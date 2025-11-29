Các hãng hàng không đồng loạt triển khai cập nhật phần mềm đội bay Airbus

Các hãng hàng không Việt Nam vừa triển khai rà soát và cập nhật đội bay theo hướng dẫn của cơ quan quản lý và nhà sản xuất với đội bay Airbus...

Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu (EASA) ban hành chỉ lệnh đủ điều kiện bay khẩn cấp đối với các dòng tàu bay Airbus A319, A320 và A321, đồng thời nhà sản xuất Airbus gửi thông báo yêu cầu các hãng hàng không trên toàn cầu phải kiểm tra và cập nhật phần mềm điều khiển máy tính ELAC trước 23h59 ngày 29/11 (giờ UTC), tương đương 6h59 ngày 30/11 theo giờ Việt Nam.

Vietnam Airlines cho biết hãng đã nhận được đầy đủ yêu cầu từ Airbus và Cục Hàng không Việt Nam, trong đó toàn bộ đội bay Airbus A320/A321 phải hoàn thành cập nhật phần mềm theo gói do Airbus cung cấp trước thời hạn quy định.

Được biết, ngay trong đêm 28/11 – rạng sáng 29/11, hãng đã khẩn trương kích hoạt kế hoạch kỹ thuật tại các cơ sở ở Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất. Theo Vietnam Airlines, hãng hiện có đủ công cụ, hướng dẫn và phần mềm cập nhật, đồng thời thời gian thực hiện trung bình khoảng một giờ cho mỗi tàu bay. Hãng khẳng định sẽ hoàn tất toàn bộ việc cập nhật trước hạn và duy trì hoạt động khai thác bình thường từ ngày 29/11 và 30/11, nhấn mạnh nguyên tắc an toàn là ưu tiên số một.

Với Vietjet, hãng cho biết đã nhận được yêu cầu cập nhật phần mềm/phần cứng từ Airbus, EASA và Cục Hàng không Việt Nam theo chỉ lệnh đủ điều kiện bay khẩn cấp có hiệu lực từ 23h59 ngày 29/11 (giờ UTC).

Ngay sau khi tiếp nhận chỉ đạo, Vietjet đã kích hoạt phương án kỹ thuật, huy động đội ngũ bảo dưỡng tại các cơ sở ở Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng và các cơ sở ở nước ngoài để triển khai cập nhật.

Tính đến sáng 29/11, hãng đã hoàn thành 45/69 tàu bay nằm trong danh sách bị ảnh hưởng và đang tăng tốc để bảo đảm toàn bộ đội bay đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong thời hạn. Vietjet khẳng định hoạt động khai thác từ ngày 29/11 và 30/11 diễn ra bình thường.

Trong khi đó, Bamboo Airways cho biết đã khẩn trương kiểm tra và rà soát đội bay ngay sau khi Airbus gửi cảnh báo khẩn lúc 23h ngày 28/11. Kết quả cho thấy toàn bộ máy bay A320/A321 của hãng không nằm trong danh sách bị ảnh hưởng, do đó các chuyến bay vẫn được khai thác bình thường. Hãng tiếp tục theo dõi sát các hướng dẫn từ Cục Hàng không Việt Nam và Airbus để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Theo báo cáo của các hãng gửi Cục Hàng không Việt Nam lúc 5h30 ngày 29/11, tổng số tàu bay bị ảnh hưởng là 81/169 tàu bay Airbus A320/A321 đang khai thác tại Việt Nam. Do đó, trong những ngày tới, một số chuyến bay có thể bị tác động bởi việc thực hiện chỉ lệnh khẩn cấp này.

Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức cuộc họp khẩn ngay trong đêm 28/11 để chỉ đạo các hãng triển khai yêu cầu của EASA và Airbus, đồng thời yêu cầu rà soát kế hoạch khai thác trong các ngày 30/11 và 1/12 để điều chỉnh phù hợp.

Trên cơ sở tiến độ cập nhật, Cục yêu cầu các hãng chủ động điều chỉnh lịch bay, hạn chế tối đa tác động đến hành khách, và kịp thời thông báo trên tất cả các kênh. Các hãng được yêu cầu hỗ trợ hành khách đổi hành trình, hoàn vé hoặc bố trí chuyến bay gần nhất, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người vận chuyển trong trường hợp chuyến bay chậm, hủy. Bên cạnh đó, các hãng cần phối hợp và chia sẻ nguồn lực kỹ thuật để đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện chỉ lệnh đủ điều kiện bay khẩn cấp.