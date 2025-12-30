Xuất khẩu khí đốt Nga sang Trung Quốc tăng mạnh

Tuy nhiên, sự gia tăng xuất khẩu khí đốt Nga sang Trung Quốc mới chỉ bù đắp được một phần nhỏ sự sụt giảm doanh thu từ thị trường châu Âu...

Xuất khẩu khí đốt Nga qua đường ống sang Trung Quốc có thể ghi nhận mức tăng mạnh trong năm nay, trong bối cảnh Moscow nỗ lực cách củng cố mối quan hệ với quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới.

Theo tiết lộ của nguồn thạo tin với hãng tin Reuters, xuất khẩu khí đốt Nga theo đường ống sang thị trường Trung Quốc được dự báo đạt mức tăng trưởng khoảng 25% trong năm nay.

Kể từ khi chiến tranh Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022, Nga đã để mất hầu hết thị phần năng lượng tại châu Âu, khu vực vốn là thị trường xuất khẩu dầu khí lớn nhất của nước này.

Để bù đắp cho sự mất mát thị trường đó, Nga chuyển hướng sang cung cấp năng lượng hóa thạch nhiều hơn cho khu vực châu Á, với Trung Quốc và Ấn Độ là hai thị trường trọng điểm. Từ 2022 đến nay, phần lớn dầu thô xuất khẩu của Nga có đích đến là hai quốc gia tỷ dân.

Tuy nhiên, việc chuyển hướng dòng chảy khí đốt sang phía Đông đã gặp nhiều khó khăn hơn, và các cuộc đàm phán để đưa thêm khí đốt của Nga vào Trung Quốc mới đạt được kết quả khiêm tốn. Bởi vậy, sự gia tăng xuất khẩu khí đốt Nga sang Trung Quốc mới chỉ bù đắp được một phần nhỏ sự sụt giảm doanh thu từ thị trường khí đốt châu Âu.

Gazprom, tập đoàn năng lượng khổng lồ của Nga, dự kiến rằng xuất khẩu khí đốt sang Trung Quốc qua đường ống Power of Siberia sẽ đạt khoảng 38,6-38,7 tỷ mét khối trong năm nay, tăng từ 31 tỷ mét khối vào năm 2024 và vượt qua công suất hàng năm dự kiến của đường ống là 38 tỷ mét khối - nguồn tin đề nghị không tiết lộ danh tính cho biết.

Trong chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc vào tháng 9/2025, hai nước đã đồng ý tăng khối lượng khí đốt vận chuyển hàng năm qua đường ống này thêm 6 tỷ mét khối lên 44 tỷ mét khối.

Ngoài ra, Nga và Trung Quốc đã nhất trí xây dựng thêm Power of Siberia 2, đường ống với mục tiêu sẽ cung cấp thêm cho Trung Quốc 50 tỷ mét khối khí đốt của Nga mỗi năm qua Mông Cổ từ các mỏ ở Bắc Cực. Tuy nhiên, trở ngại chính để thực hiện dự án này là hai bên vẫn chưa chốt được mức giá khí đốt.

Trung Quốc cũng đã đồng ý tăng lượng khí đốt Nga mà nước này mua qua đường ống chạy từ đảo Sakhalin ở Viễn Đông lên 12 tỷ mét khối mỗi năm từ mức 10 tỷ mét khối đã thỏa thuận trước đó. Theo dự kiến, tuyến đường ống dẫn khí đốt này sẽ đi vào hoạt động từ năm 2027.

Bộ Kinh tế Nga ước tính rằng doanh thu từ xuất khẩu khí đốt sang Trung Quốc sẽ thấp hơn 30%-40% so với giá trị xuất khẩu sang châu Âu trong giai đoạn 2025-2028.

Tuyến đường ống duy nhất hiện đang hoạt động để cung cấp khí đốt của Nga sang châu Âu là TurkStream chạy ngầm dưới Biển Đen. Dòng chảy khí đốt Nga đi qua Ukraine để sang châu Âu - vốn đạt khoảng 12-15 tỷ mét khối trong những năm gần đây - đã dừng lại từ đầu năm nay do Moscow và Kiev không thể gia hạn thỏa thuận trung chuyển khí đốt.

Theo dữ liệu từ Bộ Tài chính Nga, xuất khẩu khí đốt đã mang về khoảng 420 tỷ rúp, tương đương 5,28 tỷ USD, cho ngân sách nhà nước trong 11 tháng đầu năm nay.

Theo dự báo của bộ này, xuất khẩu khí đốt sẽ đóng góp khoảng 470 tỷ rúp vào quốc khố trong năm nay, giảm 71% so với mức kỷ lục 1,63 nghìn tỷ rúp của năm 2022 - năm mà giá khí đốt tại thị trường châu Âu tăng dữ dội - và giảm từ mức 490 tỷ rúp của năm 2024.