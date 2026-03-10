Giá vàng “thoát hiểm” nhờ đồng USD giảm, SPDR Gold Trust vẫn bán ròng

Giá vàng thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai (9/3) trong trạng thái giảm, nhưng đạt mức cao hơn nhiều so với mức đáy của phiên. USD quay đầu sau khi tăng mạnh, còn giá dầu xuống thang sau khi chạm mốc 120 USD/thùng...

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust có thêm một phiên bán ròng sau khi đã ồ ạt xả hàng trong tuần trước.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 37 USD/oz so với mức chốt của tuần trước, tương đương giảm 0,72%, chốt ở mức 5.137 USD/oz.

Giá bạc giao ngay tăng 2,55 USD/oz, tương đương tăng 3%, chốt ở mức 87,14 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 4 giảm 1,1%, chốt ở mức 5.103,7 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giảm sâu dưới mốc 5.100 USD/oz do áp lực từ đà tăng mạnh của đồng USD.

Trong khi đó, USD tăng giá do giới đầu tư cho rằng việc giá dầu thô tăng dữ dội, có lúc đạt gần 120 USD/thùng - mức cao nhất kể từ năm 2022 - có thể đẩy áp lực lạm phát ở Mỹ tăng, làm suy giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong năm nay.

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đang cân nhắc giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz, đồng USD cũng giảm giá theo, mở đường cho giá vàng hồi phục. Lúc đóng cửa, giá dầu Brent giao sau tại London còn dưới 99 USD/thùng, tăng gần 7% so với mức chốt của tuần trước.

Chỉ số Dollar Index đóng cửa ở mức 98,73 điểm, giảm 0,26% so với mức chốt của tuần trước.

Ngoài ra, theo nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của trang Kitco Metals, rủi ro xung đột ở Trung Đông kéo dài cũng khuyến khích nhu cầu nắm giữ vàng để phòng ngừa rủi ro. Nhu cầu này tạo ra một lực đỡ quan trọng cho giá vàng.

Tuy nhiên, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng thêm 2,3 tấn vàng trong phiên đầu tuần, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.070,7 tấn vàng. Tuần trước, quỹ đã bán ròng 28 tấn vàng.

Từ khi xung đột quân sự nổ ra giữa Mỹ và Iran, vàng dường như không phát huy tốt vai trò kênh đầu tư an toàn. Thay vào đó, giá vàng đang chịu sự chi phối nhiều hơn từ yếu tố tỷ giá đồng USD và triển vọng lãi suất Fed. Mức độ giằng co mạnh của giá vàng trong hơn 1 tuần qua phản ánh tâm lý có phần bấp bênh của nhà đầu tư trên thị trường kim loại quý, nhưng giới phân tích cho rằng xu hướng tăng dài hạn của vàng vẫn còn.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Tuần này, ngoài các tin tức chiến sự, nhà đầu tư trên thị trường vàng sẽ dành sự quan tâm lớn cho các số liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, bao gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 theo dự kiến sẽ được công bố vào ngày thứ Tư và chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) vào ngày thứ Sáu. Trong đó, PCE là thước đo lạm phát chủ chốt của Fed.

“Nếu các báo cáo lạm phát công bố trong tuần này mang tới những con số nóng hơn so với dự báo, Fed sẽ bị đặt vào một tình thế khó giảm lãi suất. Như vậy, giá vàng có thể giảm sâu hơn”, ông Wyckoff nhận định.

Cuộc họp chính sách tiền tệ sắp tới của Fed sẽ diễn ra vào ngày 17-18/3, và thị trường đang dự báo ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới sẽ giữ nguyên lãi suất trong lần họp này.

Giá vàng và giá bạc cùng tăng khi thị trường khởi động phiên giao dịch tại châu Á sáng nay (10/3).

Lúc 6h20 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng gần 13 USD/oz so với mức chốt phiên Mỹ, tương đương tăng 0,25%, giao dịch ở mức gần 5.150 USD/oz.

Giá bạc giao ngay tăng hơn 1%, giao dịch ở mức hơn 88 USD/oz.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 163,3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.041 đồng (mua vào) và 26.311 đồng (bán ra), tăng 42 đồng ở chiều mua vào và tăng 2 đồng ở chiều bán ra so với sáng qua.