Giá vàng “thoát hiểm” nhờ đồng USD giảm, SPDR Gold Trust vẫn bán ròng
Điệp Vũ
10/03/2026, 06:51
Giá vàng thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai (9/3) trong trạng thái giảm, nhưng đạt mức cao hơn nhiều so với mức đáy của phiên. USD quay đầu sau khi tăng mạnh, còn giá dầu xuống thang sau khi chạm mốc 120 USD/thùng...
Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust có thêm một phiên bán ròng sau khi đã ồ ạt xả hàng trong tuần trước.
Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 37 USD/oz so với mức chốt của tuần trước, tương đương giảm 0,72%, chốt ở mức 5.137 USD/oz.
Giá bạc giao ngay tăng 2,55 USD/oz, tương đương tăng 3%, chốt ở mức 87,14 USD/oz.
Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 4 giảm 1,1%, chốt ở mức 5.103,7 USD/oz.
Trong phiên, có lúc giá vàng giảm sâu dưới mốc 5.100 USD/oz do áp lực từ đà tăng mạnh của đồng USD.
Trong khi đó, USD tăng giá do giới đầu tư cho rằng việc giá dầu thô tăng dữ dội, có lúc đạt gần 120 USD/thùng - mức cao nhất kể từ năm 2022 - có thể đẩy áp lực lạm phát ở Mỹ tăng, làm suy giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong năm nay.
Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đang cân nhắc giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz, đồng USD cũng giảm giá theo, mở đường cho giá vàng hồi phục. Lúc đóng cửa, giá dầu Brent giao sau tại London còn dưới 99 USD/thùng, tăng gần 7% so với mức chốt của tuần trước.
Chỉ số Dollar Index đóng cửa ở mức 98,73 điểm, giảm 0,26% so với mức chốt của tuần trước.
Ngoài ra, theo nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của trang Kitco Metals, rủi ro xung đột ở Trung Đông kéo dài cũng khuyến khích nhu cầu nắm giữ vàng để phòng ngừa rủi ro. Nhu cầu này tạo ra một lực đỡ quan trọng cho giá vàng.
Tuy nhiên, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng thêm 2,3 tấn vàng trong phiên đầu tuần, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.070,7 tấn vàng. Tuần trước, quỹ đã bán ròng 28 tấn vàng.
Từ khi xung đột quân sự nổ ra giữa Mỹ và Iran, vàng dường như không phát huy tốt vai trò kênh đầu tư an toàn. Thay vào đó, giá vàng đang chịu sự chi phối nhiều hơn từ yếu tố tỷ giá đồng USD và triển vọng lãi suất Fed. Mức độ giằng co mạnh của giá vàng trong hơn 1 tuần qua phản ánh tâm lý có phần bấp bênh của nhà đầu tư trên thị trường kim loại quý, nhưng giới phân tích cho rằng xu hướng tăng dài hạn của vàng vẫn còn.
Tuần này, ngoài các tin tức chiến sự, nhà đầu tư trên thị trường vàng sẽ dành sự quan tâm lớn cho các số liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, bao gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 theo dự kiến sẽ được công bố vào ngày thứ Tư và chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) vào ngày thứ Sáu. Trong đó, PCE là thước đo lạm phát chủ chốt của Fed.
“Nếu các báo cáo lạm phát công bố trong tuần này mang tới những con số nóng hơn so với dự báo, Fed sẽ bị đặt vào một tình thế khó giảm lãi suất. Như vậy, giá vàng có thể giảm sâu hơn”, ông Wyckoff nhận định.
Cuộc họp chính sách tiền tệ sắp tới của Fed sẽ diễn ra vào ngày 17-18/3, và thị trường đang dự báo ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới sẽ giữ nguyên lãi suất trong lần họp này.
Giá vàng và giá bạc cùng tăng khi thị trường khởi động phiên giao dịch tại châu Á sáng nay (10/3).
Lúc 6h20 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng gần 13 USD/oz so với mức chốt phiên Mỹ, tương đương tăng 0,25%, giao dịch ở mức gần 5.150 USD/oz.
Giá bạc giao ngay tăng hơn 1%, giao dịch ở mức hơn 88 USD/oz.
Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 163,3 triệu đồng/lượng.
Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.041 đồng (mua vào) và 26.311 đồng (bán ra), tăng 42 đồng ở chiều mua vào và tăng 2 đồng ở chiều bán ra so với sáng qua.
Xung đột quân sự ở Trung Đông khiến triển vọng Fed hạ lãi suất trở nên mờ mịt
18:29, 09/03/2026
Giá vàng có "thủng" mốc 5.000 USD/oz khi dầu vượt 100 USD/thùng?
07:20, 09/03/2026
Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo trong tuần đầu xung đột tại Iran
Trung Quốc có thể chống chọi cú sốc giá dầu tốt hơn các quốc gia khác
Giá dầu tăng vọt trong cuộc xung đột quân sự ở Trung Đông đang đặt nền kinh tế toàn cầu vào tình thế rủi ro, nhưng Trung Quốc dường như đang ở vị thế để chống chịu cú sốc này tốt hơn so với nhiều quốc gia khác...
Xung đột quân sự ở Trung Đông khiến triển vọng Fed hạ lãi suất trở nên mờ mịt
Cho tới gần đây, nhiều nhà đầu tư vẫn kỳ vọng rằng Fed sẽ thực hiện ít nhất hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay...
10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc
Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, phụ thuộc lớn vào nguồn cung từ Nga, Saudi Arabia và Iran...
Giá dầu lùi về vùng 100 USD/thùng sau tin G7, chứng khoán châu Á thoát đáy
Giá dầu thế giới đã thu hẹp mức tăng trong chiều nay (9/3), sau khi có tin nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) trong đó có Mỹ, lên kế hoạch thảo luận về phối hợp xả dự trữ dầu lửa chiến lược...
Nhà đầu tư quốc tế tìm cơ hội tại Venezuela
Hàng chục nhà đầu tư Mỹ và quốc tế dự kiến tới Venezuela để thăm dò cơ hội đầu tư trong bối cảnh quốc gia này đang trải qua những thay đổi nhanh chóng sau khi cựu Tổng thống Nicolas Maduro bị Mỹ bắt giữ...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: