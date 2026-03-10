Mục tiêu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026

Chiều ngày 9/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng chủ trì phiên họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo của Bộ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Tại phiên họp, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Văn Long cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang triển khai khối lượng lớn nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 57/NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời, đạt một số kết quả bước đầu trong xây dựng cơ sở dữ liệu và hoàn thiện thể chế.

CÓ DỮ LIỆU KHOẢNG 64 TRIỆU THỬA ĐẤT

Cụ thể, trong lĩnh vực dữ liệu, Bộ được giao xây dựng 12 cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành. Chủ động triển khai, Bộ đã khảo sát và phân loại 25 cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành. Để thực hiện nhiệm vụ này, Bộ đã ban hành quy định kỹ thuật cho 19 cơ sở dữ liệu, đồng thời, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, giải pháp và mô hình dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu dùng chung của Bộ.

Đến ngày 8/3, việc xây dựng và kết nối dữ liệu đạt một số kết quả bước đầu với 4 hệ thống thông tin đã được đưa vào khai thác, 21 cơ sở dữ liệu đã được xây dựng, bước đầu đáp ứng tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Trong số 12 cơ sở dữ liệu, đã có 2 cơ sở dữ liệu kết nối, đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia C12, gồm cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng chủ trì phiên họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo của Bộ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06. Ảnh:Khương Trung.

Ngoài ra, 2 cơ sở dữ liệu khác đã kết nối, đồng bộ trên môi trường thử nghiệm, gồm cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (Vnfishbase) và cơ sở dữ liệu nuôi trồng thủy sản, hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm đánh giá. Song song với việc xây dựng hệ thống dữ liệu, Bộ cũng tập trung hoàn thiện thể chế nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong phát triển khoa học, công nghệ.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng chia sẻ: theo số liệu tổng hợp, hiện nay cả nước có hơn 100 triệu thửa đất, nhưng dữ liệu hiện có mới khoảng 64 triệu thửa.

Trong khi đó, các hoạt động như chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, tái định cư, thống kê và kiểm kê đất đai vẫn diễn ra hằng ngày. Nếu dữ liệu không đầy đủ sẽ gây nhiều khó khăn cho việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, cần tiếp tục triển khai quyết liệt việc hoàn thiện dữ liệu đất đai. Trong trường hợp cần thiết có thể phối hợp với lực lượng công an xã để hỗ trợ rà soát dữ liệu.

Theo ông Hùng, nếu dữ liệu không được xây dựng nghiêm túc sẽ rất khó hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số theo Nghị quyết 57. Ông Hùng cũng nhấn mạnh các nhiệm vụ cần xác định rõ mốc thời gian thực hiện.

TIẾP TỤC TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ THEO KẾ HOẠCH 90 NGÀY LÀM GIÀU, LÀM SẠCH DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Đức Thắng đánh giá Ban chỉ đạo đã hoàn thành một số công việc quan trọng, bước đầu tạo nền tảng để tiếp tục triển khai các nhiệm vụ lớn trong thời gian tới. Nếu các nội dung Ban chỉ đạo đề ra được triển khai đầy đủ và đưa vào ứng dụng hiệu quả sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho các đơn vị, cho ngành và rộng hơn là cho đất nước. “Điều quan trọng trước hết là thống nhất nhận thức về sự cần thiết và tính tất yếu của việc triển khai Nghị quyết 57 và Đề án 06”, Bộ trưởng nêu rõ.

Ngành nông nghiệp và môi trường đang quản lý phần lớn các nguồn lực quan trọng của đất nước. Theo Bộ trưởng “nếu có cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính sách phù hợp và thủ tục hành chính thông thoáng thì việc khai thác các nguồn lực này có thể đóng góp rất lớn cho tăng trưởng kinh tế, thậm chí góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước”.

Bộ sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch 90 ngày đã đề ra. Ảnh minh họa

Các đơn vị đang định hướng xây dựng 12- 13 cơ sở dữ liệu, với mục tiêu đến ngày 25/3 hoàn thành kết nối hệ thống. Tuy nhiên, Bộ trưởng nhấn mạnh rằng đây là kết nối hệ thống, chưa phải hoàn thành toàn bộ dữ liệu bởi cơ sở dữ liệu luôn phải cập nhật và làm sạch liên tục. Trong đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là cơ sở dữ liệu đất đai.

Bộ trưởng cho biết việc triển khai cơ sở dữ liệu đất đai đã kéo dài, với nhiều phần mềm khác nhau. Riêng phần mềm phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp đã có ít nhất 4 hệ thống lớn, ngoài ra còn nhiều phần mềm do địa phương hoặc đơn vị tự phát triển, khiến việc tích hợp dữ liệu gặp nhiều khó khăn.

Trước đây, việc đo đạc, cấp sổ đất cho người dân đã được thực hiện nhưng không đưa vào một hệ thống dữ liệu thống nhất, vì vậy, khi cần thống kê số lượng thửa đất thì không cơ quan nào có thể trả lời chính xác.

Khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công an triển khai chiến dịch 90 ngày, các đơn vị đã tổng hợp được khoảng 62 - 64 triệu thửa đất, chủ yếu là các thửa đất đã được cấp sổ đỏ. Phần còn lại là các thửa đất chưa được cấp sổ, muốn cấp sổ phải đo vẽ lại.

Theo Bộ trưởng, việc rà soát dữ liệu để kết nối với Bộ Công an là khối lượng công việc rất lớn. Bộ sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch 90 ngày đã đề ra.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết dự kiến trong tuần này hoặc đầu tuần sau, Bộ sẽ mời Thứ trưởng Bộ Công an phụ trách lĩnh vực này cùng các đơn vị liên quan họp để thống nhất triển khai, mục tiêu trong năm 2026 sẽ hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai.