trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm ngay tại thành
phố Đà Nẵng - một đô thị năng động và đang phát triển nhanh của miền Trung Việt
Nam”.
Các chuyên gia đã đưa ra nhiều khuyến nghị và đề xuất chính sách nhằm định
hướng cho sự phát triển bền vững của AI trong tương lai. Những thách thức về
quản trị dữ liệu, bảo vệ quyền riêng tư và thiên lệch thuật toán đòi hỏi sự hợp
tác liên ngành và đối thoại toàn cầu.
Hội thảo EAI RAIDS 2026 không chỉ là một
sự kiện khoa học mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một
tương lai nơi trí tuệ nhân tạo phục vụ con người một cách có trách nhiệm và bền
vững.
