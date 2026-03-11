Thứ Tư, 11/03/2026

Trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm: Hướng đi mới trong kỷ nguyên công nghiệp 5.0

Ngô Anh Văn

11/03/2026, 09:43

Hội thảo quốc tế EAI RAIDS 2026 về Trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm và Khoa học dữ liệu đã diễn ra ngày 10/3 tại Đại học Đông Á, Đà Nẵng, thu hút sự quan tâm của giới học thuật và các chuyên gia công nghệ trên toàn cầu, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng AI có trách nhiệm trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 5.0...

Các diễn giả trình bày tham luận tại Hội thảo.quốc tế về Trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm và Khoa học dữ liệu - EAI RAIDS 2026.
Các diễn giả trình bày tham luận tại Hội thảo.quốc tế về Trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm và Khoa học dữ liệu - EAI RAIDS 2026.

Đây là hội thảo quốc tế lần thứ 2 về Trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm và Khoa học dữ liệu được đồng chủ trì bởi Liên minh Châu Âu vì sự Đổi mới (EAI) phối hợp cùng Viện Nghiên cứu quốc tế về Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu Đại học Đông Á (IAD).

Trong bối cảnh công nghệ đang phát triển với tốc độ chóng mặt, việc đảm bảo rằng các hệ thống trí tuệ nhân tạo hoạt động một cách minh bạch, công bằng và có trách nhiệm trở thành một thách thức lớn. Hội thảo EAI RAIDS 2026 đã quy tụ 43 báo cáo chuyên đề từ các chuyên gia hàng đầu đến từ Mỹ, Pháp, Israel, Trung Quốc và Việt Nam, nhằm thảo luận về các nguyên tắc cốt lõi của Trí tuệ Nhân tạo có Trách nhiệm (Responsible AI) và Khoa học Dữ liệu (Data Science).

Các phiên làm việc tập trung vào việc phát triển các mô hình AI tiết kiệm tài nguyên, tác động xã hội của AI, và các ứng dụng tiên tiến trong y tế, giáo dục, và sản xuất công nghiệp.

Các đại biểu, chuyên gia trong nước và quốc tế thảo luận các báo cáo  chuyên đề tại Hội thảo.
Các đại biểu, chuyên gia trong nước và quốc tế thảo luận các báo cáo  chuyên đề tại Hội thảo.

Một trong những điểm nhấn của hội thảo là sự hợp tác quốc tế giữa Viện Nghiên cứu quốc tế về Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu Đại học Đông Á (IAD) và Gemtex-Ensait, Đại học Lille, Pháp. Sự hợp tác này không chỉ thúc đẩy nghiên cứu mà còn tạo ra một diễn đàn học thuật quốc tế, nơi các nhà nghiên cứu có thể trao đổi ý tưởng và trình bày các kết quả nghiên cứu sáng tạo.

GS. Sebastien Thomassey từ Đại học Lille nhấn mạnh rằng cách mạng Công nghiệp lần thứ năm không chỉ là sự phát triển công nghệ mà còn là sự cộng tác hài hòa giữa con người và máy móc, nơi công nghệ hỗ trợ và tăng cường sự sáng tạo của con người.

Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Đông Á Lương Minh Sâm, nhấn mạnh rằng việc đăng cai tổ chức EAI RAIDS 2026 thể hiện quyết tâm của trường trong việc đóng góp vào cuộc đối thoại toàn cầu về trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm. Đồng thời, lễ ký kết hợp tác giữa Công ty Cổ phần Công nghệ VN168 và Đại học Đông Á đã mở ra nhiều cơ hội mới trong nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng công nghệ AI trong các lĩnh vực như nông nghiệp thông minh và quản lý tài nguyên thiên nhiên. Hội thảo cũng là dịp để Đại học Đông Á khẳng định cam kết của mình trong việc thúc đẩy nghiên cứu và hợp tác quốc tế.

Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Đông Á Lương Minh Sâm, phát biểu tại Hội thảo.
Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Đông Á Lương Minh Sâm, phát biểu tại Hội thảo.

Ông Lương Minh Sâm cho rằng: “Việc đăng cai tổ chức EAI RAIDS 2026 thể hiện cam kết mạnh mẽ của trường Đại học Đông Á trong việc tăng cường hợp tác học thuật quốc tế và thúc đẩy nghiên cứu trong các công nghệ mới nổi, cũng như được đóng góp vào cuộc đối thoại toàn cầu về trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm ngay tại thành phố Đà Nẵng - một đô thị năng động và đang phát triển nhanh của miền Trung Việt Nam”.

Các chuyên gia đã đưa ra nhiều khuyến nghị và đề xuất chính sách nhằm định hướng cho sự phát triển bền vững của AI trong tương lai. Những thách thức về quản trị dữ liệu, bảo vệ quyền riêng tư và thiên lệch thuật toán đòi hỏi sự hợp tác liên ngành và đối thoại toàn cầu.

Hội thảo EAI RAIDS 2026 không chỉ là một sự kiện khoa học mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một tương lai nơi trí tuệ nhân tạo phục vụ con người một cách có trách nhiệm và bền vững.

Từ khóa:

AI blockchain Đà Nẵng trí tuệ nhân tạo

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy