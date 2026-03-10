TP. Hồ Chí Minh: Chưa quyết định cụ thể về phương án sử dụng khu đất 268 Lý Thường Kiệt của Trường Đại học Bách Khoa

Đến nay, TP. Hồ Chí Minh chưa có quyết định cụ thể về phương án sử dụng khu đất; chưa có chủ trương giao khu đất Trường Đại học Bách Khoa số 268 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng cho bất kỳ doanh nghiệp nào để thực hiện dự án bất động sản thương mại…

Trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng phát triển, việc di dời các cơ sở giáo dục ra khỏi khu vực nội đô đã trở thành một chủ đề nóng bỏng, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Gần đây, thông tin về việc di dời Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh khỏi địa chỉ 268 Lý Thường Kiệt đã gây xôn xao dư luận. Đây không chỉ là một quyết định mang tính chiến lược của Thành phố mà còn là một phần trong kế hoạch phát triển bền vững, giảm áp lực giao thông và dân số tại khu vực trung tâm.

Chiều 9/3, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh đã thông tin về vấn đề này. Theo đó, chủ trương di dời Trường Đại học Bách Khoa không phải là một ý tưởng mới. Trong quá trình phát triển hệ thống Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, đã có định hướng tập trung các cơ sở đào tạo về Khu đô thị Đại học Quốc gia nhằm hình thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học quy mô lớn, hiện đại. Tuy nhiên, việc triển khai chủ trương này trước đây gặp nhiều khó khăn do điều kiện quỹ đất và hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu. Đến nay, với quỹ đất gần 40 ha tại Khu đô thị Đại học Quốc gia và hạ tầng đã được đầu tư đồng bộ, việc di dời trở nên khả thi hơn bao giờ hết.

Ngày 25/2 vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Kết luận số 316-KL/TU về chủ trương nghiên cứu xây dựng đề án di dời và mở rộng các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở đào tạo nghề và một số cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành.

Mục tiêu của chủ trương này nhằm từng bước giảm áp lực giao thông và dân số tại khu vực trung tâm Thành phố; hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực tập trung nhiều cơ sở đào tạo; tổ chức lại không gian đô thị theo hướng hợp lý, bền vững và phát triển các khu đô thị đại học quy mô lớn, hiện đại. Vì vậy, việc nghiên cứu di dời cơ sở Trường Đại học Bách Khoa là một nội dung cụ thể trong việc triển khai chủ trương chung của Thành ủy, không phải là quyết định riêng lẻ đối với một cơ sở giáo dục.

Theo quy định hiện hành, việc điều chỉnh, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục đại học quy mô lớn, đặc biệt là các đơn vị thuộc hệ thống đại học quốc gia, thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Do đó, trong nội dung kết luận của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cũng nêu rõ việc thực hiện nghiên cứu, đề xuất phương án phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung của TP. Hồ Chí Minh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Do đó, các cơ quan của Thành phố hiện nay chỉ đang xem xét đề xuất của Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Đại học Bách Khoa về thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng đề án và phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo đúng quy định.

Đến nay, TP. Hồ Chí Minh chưa có quyết định cụ thể về phương án sử dụng khu đất; chưa có chủ trương giao khu đất này cho bất kỳ doanh nghiệp nào để thực hiện dự án bất động sản thương mại.

Mọi phương án sử dụng đất trong thời gian tới đều phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, tuân thủ quy định pháp luật và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Theo phân công của UBND Thành phố, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu, hoàn thiện đề án. Đồng thời phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và các cơ quan Trung ương để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Trong bối cảnh hiện nay, việc di dời Trường Đại học Bách Khoa không chỉ là một quyết định mang tính chiến lược mà còn là một bước đi cần thiết để đáp ứng nhu cầu phát triển của Thành phố. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, hy vọng rằng quá trình di dời sẽ diễn ra suôn sẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển bền vững cho TP. Hồ Chí Minh.