The Global City - Khi chuẩn quốc tế giao thoa nghệ thuật và phong cách sống toàn cầu
Tuấn Sơn
10/03/2026, 09:45
Báo cáo JLL Global Consumer Experience Survey 2025 cho thấy xu hướng rõ rệt trong cách con người lựa chọn môi trường sống và điểm đến đô thị hiện đại: 73% người được khảo sát ưu tiên các “multi-purpose destinations”, những không gian tích hợp đa chức năng trải nghiệm, trong khi 72% kỳ vọng các dự án đô thị phải đóng góp tích cực cho cộng đồng địa phương. Điều này phản ánh sự dịch chuyển từ tư duy bất động sản thuần tiện ích sang các môi trường sống đề cao kết nối xã hội và giá trị cộng đồng.
Song song đó, nghiên cứu từ Urban Land Institute (ULI) chỉ ra rằng những dự án tích hợp không gian nghệ thuật công cộng ghi nhận mức độ tương tác cư dân cao hơn khoảng 40%, nhờ khả năng tạo điểm gặp gỡ tự nhiên và kích hoạt trải nghiệm xã hội trong không gian đô thị.
Đó là lý do, điểm chung của các khu đô thị chuẩn quốc tế không chỉ nằm ở quy mô hay mức độ đầu tư, mà còn ở triết lý phát triển bền vững: Đặt con người vào trung tâm của mọi trải nghiệm. Quy hoạch thân thiện với người đi bộ, kiến trúc có chiều sâu, cảnh quan mang tính biểu tượng, đưa nghệ thuật vào đời sống trải nghiệm hàng ngày, giúp tăng tương tác cộng đồng.
TRIẾT LÝ “ALL-IN-ONE” QUY CHUẨN QUỐC TẾ VÀ SỰ KẾ THỪA TỪ NHỮNG HÌNH MẪU BIỂU TƯỢNG
Tại Singapore, quy hoạch tích hợp đã nâng Marina Bay Sands vượt khỏi vai trò một trung tâm tài chính đơn thuần, để trở thành sân khấu nghệ thuật trình diễn và lễ hội tầm vóc toàn cầu.
Trong khi đó, Roppongi Hills ở Tokyo được xem là hình mẫu kinh điển của mô hình “thành phố trong lòng thành phố” – nơi bảo tàng, không gian sáng tạo, quảng trường công cộng và khối thương mại cao tầng được lồng ghép trong một cấu trúc quy hoạch liền mạch. Chính sự tích hợp này đã tạo nên lực hút văn hóa bền vững, định danh khu vực như một biểu tượng sáng tạo của thủ đô Nhật Bản.
Cả hai minh chứng rằng, khi quy hoạch vượt lên chức năng thuần túy và hướng đến trải nghiệm đa tầng, đô thị không chỉ là nơi để sống và làm việc, mà còn trở thành điểm đến mang giá trị biểu tượng và sức ảnh hưởng toàn cầu.
THE GLOBAL CITY: BIỂU TƯỢNG TRUNG TÂM, CHUẨN SỐNG TOÀN CẦU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
Nối tiếp các dự án biểu tượng toàn cầu, The Global City chính là khu đô thị chuẩn quốc tế được quy hoạch theo hướng tích hợp tại trung tâm TP.HCM. Phần thiết kế cảnh quan được đảm nhiệm bởi WATG, đơn vị có kinh nghiệm hơn 7 thập kỷ kiến tạo những công trình nghỉ dưỡng xa xỉ tại 160 quốc gia.
Sự cộng hưởng giữa tầm nhìn quy hoạch và tư duy thiết kế đẳng cấp đã tạo nên một hệ sinh thái cảnh quan đa tầng, đa lớp: Từ kênh đào nhạc nước biểu tượng dài nhất Đông Nam Á đến những dải công viên xanh và thảm cỏ trải rộng khắp toàn khu. Tất cả kiến tạo nên một không gian sống mang tính điểm đến, nơi thiên nhiên, nghệ thuật và nhịp sống đô thị giao thoa trong chuẩn mực toàn cầu.
Trên diện tích 117,4 ha, Nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế Masterise Homes đã tạo nên trải nghiệm chất sống “Đối thoại với thiên nhiên” với 450.000m2 cây xanh và mặt nước. Tất cả được quy hoạch theo triết lý “đô thị vị nhân sinh”, tạo điều kiện cho cư dân có thể tiếp cận mọi nhu cầu từ giáo dục, y tế đến giải trí cao cấp chỉ trong phạm vi từ 5 -15 phút di chuyển, giảm thiểu sự lệ thuộc vào phương tiện cá nhân và nâng cao chất lượng sống thực thụ.
Từ nền tảng tiện ích chuẩn mực toàn cầu, The Global City nhanh chóng trở thành tâm điểm văn hoá - nghệ thuật - thể thao của thành phố. Chỉ riêng năm 2025, khu đô thị đã đón hàng triệu lượt khách qua những sự kiện quy mô lớn như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai Concert, Soobin Concert, Quốc Thiên Concert, Ngày hội Nón Hồng, PPA Tour Asia…khẳng định vị thế một điểm đến biểu tượng tại TP.HCM.
