Trang chủ Tài chính

Giá vàng nhẫn “4 số 9” tăng mạnh

Mai Nhi

29/11/2025, 10:42

Kể từ phiên giao dịch đầu tháng đến nay (1- 29/11), giá bán vàng nhẫn ghi nhận mức tăng từ 2 triệu đồng đến 7 triệu đồng/lượng, tuỳ từng thương hiệu. Trong khi đó, giá bán vàng miếng SJC ghi nhận mức tăng phổ biến là 6,5 triệu đồng/lượng…

Nhà đầu tư lãi 4,5 triệu đồng/lượng trong 1 tháng khi mua vàng nhẫn “4 số 9”
Nhà đầu tư lãi 4,5 triệu đồng/lượng trong 1 tháng khi mua vàng nhẫn “4 số 9”

Trong phiên sáng nay (29/11), các thương hiệu kinh doanh tiếp tục điều chỉnh tăng mạnh giá mua, bán vàng miếng SJC.

Mở cửa phiên, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm đều niêm yết giá vàng miếng mua vào ở mức 152,9 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 154,9 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng tại các thương hiệu này tăng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với chốt phiên 28/11. Tính đến 10 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Cùng mức tăng trên, tính đến 10 giờ, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý và Mi Hồng cùng niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 154,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào niêm yết lần lượt ở mức 153,4 triệu đồng; 151,9 triệu đồng/lượng và 153 triệu đồng/lượng So với giá chốt phiên 28/11, giá mua, bán vàng miếng SJC tại hai thương hiệu này cũng tăng 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 29/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp
Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 29/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Tính đến hết tháng 11, giá mua, bán vàng miếng tại các hệ  thống lớn ghi nhận xu hướng tăng. So với giá chốt phiên đầu tháng (1/11), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu đều ghi nhận mức tăng phổ biến là 6,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. 

Riêng tại Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý và Mi Hồng, giá vàng miếng bán ra tăng mạnh hơn giá vàng miếng mua vào, với mức tăng dao động từ 5,9 triệu – 6 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 6,5 triệu đồng/lượng đối với chiều bán.

Xu hướng tăng giá cũng được ghi nhận trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9” với mức tăng dao động từ 700 nghìn – 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Duy chỉ có một thương hiệu vẫn giữ nguyên giá giao dịch vàng nhẫn.

Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” mở cửa phiên ở mức 142 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 145 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi so với phiên 28/11.

So với giá chốt phiên đầu tháng (1/11), giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 2,5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 2 triệu đồng/lượng đối với chiều bán.

Sau khi tăng 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 28/11, Công ty SJC đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” mở cửa phiên ở mức 150,6 triệu – 153,1 triệu đồng/lượng. . Tính đến 10 giờ, mức giá giao dịch này được duy trì ổn định.

So với giá chốt phiên 1/11, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 7 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Đồng thời, đây là mức điều chỉnh cao nhất trên thị trường trong tháng qua.

Tương tự, tại DOJI và PNJ, hai thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn mua vào ở mức 151 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 154 triệu đồng/lượng. Giá mua, bán vàng nhẫn tại DOJI và PNJ tăng 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 28/11 cũng như tăng 5,7 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với 1/11.

Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 1/11 so với phiên 29/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 1/11 so với phiên 29/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Sau khi tăng 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 151,3 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 154,3 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 1/11, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 5,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Cập nhật lúc 10 giờ, giá mua, bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng niêm yết ở mức 150,5 triệu – 153,3 (mua – bán), tăng 700 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tuy nhiên, so với chốt phiên 1/11, giá mua vào vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 4,8 triệu đồng/lượng trong khi giá bán ra tăng 4,9 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, thương hiệu này tăng 900 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên 28/11, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 150,9 triệu – 153,9 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 1/11, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 5,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn “ 4 số 9” trong phiên sáng 29/11 dần thu hẹp từ mức 3,5 triệu đồng/lượng xuống 3 triệu đồng/lượng. Trong tháng 11, người mua được hưởng khoản lãi từ 2,1 triệu – 4,5 triệu đồng đối với vàng nhẫn “4 số 9”.

Mức lãi cao nhất thuộc về Công ty SJC trong khi Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất ghi nhận mức lỗ 1 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường NewYork, đóng cửa phiên ngày 28/11, hợp đồng giá vàng giao ngay tăng mạnh 1,4%, tiến lên mốc 4.217,8 USD/oz. Như vậy, tổng mức tăng trong trong tháng qua đối với hợp đồng giá vàng giao ngay là 5,38%.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới đồng loạt ở mức 19,22 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, mức chênh lệch này đối với giá vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 9,32 triệu – 18,62 triệu đồng/lượng.

VnEconomy