Kinh tế du lịch Quảng Trị chuyển mình mạnh mẽ

Trong những năm gần đây, Quảng Trị đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc trong lĩnh vực du lịch, trở thành một trong những điểm sáng của ngành dịch vụ tại Việt Nam. Giai đoạn 2020-2025, tỉnh này đã ghi nhận hơn 31,5 triệu lượt khách, với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 60,7% mỗi năm. Những con số ấn tượng này không chỉ khẳng định vai trò quan trọng của du lịch trong cơ cấu kinh tế địa phương mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển bền vững cho tương lai.

Theo báo cáo từ Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Quảng Trị, tổng lượt khách đến địa phương trong giai đoạn này đã vượt qua con số 31,5 triệu, trong đó khách quốc tế chiếm hơn 1 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 34.500 tỷ đồng, cho thấy sức hút ngày càng lớn của Quảng Trị đối với du khách trong và ngoài nước.

Riêng trong 11 tháng đầu năm 2025, tỉnh Quảng Trị đã đón trên 9,19 triệu lượt khách, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, lượng khách quốc tế tăng mạnh với 426.500 lượt, tăng 42,8%, cho thấy sự hấp dẫn của Quảng Trị trên bản đồ du lịch quốc tế.

Hạ tầng du lịch tại Quảng Trị cũng được đầu tư mở rộng đáng kể, với 780 cơ sở lưu trú và khoảng 12.000 phòng, trong đó 34 cơ sở đã được xếp hạng. Hệ thống doanh nghiệp lữ hành cũng phát triển mạnh mẽ với 87 doanh nghiệp, bao gồm 50 doanh nghiệp lữ hành nội địa và 37 doanh nghiệp lữ hành quốc tế. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối tour tuyến, khai thác thị trường và phát triển các dịch vụ du lịch chất lượng cao.

Nhóm khách quốc tế lựa chọn Quảng Trị làm điểm đến nhờ cảnh quan tự nhiên và sản phẩm du lịch sinh thái.

Về đầu tư công, Quảng Trị hiện có 18 dự án trong lĩnh vực du lịch với tổng mức đầu tư 1.241,314 tỷ đồng. Kế hoạch trung hạn 2021-2025 đã được giao 1.065,791 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn năm 2025 bố trí 465,113 tỷ đồng. Đến nay, 4/15 dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, 11/15 dự án đang triển khai. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, mới đạt 31,7% kế hoạch năm 2025, cho thấy cần có những biện pháp thúc đẩy mạnh mẽ hơn.

Trong lĩnh vực đầu tư ngoài ngân sách, Quảng Trị đã thu hút 111 dự án du lịch với tổng vốn đăng ký hơn 46.845 tỷ đồng. Nhiều dự án quy mô lớn như Sun Spa Resort Mỹ Cảnh, Khu nghỉ dưỡng suối Bang, Động Thiên Đường, quần thể FLC, chuỗi khách sạn – nghỉ dưỡng tại Bảo Ninh, Cửa Tùng, Cửa Việt đang được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho ngành du lịch địa phương.

Năm 2025, Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tiếp tục được vinh danh ở nhiều hạng mục quốc tế, trong đó có giải thưởng của World Travel Awards cho “Vườn quốc gia hàng đầu Châu Á” và “Điểm đến du lịch thiên nhiên hàng đầu Việt Nam”. Đây là lợi thế quan trọng để Quảng Trị phát triển mạnh sản phẩm du lịch sinh thái, khám phá và mạo hiểm.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương đã nhấn mạnh yêu cầu phối hợp giữa giá trị văn hóa – lịch sử, cảnh quan thiên nhiên và yếu tố con người trong phát triển sản phẩm du lịch. Các sở, ngành được yêu cầu xây dựng danh mục, lộ trình xử lý dự án chậm tiến độ; tăng cường tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện để thu hút khách; thúc đẩy du lịch cộng đồng và phát huy các giá trị bản địa.