Song hành với tầm nhìn quy hoạch là sự phân định rõ nét về bản sắc kiến trúc trong từng phân khu. Nếu Masteri Park Place là giao điểm năng lượng, nơi đón bình minh đẹp nhất toàn khu, thì Masteri Cosmo Central đại diện cho không gian cộng hưởng của cộng đồng toàn cầu năng động.
Lumière Midtown đề cao chuẩn sống tinh anh giữa tâm điểm phồn hoa, với kiến trúc New York hiện đại giao thoa cùng thiên nhiên nguyên bản. Trong khi đó, bán đảo Sola, biểu tượng Villa Compound duy nhất tại The Global City, sở hữu địa thế ba mặt giáp thuỷ, mở ra không gian riêng tư tuyệt đối và kết nối trực tiếp với thiên nhiên – một chuẩn mực sống khác biệt dành cho giới tinh hoa.
KHU ĐÔ THỊ PHỨC HỢP CHUẨN QUỐC TẾ SỞ HỮU HẠ TẦNG HIỆN HỮU, ĐỒNG BỘ
Bên cạnh hệ tiện ích nội khu cùng quy hoạch thông minh, đồng bộ, lợi thế lớn của The Global City còn đến từ vị trí trung tâm và hạ tầng hiện hữu. Việc thông xe tuyến đường Liên Phường kết nối trực tiếp vào dự án, cùng tiến độ thi công của nút giao “tỷ đô” An Phú đã tạo ra một lực đẩy cộng hưởng mạnh mẽ cho bất động sản nơi đây.
Không chỉ thế, sự hiện diện của Khu liên hợp thể thao quốc gia Rạch Chiếc là một biến số quan trọng trong tương lai. Khi các sự kiện thể thao và giải trí tầm cỡ quốc tế được tổ chức, The Global City sẽ đóng vai trò là khu đô thị quốc tế duy nhất nằm kề cạnh khu thể thao quốc gia. Điều này không chỉ gia tăng giá trị đầu tư cho các chủ sở hữu mà còn khẳng định vị thế của dự án như một điểm đến văn hóa mới của cả thành phố.
Trong bối cảnh TP.HCM đang hướng đến vị thế thành phố toàn cầu, The Global City không chỉ là một khu đô thị quy mô lớn, mà là biểu tượng của sự giao thoa giữa nghệ thuật kiến trúc và phong cách sống hiện đại, nơi những giá trị sống dài hạn được nuôi dưỡng và lưu truyền.
Doanh nghiệp Việt trước nỗi lo về thách thức từ căng thẳng tại Trung Đông
Đa phần các doanh nghiệp tham gia khảo sát của Vietnam Report đều đánh giá rằng căng thẳng tại Trung Đông trong những tháng đầu năm 2026 đã cho thấy rủi ro địa chính trị không còn là kịch bản xa vời mà đang tác động trực tiếp đến vấn đề năng lượng, chuỗi cung ứng và tâm lý thị trường, có thể làm chệch mục tiêu tăng trưởng trong năm nay...
Phát triển đô thị ven biển đang có những bước tiến rõ rệt
Ở Việt Nam, quá trình quy hoạch và phát triển đô thị ven biển đang ghi nhận nhiều bước tiến tích cực. Sự xuất hiện của các dự án quy mô lớn cùng định hướng quy hoạch ngày càng bài bản đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời tạo động lực cho quá trình đô thị hóa tại nhiều địa phương ven biển…
Bộ Công an đề xuất tham gia đánh giá tác động an ninh với nhiều loại quy hoạch
Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định về kết hợp an ninh với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với an ninh của Bộ Công an. Tại tờ trình dự thảo Nghị định, Bộ Công an đề xuất tham gia ý kiến, thẩm định, đánh giá tác động về an ninh; phân cấp tham gia ý kiến, thẩm định, đánh giá tác động về an ninh đối với nhiều chiến lược, quy hoạch...
TP. Hồ Chí Minh: Chưa quyết định cụ thể về phương án sử dụng khu đất 268 Lý Thường Kiệt của Trường Đại học Bách Khoa
Đến nay, TP. Hồ Chí Minh chưa có quyết định cụ thể về phương án sử dụng khu đất; chưa có chủ trương giao khu đất Trường Đại học Bách Khoa số 268 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng cho bất kỳ doanh nghiệp nào để thực hiện dự án bất động sản thương mại…
Hải Phòng: Nhà đất công sản cho thuê kinh doanh bị nợ tiền thuê lên tới hàng chục tỷ đồng
Nhiều tổ chức, cá nhân tại Hải Phòng thuê nhà đất công sản vào mục đích kinh doanh nhưng không trả tiền thuê kéo dài với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: