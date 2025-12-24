An cư hay tận hưởng? Người trẻ đang chọn cách sống nào tại đô thị vệ tinh TP. HCM

Sở hữu nhà ở từ lâu được xem là cột mốc quan trọng của người trưởng thành. Tuy nhiên, tại TP. HCM, nơi giá bất động sản trung tâm liên tục neo cao, người trẻ đang đứng trước một lựa chọn không hề đơn giản: cố gắng bám trụ khu vực lõi đô thị hay dịch chuyển ra các khu vực vệ tinh để đổi lấy chất lượng sống tốt hơn.

Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, giá căn hộ tại khu vực trung tâm TP. HCM đã vượt xa tốc độ tăng thu nhập trung bình của người trẻ trong nhiều năm liền. Điều này khiến việc mua nhà ở trung tâm trở thành áp lực tài chính dài hạn, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và khả năng tích lũy.

Trong khi đó, các đô thị vệ tinh lại đang nổi lên như một lựa chọn thay thế thực tế. Khác với hình dung trước đây về vùng ven thiếu tiện ích, nhiều khu vực ngoại thành và giáp ranh TP. HCM hiện nay được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng, dịch vụ và quy hoạch đô thị bài bản. Hệ thống đường vành đai, cao tốc liên vùng và các trục giao thông hướng tâm giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển.

Với người trẻ, sự dịch chuyển này không chỉ là quyết định tài chính, mà còn là lựa chọn phong cách sống. Thay vì sống trong không gian chật hẹp, thiếu mảng xanh và áp lực giao thông, họ ưu tiên những khu vực có mật độ xây dựng thấp hơn, nhiều tiện ích nội khu và môi trường sống dễ chịu hơn cho sức khỏe.

Một điểm đáng chú ý là tư duy “an cư hay tận hưởng” đang dần được thay thế bằng khái niệm “an cư để tận hưởng”. Người trẻ không còn chấp nhận đánh đổi toàn bộ trải nghiệm sống để sở hữu một căn nhà. Ngược lại, họ tìm kiếm những nơi ở cho phép cân bằng giữa công việc, gia đình và đời sống cá nhân, ngay cả khi phải di chuyển xa trung tâm hơn trước.

Thực tế cho thấy, khi hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, khoảng cách địa lý không còn là rào cản lớn. Thời gian di chuyển được tối ưu đồng nghĩa với việc người trẻ có thêm thời gian cho bản thân, gia đình và các hoạt động nâng cao chất lượng sống. Đây chính là lý do các đô thị vệ tinh ngày càng thu hút nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là những người mua nhà lần đầu.

Trong bức tranh phát triển các khu đô thị vệ tinh phía Tây TP. HCM, The Win City là một dự án đáng chú ý nhờ vị trí tại trục Trần Văn Giàu nối dài, khu vực đang được hưởng lợi trực tiếp từ quá trình mở rộng hạ tầng liên vùng. Theo quy hoạch giao thông, tuyến Vành đai 3 cùng các cao tốc hướng tâm như TP. HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận hay Bến Lức – Long Thành sẽ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ khu Tây vào trung tâm TP. HCM và các tỉnh kinh tế trọng điểm phía Nam. Sự cải thiện về kết nối giúp khu vực này từng bước thoát khỏi hình ảnh “vùng ven xa trung tâm”, chuyển sang vai trò mới trong cấu trúc đô thị mở rộng của thành phố.

Từ góc độ quy hoạch, The Win City được phát triển theo mô hình khu đô thị tích hợp, hướng tới việc đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt cơ bản trong cùng một không gian sống. Cách tiếp cận này phù hợp với xu hướng của người trẻ và gia đình trẻ – những nhóm cư dân ưu tiên sự tiện lợi, khả năng tiếp cận dịch vụ nhanh chóng và môi trường sống có tính cộng đồng cao. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào khu vực trung tâm, cư dân có thể tận dụng hệ thống tiện ích nội khu để làm việc, rèn luyện sức khỏe và giải trí, qua đó hình thành một nhịp sống cân bằng hơn giữa công việc và đời sống cá nhân.