Sẽ có thay đổi lớn trong danh sách 28 cổ phiếu lọt vào danh mục rổ chỉ số FTSE

Danh sách cổ phiếu FTSE công bố được chốt dữ liệu vào 31/12/2024 sẽ có sự thay đổi lớn sau khi VN-Index ghi nhận mức tăng mạnh trong 2025.

Như VnEconomy đưa tin, FTSE Russell mới đây đã công bố những thông tin quan trọng về tiến trình nâng hạng chứng khoán Việt Nam. Trong đó, các bộ chỉ số theo dõi cho thị trường Việt Nam đã được FTSE công bố vào tháng 07/2020 bao gồm 05 bộ chỉ số: FTSE Frontier ex Vietnam, FTSE Global All cap incl Vietnam, FTSE Emerging All cap incl Vietnam, FTSE All-World incl Vietnam, FTSE Emerging incl Vietnam.

Dự kiến danh sách "Watch list indices" này sẽ được chuyển đổi thành "Transitional indices" vào kỳ đánh giá tháng 03/2026.

Danh sách 28 cổ phiếu tiềm năng có thể lọt vào các rổ chỉ số gồm có 04 cổ phiếu large cap gồm HPG, VCB, VIC, VHM, 03 cổ phiếu Mid-cap gồm: MSN, SAB, VNM và 21 cổ phiếu Small-cap (theo phân loại của FTSE). FTSE Russell cũng lưu ý rằng việc review các cổ phiếu Việt Nam sẽ được coi như những cổ phiếu mới và cần phải đáp ứng các yêu cầu về thanh khoản, quy mô tối thiểu của từng bộ chỉ số.

BSC Research đánh giá danh sách cổ phiếu FTSE công bố được chốt dữ liệu vào 31/12/2024 do đó sẽ có sự thay đổi lớn sau khi VN-Index ghi nhận mức tăng điểm lớn trong 2025.

Đối với tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam, FTSE sử dụng dữ liệu vào ngày 31/10/2025 và chưa tính những trường hợp các quốc gia khác có thể có sự thay đổi về phân loại thị trường trong tương lai như: Hy Lạp, Ai Cập, Oman cũng như sự thay đổi giá trị vốn hóa và trọng số có thể đầu tư.

Do đó tỷ trọng của Việt nam trong tương lai sẽ tiếp tục có sự biến động, đặc biệt Hy Lạp đang có trọng số ~ 0,72% trong rổ chỉ số FTSE Emerging - quốc gia này đã chắc chắn được nâng hạng lên thị trường phát triển (Developed) – do đó sẽ có thêm “dư địa” trọng số cho cổ phiếu của các quốc gia còn lại trong đó có Việt Nam nếu Việt Nam nhận được kết quả tích cực sau kỳ interim review tháng 03/2026.

FTSE Russell cũng thừa nhận danh sách được đưa ra dựa trên dữ liệu ngày 31/12/2024 và có thể sẽ có sự thay đổi vào thời điểm công bố chính thức. Danh sách cuối cùng sẽ được công bố trước kỳ đánh giá bán niên FTSE GEIS tháng 9 năm 2026. Việc đưa cổ phiếu Việt Nam vào rổ dự kiến sẽ được thực hiện theo nhiều đợt.

Danh sách 28 cổ phiếu tiềm năng có thể lọt vào các rổ chỉ số do FTSE Russell công bố.

Vấn đề "global brokers", kỳ đánh giá giữa kỳ tháng 03/2026 nhằm giải quyết vấn đề cho các nhà môi giới toàn cầu được kỳ vọng sẽ điều chỉnh để thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận theo thông lệ quốc tế. Thời gian công bố dự kiến của FTSE Russell đáng chú ý trong 2026: Trong đó 07/04/2026: Công bố kết quả đánh giá giữa kỳ (Interim review) tháng 03/2026; 21/08/2026 là kỳ review tháng 09/2026 của FTSE GEIS.

BSC Research đánh giá cơ quan quản lý Việt Nam và các thành viên thị trường đang tập trung để giải quyết vấn đề này. Dự kiến thời gian tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ trình Bộ Tài chính sửa đổi các thông tư 96, 120 ,121 để đáp ứng các vấn đề liên quan đến "global brokers" cho kỳ đánh giá tháng 03/2026.

Trước đó, ngày 29/10/2025, tại trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Phó Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Bùi Hoàng Hải đã có buổi làm việc với đoàn công tác của FTSE Russell về các giải pháp nhằm đáp ứng lộ trình nâng hạng theo kế hoạch.

Đoàn công tác của FTSE Russell bao gồm Giám đốc Chính sách Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Các quỹ đầu tư và ngân hàng đầu tư toàn cầu như: Morgan Stanley, Jefferies, Black Rock, UBS, Vanguard.

Quỹ đầu tư nước ngoài quan tâm cơ chế hoạt động của các công ty chứng khoán và quy định về giao dịch với nhà đầu tư nước ngoài (vấn đề “global brokers” được nêu trong thông báo nâng hạng tháng 10/2025 của FTSE Russell); ghi nhận các phản hồi từ cộng đồng ngân hàng lưu ký và công ty môi giới chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp đảm bảo quá trình nâng hạng được thực hiện đúng kế hoạch vào tháng 09/2026; Các giải pháp tập trung vào hoàn thiện khung pháp lý, hiện đại hóa hạ tầng giao dịch, nâng cao minh bạch thông tin và cải thiện hơn nữa khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài.

BSC Research đánh giá đây là các hành động cụ thể tiếp theo của cơ quan quản lý trên cơ sở các văn bản định hướng phát triển thị trường chứng khoán của Chính phủ. Với mục tiêu đạt tiêu chuẩn thị trường mới nổi bậc cao (Advanced Emerging) của FTSE và mới nổi của MSCI vào 2030, việc ban hành kế hoạch hành động cụ thể cho thấy sự khẩn trương của nhà điều hành trong việc phát triển thị trường vốn Việt Nam sau khi FTSE Russell công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam vào ngày 08/10/2025 và mới đây nhất là tài liệu FAQ về lộ trình chuyển đổi.