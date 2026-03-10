Lồng ghép hành động khí hậu vào chiến lược sản xuất, tiêu dùng bền vững và kinh tế tuần hoàn
Hằng Anh
10/03/2026, 10:10
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, việc thúc đẩy các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững cùng kinh tế tuần hoàn được xem là giải pháp quan trọng giúp giảm phát thải khí nhà kính, sử dụng hiệu quả tài nguyên, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế...
Từ ngày 9 - 11/3/2026, Bộ Tài nguyên và Môi trường Philippines
phối hợp với Ban Thư ký ASEAN tổ chức Chương trình Lãnh đạo ASEAN+3 lần thứ 13
về sản xuất và tiêu dùng bền vững (SCP) năm 2026 với chủ đề “Tăng cường khả
năng chống chịu với biến đổi khí hậu thông qua sản xuất và tiêu dùng bền vững
và kinh tế tuần hoàn vì một tương lai bền vững”.
Tham dự chương trình, đoàn Việt Nam có đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường gồm Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường, Cục Biến đổi khí hậu.
Đây là diễn đàn quan trọng nhằm tạo cơ hội cho các nhà hoạch
định chính sách của các nước ASEAN+3 (gồm ASEAN và các đối tác Trung Quốc, Nhật
Bản, Hàn Quốc) trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ các thực tiễn đổi mới và thảo luận
các lộ trình chính sách nhằm lồng ghép hành động khí hậu vào chiến lược sản xuất
và tiêu dùng bền vững (SCP) và kinh tế tuần hoàn (CE).
Thông qua các phiên thảo luận, trao đổi kinh nghiệm và hợp
tác chính sách, Chương trình Lãnh đạo ASEAN+3 về SCP năm 2026 được kỳ vọng sẽ
góp phần tăng cường hợp tác khu vực, thúc đẩy các sáng kiến kinh tế tuần hoàn
và hỗ trợ các quốc gia xây dựng nền kinh tế carbon thấp, có khả năng chống chịu
tốt hơn trước những thách thức của biến đổi khí hậu.
Theo ban tổ chức, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng
gia tăng, việc thúc đẩy các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững cùng kinh tế
tuần hoàn được xem là giải pháp quan trọng giúp giảm phát thải khí nhà kính, sử
dụng hiệu quả tài nguyên và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế.
Những cách tiếp cận này cũng góp phần thực hiện các cam kết
quốc tế, bao gồm Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và Chương trình nghị sự
2030 của Liên Hợp quốc, đặc biệt là các mục tiêu SDG 12 về sản xuất và tiêu
dùng bền vững và SDG 13 về hành động khí hậu.
Tuy nhiên, từ thực tế triển khai ở các quốc gia, các chuyên
gia cũng chỉ ra một số thách thức trong việc thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và tích
hợp với các chính sách khí hậu.
Cụ thể như vấn đề hạ tầng phục vụ kinh tế tuần
hoàn tại nhiều quốc gia còn chưa hoàn thiện, đặc biệt trong các lĩnh vực tái chế,
thu hồi tài nguyên và xử lý chất thải. Bên cạnh đó, nguồn lực tài chính dành
cho các mô hình kinh tế tuần hoàn vẫn còn hạn chế, khiến việc triển khai ở quy
mô lớn gặp khó khăn.
Không những thế, chính sách khí hậu ở nhiều quốc gia vẫn
chưa chú trọng đầy đủ đến toàn bộ vòng đời của sản phẩm, trong khi đây là yếu tố
quan trọng để đánh giá lượng phát thải và tác động môi trường. Việc thiếu dữ liệu
và thông tin về vòng đời sản phẩm cũng khiến quá trình xây dựng chính sách và
đánh giá phát thải gặp nhiều hạn chế.
Một thách thức khác đó là sự khác biệt về mức độ hiểu biết
giữa các lĩnh vực chính sách, khi nhiều nhà hoạch định chính sách về khí hậu
chưa quen với các công cụ của kinh tế tuần hoàn và ngược lại.
Đồng thời, việc nâng cao năng lực cho các nhà hoạch định
chính sách cũng được xem là yếu tố quan trọng nhằm thúc đẩy việc lồng ghép hiệu
quả giữa chính sách khí hậu và kinh tế tuần hoàn.
Một số ý kiến cũng đề xuất
khuyến khích doanh nghiệp báo cáo phát thải dựa trên vòng đời sản phẩm, từ đó tạo
cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng chính sách và nâng cao tính minh bạch.
Ở Việt Nam đã và đang từng bước tích hợp các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn vào các chính sách về khí hậu và phát triển bền vững, nhằm hỗ trợ mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 được công bố tại COP26.
Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 thúc đẩy sử dụng hiệu quả tài nguyên, sản xuất và tiêu dùng bền vững, cũng như phát triển các mô hình kinh doanh tuần hoàn nhằm giảm cường độ phát thải trong các ngành kinh tế.
Khái niệm kinh tế tuần hoàn cũng đã được thể chế hóa trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, tạo cơ sở pháp lý cho việc thúc đẩy tái sử dụng, tái chế và thiết kế sản phẩm thân thiện môi trường trong hệ thống sản xuất và tiêu dùng. Các văn bản hướng dẫn như Nghị định 08/2022/NĐ-CP đã đưa ra cơ chế Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), yêu cầu doanh nghiệp thu hồi và tái chế sản phẩm hoặc bao bì sau sử dụng.
Những chính sách này khuyến khích doanh nghiệp áp dụng các mô hình tuần hoàn như công nghệ chuyển đổi chất thải thành tài nguyên, cộng sinh công nghiệp, bao bì bền vững và sản xuất tiết kiệm tài nguyên. Thông qua việc giảm sử dụng nguyên liệu thô, tăng tỷ lệ tái chế và giảm phát thải từ quá trình sản xuất cũng như xử lý chất thải, các mô hình kinh tế tuần hoàn góp phần hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp...
Kinh tế tuần hoàn là giải pháp trọng tâm để đổi mới mô hình, bảo đảm sản xuất và tiêu dùng bền vững
Đẩy mạnh phối trộn, sử dụng xăng sinh học trong chuyển dịch năng lượng
Việc đẩy mạnh sử dụng xăng E5, E10 là giải pháp then chốt giúp chuyển dịch năng lượng xanh, giảm phát thải và bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia trong thời kỳ mới…
Sơ kết 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chất lượng cao
Sau hơn hai năm triển khai Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, diện tích thực hiện vượt gần gấp đôi mục tiêu giai đoạn đầu. Cùng với giảm phát thải và bảo vệ môi trường, những thay đổi trong tổ chức sản xuất và hình thành chuỗi giá trị lúa gạo đang mở ra hướng đi bền vững cho ngành hàng quan trọng này.
Cuộc thi “Check-in Huế xanh” lan tỏa du lịch có trách nhiệm
Cuộc thi “Check-in Huế xanh” với thông điệp khuyến khích du khách và cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa trong các hoạt động tham quan, trải nghiệm tại Huế...
Xuất khẩu sang EU: Cuộc chuyển đổi bắt buộc của nông sản Việt
Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) được nhìn nhận là động lực giúp nông, lâm sản Việt Nam chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu và nâng cao quản trị. Đáp ứng tiêu chuẩn EU không chỉ giúp vượt rào cản thương mại, mà còn tạo đà thuận lợi để sản phẩm Việt Nam chinh phục các thị trường cao cấp khác thuận lợi hơn.
Đổi mới mô hình tăng trưởng: Lồng ghép thiên nhiên vào phát triển kinh tế - xã hội
Nếu không sớm chuyển đổi sang mô hình phát triển dựa vào thiên nhiên, những rủi ro về tài nguyên và biến đổi khí hậu có thể trở thành lực cản đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong dài hạn...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: