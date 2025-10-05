Ấn Độ cùng lúc khởi xướng điều tra 2 sản phẩm Việt Nam

Đó là sản phẩm chất đóng gói năng lượng mặt trời và sản phẩm thép không gỉ cán nguội loại 300-400...

Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, ngày 29/9/2025, Tổng vụ Phòng vệ thương mại Ấn Độ (DGTR) đã thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm chất đóng gói năng lượng mặt trời có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam và khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép không gỉ cán nguội loại 300-400 có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc, Indonesia, Việt Nam.

Sản phẩm chất đóng gói năng lượng mặt trời bị điều tra là các mã HS: 39019000, 39201019, 39201099, 39202090, 39206190, 39206290, 39209919, 39209932, 39209939, 39209992, 39209999.

Nguyên đơn là Công ty TNHH M/s RenewSys India. Thời kỳ điều tra bán phá giá từ 01/04/2024 - 31/3/2025; điều tra thiệt hại từ 2021 - 2022; 2022 - 2023; 2023 - 2024 và thời kỳ điều tra bán phá giá.

DGTR yêu cầu các bên liên quan gửi bình luận (kèm theo giải thích chi tiết) về phạm vi sản phẩm bị điều tra và về mã phân loại sản phẩm (nếu có) trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận thông báo khởi xướng.

Mã phân loại sản phẩm trực tiếp liên quan đến việc so sánh giữa giá bán thông thường và giá xuất khẩu, giúp xác định sự khác biệt về chi phí và giá cả của các loại sản phẩm khác nhau nằm trong phạm vi sản phẩm bị điều tra.

Sản phẩm thép không gỉ cán nguội loại 300-400 bị khởi xướng điều tra thuộc các mã HS: 721990, 721911, 721912, 721913, 721914, 721921, 721922, 721923, 721924, 721931, 721932, 721932, 721932, 721933, 721934, 721935, 721990, 722011, 722012, 722020, 722090.

Nguyên đơn là Hiệp hội phát triển thép không gỉ Ấn Độ (Indian Stainless Steel Development Association) (ISSDA), cáo buộc rằng ngành sản xuất thép không gỉ cán nguội loại 300-400 trong nước bị thiệt hại do hàng nhập khẩu từ ba nước nêu trên bán phá giá.

Thời kỳ điều tra bán phá giá với thép không gỉ cán nguội từ 01/04/2024 - 31/3/2025; thiệt hại: 2021 - 2022; 2022 - 2023; 2023 - 2024 và thời kỳ điều tra bán phá giá.

Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu của Việt Nam cần nộp các bình luận và Bản trả lời câu hỏi điều tra tới DGTR tại địa chỉ email: consultant-dgtr@govcontractor, jd11-dgtr@gov.in và adv11-dgtr@gov.in; dd19-dgtr@gov.in trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận thông báo khởi xướng.

Nếu không đáp ứng thời hạn nêu trên, DGTR có thể kết luận các doanh nghiệp Việt Nam không hợp tác và sử dụng dữ liệu sẵn có bất lợi để tính toán biên độ phá giá cho doanh nghiệp). Các doanh nghiệp cũng có thể có thư đề nghị DGTR gia hạn thời gian trả lời Bản câu hỏi điều tra và gửi DGTR sớm trước khi thời hạn kết thúc.

Các bên quan tâm có thể đăng ký làm bên liên quan và bày tỏ quan điểm về vụ việc gửi DGTR; đồng thời theo dõi diến biến cập nhật vụ việc tại trang web của DGTR: https://www.dgtr.gov.in.

Nhằm kịp thời ứng phó với vụ việc, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị Hiệp hội liên quan và các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, xuất khẩu hàng hóa bị điều tra cần rà soát tình hình xuất khẩu sản phẩm bị điều tra sang Ấn Độ. Nghiên cứu kỹ quy định điều tra chống bán phá giá của Ấn Độ.

Đồng thời, xem xét gửi ý kiến bình luận về sản phẩm bị điều tra và mã phân loại sản phẩm do nguyên đơn đề xuất cũng như các ý kiến bình luận khác liên quan vụ việc theo đúng thời hạn và thể thức quy định.

Đặc biệt, doanh nghiệp cần gửi Bản trả lời câu hỏi điều tra trung thực, đầy đủ, theo thời hạn và thể thức quy định để tránh bị coi là bất hợp tác và sử dụng dữ liệu bất lợi (cân nhắc sử dụng dịch vụ tư vấn nếu cần thiết).

Trong trường hợp DGTR không lựa chọn bị đơn bắt buộc, tất cả các doanh nghiệp xuất khẩu cần phải trả lời bản câu hỏi điều tra. Trường hợp doanh nghiệp không trả lời, trả lời không đầy đủ, không trung thực… sẽ bị đánh giá là không hợp tác hoặc hợp tác không đầy đủ, dẫn tới nhận thuế cao nhất. Liên hệ, phối hợp chặt chẽ với Cục để nhận được thông tin, sự hỗ trợ kịp thời.