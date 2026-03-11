Trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm: Hướng đi mới trong kỷ nguyên công nghiệp 5.0

Hội thảo quốc tế EAI RAIDS 2026 về Trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm và Khoa học dữ liệu đã diễn ra ngày 10/3 tại Đại học Đông Á, Đà Nẵng, thu hút sự quan tâm của giới học thuật và các chuyên gia công nghệ trên toàn cầu, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng AI có trách nhiệm trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 5.0...

Đây là hội thảo quốc tế lần thứ 2 về Trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm và Khoa học dữ liệu được đồng chủ trì bởi Liên minh Châu Âu vì sự Đổi mới (EAI) phối hợp cùng Viện Nghiên cứu quốc tế về Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu Đại học Đông Á (IAD).

Trong bối cảnh công nghệ đang phát triển với tốc độ chóng mặt, việc đảm bảo rằng các hệ thống trí tuệ nhân tạo hoạt động một cách minh bạch, công bằng và có trách nhiệm trở thành một thách thức lớn. Hội thảo EAI RAIDS 2026 đã quy tụ 43 báo cáo chuyên đề từ các chuyên gia hàng đầu đến từ Mỹ, Pháp, Israel, Trung Quốc và Việt Nam, nhằm thảo luận về các nguyên tắc cốt lõi của Trí tuệ Nhân tạo có Trách nhiệm (Responsible AI) và Khoa học Dữ liệu (Data Science).

Các phiên làm việc tập trung vào việc phát triển các mô hình AI tiết kiệm tài nguyên, tác động xã hội của AI, và các ứng dụng tiên tiến trong y tế, giáo dục, và sản xuất công nghiệp.

Các đại biểu, chuyên gia trong nước và quốc tế thảo luận các báo cáo chuyên đề tại Hội thảo.

Một trong những điểm nhấn của hội thảo là sự hợp tác quốc tế giữa Viện Nghiên cứu quốc tế về Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu Đại học Đông Á (IAD) và Gemtex-Ensait, Đại học Lille, Pháp. Sự hợp tác này không chỉ thúc đẩy nghiên cứu mà còn tạo ra một diễn đàn học thuật quốc tế, nơi các nhà nghiên cứu có thể trao đổi ý tưởng và trình bày các kết quả nghiên cứu sáng tạo.

GS. Sebastien Thomassey từ Đại học Lille nhấn mạnh rằng cách mạng Công nghiệp lần thứ năm không chỉ là sự phát triển công nghệ mà còn là sự cộng tác hài hòa giữa con người và máy móc, nơi công nghệ hỗ trợ và tăng cường sự sáng tạo của con người.

Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Đông Á Lương Minh Sâm, nhấn mạnh rằng việc đăng cai tổ chức EAI RAIDS 2026 thể hiện quyết tâm của trường trong việc đóng góp vào cuộc đối thoại toàn cầu về trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm. Đồng thời, lễ ký kết hợp tác giữa Công ty Cổ phần Công nghệ VN168 và Đại học Đông Á đã mở ra nhiều cơ hội mới trong nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng công nghệ AI trong các lĩnh vực như nông nghiệp thông minh và quản lý tài nguyên thiên nhiên. Hội thảo cũng là dịp để Đại học Đông Á khẳng định cam kết của mình trong việc thúc đẩy nghiên cứu và hợp tác quốc tế.

Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Đông Á Lương Minh Sâm, phát biểu tại Hội thảo.

Ông Lương Minh Sâm cho rằng: “Việc đăng cai tổ chức EAI RAIDS 2026 thể hiện cam kết mạnh mẽ của trường Đại học Đông Á trong việc tăng cường hợp tác học thuật quốc tế và thúc đẩy nghiên cứu trong các công nghệ mới nổi, cũng như được đóng góp vào cuộc đối thoại toàn cầu về trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm ngay tại thành phố Đà Nẵng - một đô thị năng động và đang phát triển nhanh của miền Trung Việt Nam”.

Các chuyên gia đã đưa ra nhiều khuyến nghị và đề xuất chính sách nhằm định hướng cho sự phát triển bền vững của AI trong tương lai. Những thách thức về quản trị dữ liệu, bảo vệ quyền riêng tư và thiên lệch thuật toán đòi hỏi sự hợp tác liên ngành và đối thoại toàn cầu.

Hội thảo EAI RAIDS 2026 không chỉ là một sự kiện khoa học mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một tương lai nơi trí tuệ nhân tạo phục vụ con người một cách có trách nhiệm và bền vững.